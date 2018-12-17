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«Тайны госпожи Кирсановой»: Лариса-детективъ идет по следу

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17 декабря 2018
Канал «Россия-1» в этом сезоне активно развивает дневной телеэфир, сделав ставку на премьерные показы детективных сериалов. На смену второму сезону «Морозовой» и «Дуэта по праву» пришёл ретро-детектив «Тайны госпожи Кирсановой». Уже заранее было понятно, что его ждет сравнение с успешным, отмеченным критиками и наградами, телесериалом канала «ТВ-3» 2016 года – «Анна-детективъ», в продолжение которого поклонники по-прежнему продолжают верить. Александр Горбунов предлагает ощутить себя в роли детектива и проводит некоторые параллели между двумя телепроектами.

«Тайны госпожи Кирсановой»: Лариса-детективъ идет по следу

Оба сериала по большей части снимали в музее-заповеднике «Горки Ленинские», кресла генеральных продюсеров по-прежнему занимают Влад Ряшин и Виталий Бордачев, главный сценарист – Алексей Колмогоров, композитор – Антон Силаев. Основной режиссёр «Тайн госпожи Кирсановой» Сергей Мезенцев также участвовал в работе над мистическим детективом двухлетней давности. Не удивительно, что и часть актёров перешла из одного проекта в другой, правда, получив уже совсем другие роли.

Как видим, творческий коллектив не сильно изменился, а значит, не случайно и то, что «Тайны госпожи Кирсановой» называют приквелом «Анны-детективъ», поскольку события в новом телесериале происходят за десять лет до всех мистических приключений Анны Мироновой (Александра Никифорова).

Главных героинь кардинально отличает друг от друга способ раскрытия преступлений. Если госпожа Миронова из «Анны-детектива» использует для расследований сверхъестественные способности, то ее предшественница госпожа Кирсанова ищет истину, основываясь исключительно на уликах, наблюдениях, показаниях свидетелей и железной логике, порой даже проводя следственные эксперименты.

«Тайны госпожи Кирсановой»: Лариса-детективъ идет по следу

В 1877 году молодую Ларису Дмитриевну Кирсанову (Ольга Лерман) бросает в день венчания её любимый жених, дворянин Павел Бестужев (Антон Батырев), но вместо того, чтобы впадать в затяжную депрессию, Кирсанова отправляется на Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, где трудится сестрой милосердия в прифронтовом госпитале. По окончании военных действий она решает отправиться не к родному батюшке в Санкт-Петербург, а к любимой тётушке Лизавете Прокофьевне (Евгения Симонова) в уездный город Богородск, где оказывается в водовороте преступных страстей, и берётся за расследование всевозможных дел. Пользуясь тем, что полицмейстер города Астафий Иванович (Иван Шабалтас) имеет виды на тётушку, Ларисе Дмитриевне удаётся получать некоторые преференции со стороны полиции, как бы ни протестовал следователь Порфирий Петрович (Максим Битюков). За сердце Ларисы Дмитриевны в уездном городе борется и её новый воздыхатель - сосед Лизаветы Прокофьевны, Сергей Левицкий (Евгений Шириков), которого связывает с бывшим женихом Кирсановой Павлом Бестужевым одно загадочное дело.

Усердно помогает в расследованиях Кирсановой романтичный учитель русской словесности Ипполит Хвостов. Для исполнителя этой роли, актёра Арсения Сергеева, проект «Тайны госпожи Кирсановой» стал первой большой ролью на телевидении, с которой молодой артист справился блестяще. а играющая Ларису Дмитриевну актриса Ольга Лерман стала ярким открытием текущего телевизионного сезона и справедливо может претендовать на разного рода профессиональные награды.

Все серии «Тайн госпожи Кирсановой», также как и в «Анне-детективъ», поделены на 2-х-серийные новеллы, что позволяет с лёгкостью подключиться к просмотру абсолютно с любого дня телепоказа. Однако если Анна Миронова занималась лишь расследованием убийств, то дела Ларисы Дмитриевны не всегда связаны с душегубством – она также занимается поиском таинственно пропавших горожан, разоблачением самозванцев и прочими криминальными вещами.

«Тайны госпожи Кирсановой»: Лариса-детективъ идет по следу

Помимо расследования новых дел, через все серии проходят и несколько сквозных историй: Кирсанова отчаянно пытается узнать подробности прошлого бывшего жениха Павла Бестужева и раскрыть причины его таинственного исчезновения, а также разобраться в загадочной пропаже гимназистки Аси Семибратовой (Аделина Коблова).

Начитанного зрителя приятно порадуют литературные аллюзии некоторых историй – новелла «Сила воображения» невольно отсылает нас к переосмыслению романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», новелла «Старуха-процентщица» напомнит о романе Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», и так далее. Создателям «Тайн госпожи Кирсановой» удалось достоверно передать дух эпохи конца XIX века, а также приятно удивить костюмами (коих для проекта было сшито более 2000!), продуманным сюжетом, музыкой и актёрским ансамблем. Даже исполнители эпизодических ролей, появляющиеся лишь на одну новеллу, показывают высокий уровень профессионального мастерства, который редко можно встретить в многосерийных проектах на российском телевидении.

«Тайны госпожи Кирсановой» смотрите на телеканале Россия-1.


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