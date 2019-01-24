Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

25 января – Татьянин день, профессиональный праздник всех российских студентов. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и святая мученица Татиана стала нежданно-негаданно покровительницей всех студентов в стране. Поздравляем всех, кто в настоящее время получает высшее и среднее специальное образование и предлагаем вам подборку разножанровых сериалов последних лет на околостуденческую тематику.
Герои этого веселого ситкома – разношерстная компания из семи друзей, создавших общественную организацию на базе колледжа Гриндейл, что в штате Колорадо: красавчик и бывший адвокат Джефф, хорошенькая блондинка и защитница окружающей среды Бритта, мать-одиночка Ширли, отличница Энни, остроумный Эбед палестинских кровей, бывший футболист темнокожий Трой и 60-летний Пирс, полагающий, что знает о жизни все. Поддерживает атмосферу веселья эксцентричный декан, любитель переодеваться в женскую одежду, тайно влюбленный в Джеффа, и дебютировавший как преподаватель испанского языка, по национальности кореец, который уже во втором сезоне становится обычным студентом колледжа.
Сериал быстро набрал популярность и стал культовым, поскольку сочетал неиссякаемый запас хороших шуток, отсылок к разным фильмам, телешоу и популярным культурным клише и отличную игру хорошо подобранных комедийных актеров. Создатель шоу Дэн Хармон утверждает, что «Одноклассники» - слепок его реального жизненного опыта.
В университетском городке появляется серийный убийца, скрывающийся под костюмом талисмана университета — Красного Дьявола. Золотая молодежь пытается раскрыть его личность, но убийца на шаг впереди и всегда действует первым. Каждая серия – отдельная история, хотя все они объединены общим сюжетом.
Создательница и постоянная сценаристка «Анатомии страсти» Шонда Раймс запустила остросюжетную детективную драму о группе амбициозных студентов-юристов из Филадельфии, которые совместно с профессором их университета, адвокатом Аннализой Китинг (Виола Дэвис) расследуют громкие убийства, но каким-то образом сами оказываются к ним причастными и пытаются замести следы.
Первый сезон стал самой успешной драмой года и получил премию Американского института киноискусств, а годом позже Виола Дэвис получила за свою роль премию «Эмми». До сегодняшнего дня это один из самых рейтинговых сериалов, хотя официально информации о продлении его на шестой сезон еще не поступало.
Убийственный класс, 2019 (1 сезон)
Фэнтези про бездомного подростка Маркуса, который попадает в частную школу для убийц – совершенно несвойственную для него и сюрреалистическую по определению среду. В элитном колледже обучают детей исключительно успешных киллеров, которые впоследствии и сами станут наемными убийцами. Здесь молодой человек поймет, что жизнь человека, увы, пусть и стоит некоторых денег, но весьма и весьма дешева.
За создание отвечают продюсеры «Одноклассников» и «Мстителей» братья Руссо – именно они решили скрестить одно с другим и создали сериал на основе одноименного комикса Рика Ремендера, который поучаствовал в его адаптации для сценария. Первая серия шоу вышла только что - 17 января 2019 года.
Австралийский односезонник, мистическая драма, экранизация одноименного романа Джоан Линдси 1976 года о группе учащихся колледжа для девочек, которые в День святого Валентина 1900 года отправляются на прогулку к Висячей Скале и таинственным образом исчезают. Это происшествие оказывает разрушительное воздействие на студентов, преподавателей, загадочную и грозную директрису и город в целом. Строится множество теорий и постепенно обнажаются скелеты в шкафах всех персонажей.
Остросоциальная комедия о классовости российского общества. Самовлюбленный и нерадивый чиновник Сычев из министерства образования после прямой линии с президентом отправлен в качестве наказания исполнять обязанности заведующего кафедрой словесности в гуманитарном ВУЗе Верхнеямска. Там-то его и должны перековать новые обстоятельства, продемонстрировав контраст между столицей и провинцией и неприязнь простого народа к московским чиновникам. Главную роль сыграл Федор Бондарчук. Конечно, это не вполне сериал о студентах, но замшелая атмосфера регионального учебного заведения и повадки его обитателей – преподавателей, студентов, ректора, не говоря уже о функционерах из органов власти – хорошо узнаваема и написана жирными мазками.
Премьера сериала состоялась на платформе ТНТ-PREMIER, 17 января вышла последняя серия. В скором времени состоится и телевизионная премьера – 4 февраля на ТНТ.
Российский ситком «Универ» про жизнь студентов, проживающих в одном блоке общежития - долгожитель российского телевидения. Он продержался на ТНТ с 2008 по 2011 год, затем трансформировался в «Универ. Новая общага», поменяв героев и обнулив количество сезонов. Сериал идет до сих пор. Таким образом, на сегодняшний момент он является самым продолжительным в истории отечественного ТВ ситкомом по времени в эфире. Каждый новый сезон состоит из 100 серий по 23 минуты.
По тому же почти лекалу ТНТ запустил и «Филфак» (2017- …) с Денисом Парамоновым, Александрой Бортич и другими актерами. В основе сюжета - похождения трех друзей на филологическом факультете гуманитарного ВУЗа, где, как известно, учатся одни девчонки. Комичных историй наснимали уже на два сезона, готовится третий.