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«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех

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3 февраля 2019
На телеканале НТВ на этой неделе прошел сериал «Возмездие», где воссоеденились, несмотря на слухи о расставании, Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Актуальное время для показа не прошло даром – несколько раз за неделю эпизоды «Возмездия» попадали в «Тренды» YouTube (благо, НТВ оперативно выкладывал сериал на своем канале). Не будь там Прилучного, ни о каких подобных достижениях мечтать, естественно, не пришлось бы – уж слишком скучным оказалось в итоге бойко распиаренное «Возмездие».

«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех

Хороший парень Юрий Шатохин (Прилучный) бегает с автоматом по Сирии, где после очередной перестрелки с врагами спасает маленькую сирийскую девочку. Тут же Шатохин, который, к тому же заботливый отец, вспоминает, что где-то на родине, в небольшом городке без названия его ждет собственная дочь (Виталия Корниенко), и сразу же возвращается к ней. Правда, кроме дочери, Шатохина, кажется, больше никто и не ждет. Его жена (Зоя Бербер) счастливо живет с успешным банкиром Смирновым (Александр Макогон), на которого, правда, открыта охота. Шатохин сразу по возвращении становится свидетелем взрыва машины Смирнова – к счастью, никто не пострадал, – и непростого разговора с бывшей женой, которая всеми силами старается не допустить искалеченного войной экс-мужа в ее новую зону комфорта. Одинокий, но не отчаявшийся, хороший парень Шатохин ищет поддержку у лучшего, видимо, друга – Саши Боева (Николай Козак), который пристраивает бывшего военного в местный спецназ. Но родной городок, из которого когда-то Шатохин отправился на большую, не прекращающуюся войну, уже не тот, что был. Погрязший в бандитизме и коррупции, этот мир оказывается гораздо хуже и беспощаднее по отношению к во всех смыслах положительному парню Шатохину, нежели война.

«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех

В сериале «Возмездие» всего восемь серий, но тянутся они, кажется, бесконечно. Продраться через первую серию довольно сложно: она нагромождена нелепыми диалогами (в основном, главного героя с женой) и отягощена постоянно звучащей тревожной музыкой (вкупе с порой невнятно звучащими репликами героев). Сюжет сериала при этом охватывает минимум три года: герой Прилучного успевает повоевать, вернуться с войны, помыкаться в мирной жизни, поработать в спецназе, посидеть в тюрьме, оказаться в центре «ограбления века», стать жертвой коррупции, ну и, конечно, в завершении оправдать название сериала. Событий на восемь серий вроде бы достаточно, но распределены они по телу сериала неравномерно. Да и за всеми героями уследить непросто, а героиня Агаты Муцениеце появляется вообще только в середине «Возмездия».

У сериала семь сценаристов и порой возникает впечатление, что работали они над разными историями. Два из них, кстати, пришли из второго сезона «Мажора» – все еще самого успешного проекта с Павлом Прилучным в главной роли. И – опять же – на протяжении всего «Возмездия» нельзя отделаться от ощущений, что это попытка сделать нового «Мажора»: даже некоторые сценарные ходы позаимствовали (например, с дочерью одного из главных отрицательных персонажей, через которую герой Прилучного пытается найти своего обидчика).

«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех

Но чем запоминался «Мажор» – как, кстати, и многие другие проекты с участием Прилучного? Тем, что его героя всегда наделяли несколькими разноплановыми чертами: он был обаятельным «плохим парнем», не лишенным чувства юмора. В «Возмездии» же ему достался персонаж довольно однобокий: излишне суровый, чересчур серьезный, до невозможности положительный. И жену бывшую защитит, и друга в беде не оставить, и заодно весь город от коррупции и бандитов спасет. Не без труда, конечно, но все же. Наблюдать за таким просто не интересно – знаешь, что все закончится хорошо, ну или почти хорошо. Вот и «Возмездие» держится в лучшем случае на другом герое – том самом Саше Боеве, которого играет Николай Козак. Играет – единственный во всем сериале – реально хорошо. Несмотря на то, что и с его трансформацией семь семь сценаристов и два не менее профпригодных режиссера тоже, кажется, не могли определиться до финальных серий. Но приняли верное решение – возможно, единственное за весь этот проект.


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Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
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«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех фотографии
«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех фотографии
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