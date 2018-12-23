Лучшие иностранные сериалы 2018 года

2018 год, несмотря на возвращение в эфир «Мира дикого запада», кажется, в сериальном смысле тихим: хватало интересных и даже выдающихся работ, но хитов, гремевших на весь интернет, не завезли. Впрочем, следующий обещает разорвать барабанные перепонки одними названиями. Поживем – посмотрим. Пока же обозреватели Кино-Театр.ру Анна Кузьмина, Евгений Ткачев, Алексей Филиппов и Женя Шабынина выбрали своих фаворитов. Их оказалось одиннадцать – так как последние четыре позиции набрали одинаковый процент симпатий, было бы несправедливо отцепить кого-то одного. Таким получился и сериальный год: разнообразным, интересным, но мирным. Даже победитель оказался симпатичен всем участникам.
Про лучшие российские сериалы мы уже рассказывали – там критики нашли много интересного, хотя список фаворитов тоже вполне однозначный.
11. «Мир дикого запада» (2 сезон)
Научно-фантастическая драма Джонатана Нолана
и Лизы Джой
взорвала мозг зрителям два года назад, заставив бурно обсуждать сложносоставленные сюжетные перипетии и их философскую подоплеку в ожидании новых серий (Пожалуй, так мы ждали только выход эпизодов сериала «Остаться в живых»
). Невероятно сложный развлекательный парк будущего, населенный предельно очеловеченными андроидами, разыгрывающими для людей-гостей сценки из жизни Дикого Запада конца XX века, является и испытательным полигоном, и огромным квестом, и отдельной моделью личного мира. Сериал проще назвать зеркалом, глядя в которое можно, наконец, заинтересоваться собственной сутью и феноменом человеческой свободы воли. Во всяком случае, он позволяет об этом задуматься. Второй сезон несколько уступает первому, поставившему, кажется, рекорд в конструировании элегантной микросхемы, где переплетаются загадки, драмы и фокусы с хронологией. Однако он ставит планку экранной жестокости так высоко, что мысль о третьем сезоне, обещанном создателями к весне 2020-го года, даже несколько пугает.
Обзор начала сезона
.
10. «Касл Рок»
Начальник тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после чего в закрытом крыле тюрьмы находят запертого в клетку юношу. Найденыш медленно двигается и на все вопросы упорно твердит имя «Генри Дивер». Генри Дивера в городке знает каждая собака - и он совсем не похож на молчуна из клетки. Когда-то Генри навел шороху, бесследно исчезнув во время прогулки с отцом. Через несколько дней шериф Касл-рока обнаружил Генри стоящим посередине замерзшего озера - парень ничего не помнил и не мог сказать, где пропадал. Повзрослев, Генри стал адвокатом и уехал из Касл-Рока. Но анонимный звонок от одного из тюремных охранников вынуждает его вернуться и разобраться в том, почему бывший начальник тюрьмы много лет держал в клетке никому не известного человека. После чудовищных сериалов «Мгла»
и «Под куполом»
и довольно посредственного «11.22.63»
казалось, что многосерийные экранизации Кинга
дискредитированы на много лет вперед. Но шоураннеры Касл-Рока пошли другим путём, написав оригинальную историю во вселенной Кинга, напичканную пасхалочками для фанатов. Да, многие опять остались недовольны, но «Касл-Рок» заслуживает внимания хотя бы потому, что это наконец что-то новенькое.
9. «Разочарование
»
«Разочарование» - идеальный мультсериал консервативного поворота, который окончательно вверг пространство массовой информации в гротеск, а также заставил говорить о пуританстве современной молодежи (в первую очередь, это касается США, но несложно спроецировать и на другие страны). И посреди этой схватки прогрессивных идей с новым консерватизмом тлеет то же разочарование - только в профиль. Мэтт Гроунинг
как никто умеет предавать ему актуальную форму, будь то бесконечный семейный ситком, бескрайняя космо-сага или фэнтэзи-шапито с эльфами, великанами и моржами. Спустя десятилетия у Гроунинга появилась возможность не переплавливать тоску в веселье, а сделать сэдком - в сущности, сериал про смех сквозь слезы.
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8. «Атланта» (2 сезон)
Сэдком Дональда Гловера
(артиста, сценариста, стендапера, музыканта Childish Gambino) остается одним из самых интересных шоу на современном телевидении. Как и в 2016-м, когда вышел первый сезон, «Атланта» очаровывает той же остроумно-печальной интонацией, с которой Гловер и его творческий ансамбль живописуют абсурдистский мир американского пригорода, рэп-культуры и жизни в XXI веке. В ход идет все – от социальных шпилек в духе «Прочь»
до житейских зарисовок в стиле американского независимого.
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7. «Эш против зловещих мертвецов» (3 сезон)
Завершение гастролей Эша Уильямса (Брюс Кэмпбелл
), который каждый ивент превращает в «фестиваль расчлененки», поскольку, где Эш, там обязательно и ожившие мертвецы. Как и оригинальная трилогия, сериал ограничился тремя частями – что, право слово, жаль: за приключениями Эша и его друзей Пабло (Рэй Сантьяго
) и Келли (Дана ДеЛоренцо
) можно было бы наблюдать бесконечно. В заключительном сезоне герою после неожиданно обретенной дочери пришлось немного повзрослеть – но его страсть к анархии и разрушению тем не менее никуда не делась. И довольно символично, что, как и второй сезон «Мира дикого запада», третий «Эш» закончился «Дверью»: выходом в новый дивный мир, где истребитель дедайтов будет чувствовать себя как дома, потому что его истинная стихия — постапокалипсис и Новое Средневековье
.
Рецензия на первый сезон
6. «Призраки дома на холме»
Большая семья (мама, папа, пятеро детей) заселяется в старый дом с намерением привести его быстренько в порядок и перепродать подороже, чтобы потом отстроить собственный «дом навсегда» и покончить с переездами. Дети - самые чуткие и восприимчивые создания, поэтому кошмары и галлюцинации сначала мучают их, а уже потом приходит очередь родителей. Однажды ночью перепуганный до смерти папа собирает детей и увозит в ближайший мотель, оставив маму одну в доме. Наутро детям выдается общая информация о самоубийстве матери, их отвозят на воспитание к тетке, и они вырастают. В невротичку, наркомана, контролфрика, скептика и циничную лесбиянку. Жизнь раскидывает большинство из них по разным углам, но невротичка одним ночным звонком собирает все семейство вместе по очень грустному поводу. Редчайшая разновидность очень умного и очень печального многосерийного ужастика, который отрабатывает по полной не только на жанровом поприще (в том смысле, что действительно страшно), но и содержит в себе бездну смысла.
5. «Кобра Кай»
В 2010 году Уилл Смит
спродюсировал ремейк «Парня-каратиста
» с сыном Джаденом
в главной роли. А в 2018-ом со свояком Калибом Пинкеттом – идеальный сиквел «Каратэ-кида»: сериал «Кобра Кай» для Youtube. Идеальный не потому, что к главным ролям вернулись актеры из оригинального фильма (Ральф Маккио
и Уильям Забка
), а потому что сериал переворачивает игру — и довольно неожиданно продолжает рассказывать знакомую историю. Начать хотя бы с того, что в качестве протагониста тут выбран антагонист-забияка из первых фильмов (Забка), а знакомые образы подвергаются тотальной ревизии и жесточайшему переосмыслению. Это усложнение исходного материала, желание показать, что на самом деле «все сложно» (и то, что правда у каждого своя, как в «Расемоне
»), делает сериал намного глубже и интереснее оригинальных фильмов Джона Джи Эвилдсена
. Сила «Кобры Кай» в том, что сериал не паразитирует на восьмидесятнической романтике
(как сейчас многие делают), а пытается трезво взглянуть на подросших героев поп-культуры — и указать на то, что у них не все так уж хорошо.
4. «Дрожащая истина»
(The Shivering Truth)
Мозголомный альманах Adult Swim в формате сюрреалистических пластилиновых скетчей описывает хищные вещи, синдромы и мании нового тысячелетия. Семьдесят минут, напоминающие о наиболее самобытных визионерах наших дней (от Кубрика
до Линча
, от Сатоси Кона
до Гая Мэддина
), бойко и безжалостно спрессовывают в поток визуальной ярости все то, о чем говорит западная культура как минимум последнюю четверть века, а то и на протяжении всей своей истории.
3. «Шучу»
Вечное страдание чистого разума: режиссер Мишель Гондри
и обладатель самого гуттаперчевого лица в американской комедии последней четверти века Джим Керри
снова встретились на съемочной площадке – в шоу Дейва Холстейна
. «Шучу» – пронзительный сэдком про ведущего популярного детского шоу мистера Пиклза (Керри), который десятилетиями учил юную Америку, как глядеть на мир широкими от надежд глазами, но сам оказался в ситуации, когда добродушная доктрина дала сбой. Год назад в автокатастрофе погиб его сын, второй (близнец) проходит сложный подростковый период, жена ушла, а на телевидении ему не позволяют поделиться болью со всем миром. Мистер Пиклз держится из последних сил, но действительность идет трещинами, а копившийся десятилетиями гнев вот-вот вырвется наружу. «Шучу» – одно из самых увлекательных психотерапевтических шоу этого года, вдобавок – остроумное и саркастичное размышление о шоу-бизнесе и критическом зазоре между тем миром, к которому детей готовит массовая культура, и тем, в котором всем в итоге приходится выживать. «Каждой боли нужно имя
», – поет мистер Пиклз. И, кажется, он перечислит их все.
2. «Пространство» (3 сезон)
Действие фантастической космооперы, снятой по одноимённым книгам Джеймса Кори
, происходит в далёком будущем. Люди здесь делят уже не Землю, а всю Солнечную систему и пояс астероидов, где теперь обитает новая раса людей, растущих при меньшей, чем на Земле, гравитации. Земля и Марс на пороге войны, Союз Внешних Планет затевает революцию, а простой детектив Миллер в поисках пропавшей девушки попадает в центр всех происходящих событий и заодно вступает в контакт с неземной формой жизни. До финала третьего сезона «Пространство» держит интригу и не обманывает ожиданий. Такая качественная драма в космическом антураже сама по себе вызвала бы уважение, но фильм, действительно, открывает целый новый мир (благо, он прописан и в романах). Однако в процессе показа третьего сезона телеканал Syfy принял решение не продлевать сериал, ссылаясь на низкие рейтинги. Буйную печаль поклонников проекта, создавших петицию за его спасение (и успевших собрать под ней 138 тысяч подписей) утешил видеосервис Amazon, взяв сериал под своё крыло. Четвёртый сезон «Пространства» ожидается уже в 2019-м году.
1. «Острые предметы»
«Острые предметы» - экранизация дебютного романа Гиллиан Флинн, который в 2006-м заметили лишь писатели-криминалисты, а позже уже хвалил Стивен Кинг
(впрочем, его хлебом не корми, дай что-нибудь похвалить, даже для экранизации «Темной башни
» не пожалеет добрых слов). Будто подстраиваясь под название, дебютный роман Флинн оказался острым на язык «круто сваренным романом», где место пьющего детектива времен Великой Депрессии, который никому не верит и ни на что не надеется, заняла не менее пьющая и внимательная журналистка с тем же отсутствием какого-либо оптимизма. Как в нуаре сюжетная конструкция носит зачастую формальный характер увлекательного хаоса и карнавала человеческого сумрака, так и в «Острых предметах» имя убийцы в разы менее интересно, чем подробности местного психологического насилия, в особенности - в отношении Камиллы.
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