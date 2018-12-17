«Тайны госпожи Кирсановой»: Лариса-детективъ идет по следу

Канал «Россия-1» в этом сезоне активно развивает дневной телеэфир, сделав ставку на премьерные показы детективных сериалов. На смену второму сезону «Морозовой» и «Дуэта по праву» пришёл ретро-детектив «Тайны госпожи Кирсановой». Уже заранее было понятно, что его ждет сравнение с успешным, отмеченным критиками и наградами, телесериалом канала «ТВ-3» 2016 года – «Анна-детективъ», в продолжение которого поклонники по-прежнему продолжают верить. Александр Горбунов предлагает ощутить себя в роли детектива и проводит некоторые параллели между двумя телепроектами.
Оба сериала по большей части снимали в музее-заповеднике «Горки Ленинские», кресла генеральных продюсеров по-прежнему занимают Влад Ряшин
и Виталий Бордачев, главный сценарист – Алексей Колмогоров, композитор – Антон Силаев
. Основной режиссёр «Тайн госпожи Кирсановой» Сергей Мезенцев
также участвовал в работе над мистическим детективом двухлетней давности. Не удивительно, что и часть актёров перешла из одного проекта в другой, правда, получив уже совсем другие роли.
Как видим, творческий коллектив не сильно изменился, а значит, не случайно и то, что «Тайны госпожи Кирсановой» называют приквелом «Анны-детективъ», поскольку события в новом телесериале происходят за десять лет до всех мистических приключений Анны Мироновой (Александра Никифорова
).
Главных героинь кардинально отличает друг от друга способ раскрытия преступлений. Если госпожа Миронова из «Анны-детектива» использует для расследований сверхъестественные способности, то ее предшественница госпожа Кирсанова ищет истину, основываясь исключительно на уликах, наблюдениях, показаниях свидетелей и железной логике, порой даже проводя следственные эксперименты.
В 1877 году молодую Ларису Дмитриевну Кирсанову (Ольга Лерман
) бросает в день венчания её любимый жених, дворянин Павел Бестужев (Антон Батырев
), но вместо того, чтобы впадать в затяжную депрессию, Кирсанова отправляется на Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, где трудится сестрой милосердия в прифронтовом госпитале. По окончании военных действий она решает отправиться не к родному батюшке в Санкт-Петербург, а к любимой тётушке Лизавете Прокофьевне (Евгения Симонова
) в уездный город Богородск, где оказывается в водовороте преступных страстей, и берётся за расследование всевозможных дел. Пользуясь тем, что полицмейстер города Астафий Иванович (Иван Шабалтас
) имеет виды на тётушку, Ларисе Дмитриевне удаётся получать некоторые преференции со стороны полиции, как бы ни протестовал следователь Порфирий Петрович (Максим Битюков
). За сердце Ларисы Дмитриевны в уездном городе борется и её новый воздыхатель - сосед Лизаветы Прокофьевны, Сергей Левицкий (Евгений Шириков
), которого связывает с бывшим женихом Кирсановой Павлом Бестужевым одно загадочное дело.
Усердно помогает в расследованиях Кирсановой романтичный учитель русской словесности Ипполит Хвостов. Для исполнителя этой роли, актёра Арсения Сергеева
, проект «Тайны госпожи Кирсановой» стал первой большой ролью на телевидении, с которой молодой артист справился блестяще. а играющая Ларису Дмитриевну актриса Ольга Лерман стала ярким открытием текущего телевизионного сезона и справедливо может претендовать на разного рода профессиональные награды.
Все серии «Тайн госпожи Кирсановой», также как и в «Анне-детективъ», поделены на 2-х-серийные новеллы, что позволяет с лёгкостью подключиться к просмотру абсолютно с любого дня телепоказа. Однако если Анна Миронова занималась лишь расследованием убийств, то дела Ларисы Дмитриевны не всегда связаны с душегубством – она также занимается поиском таинственно пропавших горожан, разоблачением самозванцев и прочими криминальными вещами.
Помимо расследования новых дел, через все серии проходят и несколько сквозных историй: Кирсанова отчаянно пытается узнать подробности прошлого бывшего жениха Павла Бестужева и раскрыть причины его таинственного исчезновения, а также разобраться в загадочной пропаже гимназистки Аси Семибратовой (Аделина Коблова
).
Начитанного зрителя приятно порадуют литературные аллюзии некоторых историй – новелла «Сила воображения» невольно отсылает нас к переосмыслению романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», новелла «Старуха-процентщица» напомнит о романе Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», и так далее. Создателям «Тайн госпожи Кирсановой» удалось достоверно передать дух эпохи конца XIX века, а также приятно удивить костюмами (коих для проекта было сшито более 2000!), продуманным сюжетом, музыкой и актёрским ансамблем. Даже исполнители эпизодических ролей, появляющиеся лишь на одну новеллу, показывают высокий уровень профессионального мастерства, который редко можно встретить в многосерийных проектах на российском телевидении.
«Тайны госпожи Кирсановой
» смотрите на телеканале Россия-1
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