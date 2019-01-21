2009vs2019: Сериалы-долгожители 10 лет назад и сейчас

На минувшей неделе социальные сети захватил флешмоб «10 лет спустя». Пользователи из разных уголков мира сперва сравнивали свои нынешние фотографии со снимками десятилетней давности, подписывая посты хештегом #2009vs2019 и #10yearchallenge, а затем и в шутку и всерьез начали сопоставлять все, что поменялось или осталось прежним за 10 лет – курс валюты, логотипы компаний, здания, президентов. Эпоха доллара по 30 запомнилась выходом популярных некогда зарубежных телепроектов «Обмани меня», «Касл» и «Дневников вампира», к сожалению, не доживших до нынешнего «вызова». Зато живее всех живых оказались российские «Воронины» и «Маша и Медведь». Кино-театр.ру вспоминает еще 10 российских и зарубежных проектов, которые зрители смотрели не только на протяжении последних 10 лет, но и значительно дольше. Многим уже пора бы и закончиться, как это случилось, например, с хитом канала CBS «Мыслить как преступник», который наконец идет к своему логическому завершению.
Иностранные сериалы-долгожители
Главный госпиталь (General Hospital), 1963-...
Количество сезонов
: 57
Старейшая американская мыльная опера стартовала на телеканале ABC 1 апреля 1963 года. Показ осуществляется до сих пор, количество эпизодов на декабрь 2018 года – 14208. Включен в книгу Гиннесса как один из самых продолжительных в истории сериалов. Второй рекорд – самое большое количество премий «Эмми» – 13 побед в категории «Лучший драматический сериал».
Шоу было создано сценаристами Франком
и Дорис Херсли
, которые придумали вымышленный город Порт Чарльз и больницу общего типа, в котором и происходит действие. Первоначально оно было сосредоточен исключительно на медицинском персонале, но затем сериал стал разветвляться и больше фокусировался на людях и семейных проблемах в Порт Чарльзе, за стенами госпиталя. Так, семейная, а не медицинская драма и остается центром этого шоу. В настоящее время это состоятельные Кватермейны, авантюристы Спенсеры (оба клана обитают в шоу с 70-х годов), гангстеры Коринтосы, аристократы Кэссадин и семья среднего класса с простой фамилией Скорпион.
С самого начала в «Главном госпитале» снимались Джон Берадино
и Эмили Маклафлин
. Оба актера оставались в сериале до своей смерти в 1996 и 1991 годах соответственно. Рекордно долго – с 1964 по 2007 год снималась в шоу Рэйчел Эймс
. Мыльная опера также известна своими знаменитыми приглашенными звездами, среди которых Розанна Барр
, Джеймс Франко
и Элизабет Тейлор
.
Рейтинговый пик сериала приходится на начало 80-х, отчасти благодаря суперпопулярной паре героев – Люку и Лоре, чья свадьба собрала у экранов 30 миллионов зрителей (рекорд держится до сих пор). Известно, что принцесса Диана выслала обоим актерам по бутылке шампанского после этого эпизода.
В 90-е сериал повлиял на сбор средств и информирование населения о СПИДе, вписав в сценарий любящих друг друга подростков (Майкл Саттон
и Кимберли Маккалоу
), один из которых умирает от этой болезни. Игра молодых людей была высоко оценена, оба получили актерские награды и тучу поклонников. Позже с помощью сериала пропагандировались мероприятия по ранней профилактике рака молочной железы.
23 апреля 2009 года «Главный госпиталь» стал первой дневной драмой ABC, которая была записана на пленку и транслировалась в HD разрешении. 23 февраля 2018 года был показан 14-тысячный эпизод сериала.
Дни нашей жизни (Days of our Lives), 1965- ...
Количество сезонов
: 55
Эта американская мыльная опера выходит на канале NBC с 8 ноября 1965 года. Количество серий перевалило за 13,5 тысяч. За историю своего существования сериал удостоился 250 номинаций различных телевизионных премий, из которых выиграл 160 (включая 19 премий «Эмми»). Сериал является вторым по продолжительности в истории американского телевидения (из тех, что все еще выходят в эфир) после «Главного госпиталя».
Действие сериала происходит в вымышленном городке Салем, в центре повествования находятся радости и горести, семейные ценности, сложности семейства Хортон и других героев.
«Дни нашей жизни» и сегодня продолжают получать награды (их последняя на данный момент «Эмми» за лучшую дневную драму была вручена в 2018 году) и показывать хорошие рейтинги (в 2017-2018 году аудитория составила 2,55 миллиона зрителей). Так что решение о продлении на новый сезон было вполне логичным. 55-й сезон выйдет на экраны в нынешнем году.
Доктор Кто (Doctor Who), 1963-1989; 2005 - ...
Количество сезонов
: 37
Британский научно-фантастический телесериал компании BBC об инопланетном путешественнике во времени – один из самых успешных и влиятельных фантастических сериалов в истории телевидения – стартовал 23 ноября 1963 года и за 55 минувших лет стал культовым, собрав огромную армию поклонников и гору телевизионных наград. Главный герой шоу – межгалактический пришелец-загадка по прозвищу Доктор. Последний оставшийся в живых Повелитель Времени, он странствовал по эпохам, сражался со всевозможными злодеями, спасал целые цивилизации и часто брал в попутчики простых людей.
Оригинальное шоу шло с 1963 по 1989 год. В 1996 году вышел телевизионный фильм «Доктор Кто», который должен был перезапустить сериал, но стал жертвой низких рейтингов. Возрождение произошло только в 2005-м и стало самым настоящим подарком для поклонников научной фантастики. Нумерация сезонов началась заново.
Перезапущенный сериал показывается до сих пор. В 2009 году полный сезон не был снят, хотя вышло четыре специальные серии с Дэвидом Теннантом
в главной роли. Всего же в главной роли побывало 13 актеров. Предпоследний – Питер Капальди – играл Доктора на протяжении трех сезонов. Новый 11-й сезон, вышедший в 2018-м
, стал первым в истории, когда главную роль исполнила женщина, английская актриса Джоди Уиттакер
.
Закон и порядок: специальный корпус (Law & Order: Special Victims Unit), 1999 - ...
Количество сезонов
: 20
Процедурал Дика Вольфа
рассказывает о детективах, работающих в Нью-Йоркском «убойном» отделе полиции и в качестве судебных прокуроров. Название шоу подчеркивало специфику раскрываемых в сериале преступлений – совершенных на сексуальной почве. Подразделение также расследовало случаи насилия над детьми, инвалидами и престарелыми жертвами. Премьера первого эпизода состоялась на NBC 20 сентября 1999 года.
Съёмки происходят на улицах Нью-Йорка. Каждый эпизод разделён на две части: первая половина повествует о работе детективов на улицах Нью-Йорка, вторая — рассказывает о продолжении дела в залах суда. Преступления, показанные в телесериале, часто основаны на реальных случаях.
Успех телесериала привёл к созданию нескольких франшиз, полнометражного телевизионного фильма, нескольких видеоигр и созданию телесериалов на основе оригинального «Закона и порядка» в других странах.
В 2006 году российская продюсерская компания «Студия 2В» приобрела права на создание адаптации для российского телевидения. Названный «Закон и порядок: отдел оперативных расследований
» сериал выходил на телеканале НТВ до мая 2010 года. И был закрыт в связи с низкими рейтингами. В нем снимались Алиса Богард
, Иван Оганесян
, Дмитрий Брусникин
. Последний также отвечал и за режиссуру.
Премьера 20-го сезона американского «Закона и порядка» состоялась 27 сентября 2018 года.
Анатомия страсти (Grey's Anatomy), 2005 - ...
Количество сезонов
: 15
Медицинская драма Шонды Раймс
была запущена 27 марта 2005 году на телеканале АВС. Основной целью автора было создание шоу об умных женщинах, которые конкурируют между собой. Также Райс задумывала шоу в качестве отпора расизму на телевидении. В центре сюжета – жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие. Однако пациентам госпиталя тут зачастую уделяется куда меньшее внимание, чем романтическим отношениям в молодом и удивительно хорошо выглядящем коллективе врачей. К 15-му сезону из основного актерского состава не добрался почти никто, но героиня, давшая имя сериалу – Мередит Грей (Эллен Помпео
) (в дословном переводе название переводится «Анатомия Грей») продолжает работать в любимой больнице и спасать людей.
В 2006 году сериал выиграл премию «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный драматический сериал», а в 2006 и 2007 годах был номинирован на «Эмми» в категории за «Лучший драматический сериал». Кроме того, «Анатомия страсти» завоевала множество наград в актёрских, сценарных, режиссёрских и технических категориях. Популярность сериала привела к запуску через два года спин-оффа под названием «Частная практика
», в центре сюжета которого находится другой доктор – Эддисон Монтгомери (Кейт Уолш
), а также видеоигры на основе шоу.
В настоящее время сериал выходит на кабельном канале Lifetime. На странице Amediateka Home of HBO можно посмотреть
коллажи постоянных актеров шоу, выложенные к флешмобу «10 лет спустя».
Сверхъестественное (Supernatural), 2005 - ...
Количество сезонов
: 14
Не сдает позиций и легендарный фэнтезийный сериал «Сверхъестественное», показ которого начался 13 сентября 2005 года.
В основу сюжетов сериала создатель Эрик Крипке
вложил фантастические городские легенды, которые слышал в детстве. По словам шоураннера, первоначально шоу предназначалось для еженедельных монстров – демонов, вампиров и прочих гадов, способных «напугать людей до дерьма». Однако любители мистики быстро полюбили главных героев – братьев Сэма и Дина Винчестеров (Дженсен Эклз
и Джаред Падалеки
). В сериале они путешествуют по США, пытаясь разобраться в загадочных событиях, приведших к смерти их матери и по ходу странствий охотятся на демонов (включая самого князя тьмы), изучают паранормальные явления и избавляют землю от нечисти. Этому их научил отец, который вскоре бесследно исчез. Интересно, что папа Джон (Джеффри Дин Морган
) вот-вот – 14 лет спустя – появится в юбилейном, 300-м эпизоде сериала, который запланирован к эфиру 7 февраля. А финал 14-го сезона запланирован на 25 апреля 2019-го.
Помимо всего прочего «Сверхъестественное» славится оригинальной музыкой, отмеченной множеством премий, а также использованием в саундтреке композиций классического рока – например, группы Led Zeppelin.
Российские сериалы-долгожители
Некоторые российские сериалы являются практически ровесниками нашей страны и идут на ТВ с 1990-х годов. Их герои знакомы сразу нескольким поколениям телезрителей и пережили со страной различные реформы, кризисы и прогрессы. Мы решили поразмышлять о том, почему же они все еще популярны.
Улицы разбитых фонарей, 1997-...
Количество сезонов
: 16
Самый продолжительный по времени выхода российский сериал стартовал в 1998 году в эфире нового телеканала ТНТ, аббревиатура которого расшифровывалась как «Твое новое телевидение». Тогда Петербург еще не был в понимании зрителей бандитским, ТНТ вещал далеко не на все регионы, но с сериальной новинкой смог собрать хоть и невысокую (2-3%), но преданную аудиторию. Первые серии снимал режиссер Александр Рогожкин
, к тому моменту уже успевший завоевать любовь зрителей «Особенностями национальной охоты
». Динамичная заставка с теперь уже крылатыми фразами «Андрюха, у нас труп
» и «Ложь на землю, милиция
» (несмотря на то, что дело происходит в интеллигентном и грамотном Санкт-Петербурге) аудиторию покорила примерно так же, как и новые герои – симпатичные менты в исполнении Алексея Нилова
, Александра Лыкова
, Михаила Трухина
, Александра Половцева
, Сергея Селина
, Анастасии Мельниковой
и Юрия Кузнецова
.
Писателю Андрею Кивинову
, по книгам которого снимали «Улицы разбитых фонарей», удалось создать настоящих питерских мушкетеров, рыцарей без страха и упрека – не без вредных привычек, конечно. Успех харизматичных ментов породил волну криминальных сериалов – от «Агента национальной безопасности
», которым ТНТ продолжил восхождение на телевизионный Олимп, до того же «Бандитского Петербурга
» и «Марша Турецкого
». За «Улицы разбитых фонарей» буквально через год после их выхода развернулась настоящая борьба между молодым ТНТ и главным каналом страны ОРТ. В 1999-м они даже оба номинировали сериал на премию ТЭФИ. Результатом этих споров стало создание «Убойной силы
», которая, несмотря на наличие там молодого артиста Константина Хабенского
, все-таки не смогла повторить успех «Улиц разбитых фонарей» и быстро дошла до своего логического конца. «Фонари» же продолжили свою телекарьеру на канале НТВ.
Состав «ментов» менялся, через школы «Улиц разбитых фонарей» прошли, например, Евгений Дятлов
и Оскар Кучера
. А одним из ключевых персонажей преступной стороны в своей время стал Данила Козловский
. Эта – во всех смыслах трагическая роль – стала для нынешней звезды российского кино одной из первых актерских работ. За неимением кадров хорошего качества с постерами и кадрами сериала, иллюстрируем этот абзац преображением Данилы Козловского.
«Тайны следствия», 2000-...
Количество сезонов
: 18
У российского рекордсмена по количеству сезонов – сериала «Тайны следствия» – первый эпизод вышел в сентябре 2000 года в эфире канала НТВ, который к тому моменту переживал эпоху перемен – в июне 2000-го был задержан владелец канала Владимир Гусинский, в конце августа из-за пожара на Останкинской башне вещание канала на Москву и область и вовсе было прервано. Что, впрочем, не помешало показывать новый сериал на остальные регионы. Зрители в большинстве своем политическими конфликтами вокруг отечественного телевидения особо не интересовались, а вот «Тайны следствия» сразу полюбили. Эстетика преступной северной столицы и красавица-героиня в главной роли сделали свое дело. Скромница Мария Сергеевна Швецова в исполнении актрисы Анны Ковальчук
в нелепом берете стала смесью какого-то абсолютно неожиданного для «ментовского» телесериала символа французской женственности и совершенно российских патриархальных порядков, при которых после работы (неважно, насколько тяжелой и круглосуточной она бы ни была), нужно обязательно прийти домой, приготовить ужин и уложить спать мужа и ребенка.
«Тайны следствия», вроде бы, повторяли концепцию британского сериала начала 1990-х «Главный подозреваемый
», где следователь-женщина, героиня Хелен Миррен, оказывалась в мужском полицейском мире, но в российских реалиях обрели совершенно иные смыслы. На работе к следователю Швецовой относились с почтением, ни о каком сексизме речи и не шло. Только дома она становилась женщиной, да и то, ко второму сезону развелась с непонимающим мужем. Личная жизнь героини Анны Ковальчук, кстати, на протяжении всех сезонов является такой же важной сюжетной линией, что и расследование преступлений. Так, в одном из сезонов ей даже пришлось доказывать невиновность собственного мужа.
Буквально на днях завершился показ 18-го сезона, а в октябре прошлого года стало известно о съемках спин-оффа «Тайны следствия. Прошлый век
», который, вероятно, составит огромную конкуренцию почившему сериалу «Анна-детективъ
».
«Возвращение Мухтара» и «Мухтар. Новый след» 2003-...
Количество сезонов
: 14
Отечественный «Комиссар Рекс
» вышел в эфир 1 января 2003 года на канале «Россия 1» и почти сразу же стал транслироваться еще и на НТВ, который в тот момент стремился закрепить за собой стиль мужского канала с криминальным характером. Как и в европейском сериале, главным героем «Мухтара» стала овчарка, которая помогала раскрывать преступления молодым тогда еще милиционерам, а не полицейским, в первую очередь герою Александра Носика
. Служебный пёс не привередлив к уголовным делам – он помогает распутывать не только убийства, но и кражи, мошенничества, грабежи.
«Возвращение Мухтара», который к 11-му сезону трансформировался в «Мухтар. Новый след», показывался в разных слотах – от праймового вечернего до утреннего семейного (широкая аудитория зрителей – тоже одна из отличительных черт этого проекта).
След, 2007-...
Количество сезонов
: 13
Созданный в 2007 году сериал «След» сразу вышел в эфир Первого канала, его идея принадлежала Константину Эрнсту
. В отличие от тех же «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия», сериал не переживал эпохи перестройки отечественного телевидения. В относительно стабильное время накануне кризиса 2008 года «След» появился в качестве развлечения перед серьезным вечерним телеэфиром. Он был создан по западным лекалам в стиле так называемой докудрамы, где главные роли играли не только профессиональные актеры, но и бывшие сотрудники правоохранительных органов.
По сюжету в России создается специальная Федеральная экспертная служба, куда полковник полиции и бывший судмедэксперт Галина Рогозина (Ольга Копосова
) подбирает своих знакомых профессионалов – например, осужденного хакера Ивана Тихонова (Евгений Кулаков
). Федеральная экспертная служба – предприятие в системе современных российских правоохранительных органов вымышленное, что, впрочем, не мешало создателям «Следа» вдохновляться реальными уголовными делами (например, один из спин-оффов «Садовник
» основан на деле «Битцевского маньяка»).
Фантастически стерильные интерьеры работников ФЭС и та легкость, с которой они за 45-минутный эпизод раскрывают дела, на которые у следователя Швецовой уходит по две серии, вывели «След» в разряд легкого сериального «чтива», под который можно спокойно заниматься домашними делами. Тонкой психологической игрой актеров или высококлассной режиссурой здесь и не пахнет. Да «Следу» это и не нужно. Рейтинги его позволяют обойтись и без этого. Даже после того, как Первый канал спокойно отказался от «Следа» в 2011 году в пользу «Пятого канала», тогда выходившего на общероссийский рынок, «След» остался популярен среди телеаудитории и выходит до сих пор, считаясь чемпионом по количеству серий.