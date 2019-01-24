Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

Обзор сериалов >>
24 января 2019
25 января – Татьянин день, профессиональный праздник всех российских студентов. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и святая мученица Татиана стала нежданно-негаданно покровительницей всех студентов в стране. Поздравляем всех, кто в настоящее время получает высшее и среднее специальное образование и предлагаем вам подборку разножанровых сериалов последних лет на околостуденческую тематику.


Однокурсники, 2009-2015 (6 сезонов)

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

Герои этого веселого ситкома – разношерстная компания из семи друзей, создавших общественную организацию на базе колледжа Гриндейл, что в штате Колорадо: красавчик и бывший адвокат Джефф, хорошенькая блондинка и защитница окружающей среды Бритта, мать-одиночка Ширли, отличница Энни, остроумный Эбед палестинских кровей, бывший футболист темнокожий Трой и 60-летний Пирс, полагающий, что знает о жизни все. Поддерживает атмосферу веселья эксцентричный декан, любитель переодеваться в женскую одежду, тайно влюбленный в Джеффа, и дебютировавший как преподаватель испанского языка, по национальности кореец, который уже во втором сезоне становится обычным студентом колледжа.

Сериал быстро набрал популярность и стал культовым, поскольку сочетал неиссякаемый запас хороших шуток, отсылок к разным фильмам, телешоу и популярным культурным клише и отличную игру хорошо подобранных комедийных актеров. Создатель шоу Дэн Хармон утверждает, что «Одноклассники» - слепок его реального жизненного опыта.



Королевы крика, 2015-2016 (2 сезона)

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

В университетском городке появляется серийный убийца, скрывающийся под костюмом талисмана университета — Красного Дьявола. Золотая молодежь пытается раскрыть его личность, но убийца на шаг впереди и всегда действует первым. Каждая серия – отдельная история, хотя все они объединены общим сюжетом.

Слэшер с элементами чёрной комедии, от авторов «Американской истории преступлений», «Американской истории ужасов» и «Вражды» Райан Мёрфи, Брэда Фэлчака и Иэна Бреннана. Является также пародией, он буквально напичкан отсылками на несколько десятков фильмов ужасов. Сценарий шоу был написан в основном для Джейми Ли Кёртис и Эммы Робертс — основных героинь сериала. Первая прославилась криком в культовом «Хэллоуине», вторая пришла из «Американской истории ужасов».



Как избежать наказания за убийство, 2014 - 2018 (5 сезонов)

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

Создательница и постоянная сценаристка «Анатомии страсти» Шонда Раймс запустила остросюжетную детективную драму о группе амбициозных студентов-юристов из Филадельфии, которые совместно с профессором их университета, адвокатом Аннализой Китинг (Виола Дэвис) расследуют громкие убийства, но каким-то образом сами оказываются к ним причастными и пытаются замести следы.

Первый сезон стал самой успешной драмой года и получил премию Американского института киноискусств, а годом позже Виола Дэвис получила за свою роль премию «Эмми». До сегодняшнего дня это один из самых рейтинговых сериалов, хотя официально информации о продлении его на шестой сезон еще не поступало.



Убийственный класс, 2019 (1 сезон)



Фэнтези про бездомного подростка Маркуса, который попадает в частную школу для убийц – совершенно несвойственную для него и сюрреалистическую по определению среду. В элитном колледже обучают детей исключительно успешных киллеров, которые впоследствии и сами станут наемными убийцами. Здесь молодой человек поймет, что жизнь человека, увы, пусть и стоит некоторых денег, но весьма и весьма дешева.

За создание отвечают продюсеры «Одноклассников» и «Мстителей» братья Руссо – именно они решили скрестить одно с другим и создали сериал на основе одноименного комикса Рика Ремендера, который поучаствовал в его адаптации для сценария. Первая серия шоу вышла только что - 17 января 2019 года.



Пикник у Висячей скалы, 2018 (1 сезон)

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

Австралийский односезонник, мистическая драма, экранизация одноименного романа Джоан Линдси 1976 года о группе учащихся колледжа для девочек, которые в День святого Валентина 1900 года отправляются на прогулку к Висячей Скале и таинственным образом исчезают. Это происшествие оказывает разрушительное воздействие на студентов, преподавателей, загадочную и грозную директрису и город в целом. Строится множество теорий и постепенно обнажаются скелеты в шкафах всех персонажей.

Роль директрисы миссис Эстер Эпплиард исполняет Натали Дормер из «Игры престолов».



Год культуры, 2018 (1 сезон)

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

Остросоциальная комедия о классовости российского общества. Самовлюбленный и нерадивый чиновник Сычев из министерства образования после прямой линии с президентом отправлен в качестве наказания исполнять обязанности заведующего кафедрой словесности в гуманитарном ВУЗе Верхнеямска. Там-то его и должны перековать новые обстоятельства, продемонстрировав контраст между столицей и провинцией и неприязнь простого народа к московским чиновникам. Главную роль сыграл Федор Бондарчук. Конечно, это не вполне сериал о студентах, но замшелая атмосфера регионального учебного заведения и повадки его обитателей – преподавателей, студентов, ректора, не говоря уже о функционерах из органов власти – хорошо узнаваема и написана жирными мазками.

Премьера сериала состоялась на платформе ТНТ-PREMIER, 17 января вышла последняя серия. В скором времени состоится и телевизионная премьера – 4 февраля на ТНТ.



Универ и Универ. Новая общага, 2008-2019

Татьянин день: лучшие сериалы про студентов

Российский ситком «Универ» про жизнь студентов, проживающих в одном блоке общежития - долгожитель российского телевидения. Он продержался на ТНТ с 2008 по 2011 год, затем трансформировался в «Универ. Новая общага», поменяв героев и обнулив количество сезонов. Сериал идет до сих пор. Таким образом, на сегодняшний момент он является самым продолжительным в истории отечественного ТВ ситкомом по времени в эфире. Каждый новый сезон состоит из 100 серий по 23 минуты.

По тому же почти лекалу ТНТ запустил и «Филфак» (2017- …) с Денисом Парамоновым, Александрой Бортич и другими актерами. В основе сюжета - похождения трех друзей на филологическом факультете гуманитарного ВУЗа, где, как известно, учатся одни девчонки. Комичных историй наснимали уже на два сезона, готовится третий.

версия для печати
персоны
Фёдор БондарчукАлександра БортичНатали ДормерВиола ДэвисДжейми Ли КёртисРайан МёрфиДенис ПарамоновЭмма Робертс (II)
фильмы
Американская история преступленийАмериканская история ужасовАмериканские богиАнатомия страстиВраждаГод культурыИгра престоловКак избежать наказания за убийствоКоролевы крикаМстителиОднокурсникиПикник у Висячей скалыУниверУнивер. Новая общагаФилфакХэллоуин

фотографии >>
Татьянин день: лучшие сериалы про студентов фотографии
Татьянин день: лучшие сериалы про студентов фотографии
Татьянин день: лучшие сериалы про студентов фотографии
Татьянин день: лучшие сериалы про студентов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгения Рубановская
23 января ушла из жизни актриса Евгения Рубановская.
Людмила Бынова
23 января скончалась актриса Людмила Бынова.
Валерий Никонов
22 января ушел из жизни оператор Валерий Никонов.
Нелли Лакоба
21 января скончалась актриса Нелли Лакоба.

День рождения >>

Анна Банщикова
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Евгений Леонов-Гладышев
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Карин Виар
Хилмир Снаир Гуднасон
Настасья Кински
Даниэль Отёй
Энн Тодд
Эд Хелмс
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
BTS World Tour: Love Yourself in Seoul
концерт
Южная Корея, 2019
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Зелёная книга
биография, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
BEEF: Русский хип-хоп
драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
комедия
Россия, 2018
Астрал: Новое измерение
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Волки и Овцы: Ход свиньёй
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2018
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
Море соблазна
нуар (черный фильм), триллер
США, 2018
Точка возврата
драма, криминальный фильм
Канада, США, 2018
Холмс и Ватсон
детектив, комедия, мистика, приключения, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью