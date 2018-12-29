Глас народа-2018: Ваши любимые российские сериалы

Ежегодный опрос кино- и телекритиков определил лидеров российской сериальной индустрии этого года. Расхождения во мнениях были незначительны: профессиональное сообщество уверенно выделило три лучших сериала: «Звоните ДиКаприо» (ТНТ-Премьер), «Обычная женщина» (ТВ-3) и «Домашний арест» (снова ТНТ-Премьер). Положительные отзывы получили «Ненастье» (Россия-1), «Садовое кольцо» (Первый) и ряд других проектов. Но нам как обычно хотелось определить и предпочтения зрителей, для чего мы традиционно использовали статистику сайта Кино-театр.ру, а также провели опрос в социальных сетях. По нашим наблюдениям, оценки пользователей почти никогда ранее не совпадали с мнением экспертов, тем интереснее было проанализировать, какие же именно сериалы привлекали внимание зрителей в уходящем году.
1. Лучшие сериалы по мнению активных пользователей сайта
фото: Таблица 1. Рейтинг российских сериалов 2018 года. Данные за 15.12.18
Рейтинг фильма – это средняя оценка по 10-ти балльной шкале, поставленная активными пользователями. В левом столбике таблицы 1 представлена последовательно двадцатка самых рейтинговых телефильмов, в правом – для сравнения рейтинговый балл наиболее обсуждаемых в течение года сериалов (при подсчете не учтены последние сезоны сериалов «Улица», «Ольга», «Универ. Новая общага», «Молодёжка», «След», поскольку они имеют одну общую оценку на все сезоны).
Согласно рейтингу зрительская тройка активных пользователей выглядит так: «Склифосовский-6» (Россия-1), «Домашний арест» (ТНТ-Премьер) и «Фитнес» (Супер). Результат неожиданный: получается, что не имевший эфира «Домашний арест» оценило пользователей больше, чем громко прошедшее по НТВ «Медное солнце». Таким образом, сериал Петра Буслова приглянулся не только критикам, но и воистину стал народным, наряду со «Склифософским», который к шестому сезону даже поднялся в рейтинге (в прошлом году он занимал 9-ую строчку). Вышедший в тройку «Фитнес» с маленького нефедерального телеканала – также приятный сюрприз, хотя за него проголосовал всего 51 неравнодушных человек.
Наиболее активно зрители отдавали голоса за «Кровавую барыню», «Березку», «Вольную грамоту» и «Мажор-3», причем среди них только «Вольная грамота» имеет высокую среднюю оценку, остальные перечисленные не удовлетворили вкусов аудитории. Третий сезон «Мажора», как и «Желтый глаз тигра», не спас от провала даже Прилучный, фанатская армия которого всегда подкручивает баллы фильмам с его участием. Среди аутсайдеров и «Золотая Орда», а замыкает рейтинг 20-серийная мыльная опера «Чужая кровь», показ которой продолжается на Первом канале, и рейтинг которого все еще продолжает падать.
Отметить также два мини-сериала по четыре эпизода каждый, получившие высокий балл от пользователей но не вошедшие в таблицу (мы при подсчете ограничились проектами от 8 серий и выше) - «Нарисованное счастье» (8.718) и «Крепость Бадабер» (8.540) – первый был показан на Россия-1, второй –на Первом канале.
2. Самые посещаемые страницы российских сериалов и самые обсуждаемые телепроекты
Второй год подряд по количеству заходов на страницы фильмов лидирует с гигантским отрывом сериал «Улица» (ТНТ), который на Кино-театр.ру можно посмотреть онлайн. Не удивительно, что наибольший интерес вызывают и другие долгоиграющие проекты, а из сериалов нынешнего года по посещаемости страницы лидирует «Березка» (Россия-1). В двадцатку самых популярных по запросам сериалов попал всего один 8-серийный проект – «Sпарта» (Первый). Согласно таблицам 2 и 3, лидеры запросов являются в половине случаев и самыми комментируемыми проектами. Это сериалы «Мажор-3», «Кровавая барыня», «Желтый глаз тигра», «По ту сторону смерти» , «Садовое кольцо», «Березка», «Золотая орда», «Ненастье», «Склифосовский-6», «Вольная грамота». При этом лишь последние два сериала попали в рейтинговую двадцатку (см. табл 1). Про остальных мы уже поняли ранее, что они в основном стали разочарованием для зрителей. Наибольший гнев вызвала«Ласточка» (Россия-1) – более 1000 комментариев в основном негативного толка и второе с конца место в общем рейтинге.
Всего же за год мы получили свыше 60 тысяч комментариев на страницах новых сериалов. И у нас есть новый абсолютный рекорд. В этом году «Молодежка», наш прошлогодний лидер по оставленным за год отзывам (тогда было около 4500), уступил более чем в два раза «Мажору-3», который один собрал столько отзывов, сколько не собирали за все годы своего существования «Ментовские войны» и «След» вместе взятые.
3. Лучшие сериалы по мнению пользователей социальных сетей
В опросе вконтакте приняло участие 250 пользователей, которые назвали суммарно 40 сериалов, хотя три фанатские группировки быстро "слили" опрос. В прошлом году опрос атаковали поклонники Павла Прилучного, и в лидеры вышли сериалы «Квест» и «Преступление» с десятикратным отрывом от остальных. В этом году «прилучата» дружно «топили» за «Желтый глаз тигра» (85 голосов), еще активнее повели себя поклонники «Московской борзой-2» (92 голоса), также пришлось дисквалифицировать «Золотую орду» и «Ментовские войны-11» из-за нашествия обожателей Александра Устюгова. Остальные пользователи, отмечали неоднократно сериалы «Девочки не сдаются», «Домашний арест», «Медное солнце», «Годунов», «Кровавая барыня», «Ворона» и «Частица вселенной». Лидирующий у критиков «Звоните ДиКаприо!» получил всего один голос, «Обычная женщина не упомянута вконтакте ни разу. В отличие от пользователей фейсбука, где этот сериал лидирует, на втором месте «Домашний арест» и «Садовое кольцо». Сводная тройка лидеров социальных сетей выглядит так: «Домашний арест», «Девочки не сдаются», «Обычная женщина». Порадуемся тому, что у профессиональной и зрительской аудитории в этом году хотя бы есть точки соприкосновения.