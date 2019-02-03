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Обзор сериалов «Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех В сериале, который не спасти никому

Новости кино Хью Джекман и Ребекка Фергюсон погрузятся в «Воспоминания» Фильм станет режиссерским дебютом Лизы Джой, работавшей над «Миром Дикого Запада».

Новости кино Брайан Крэнстон столкнется с правосудием Актер сыграет главную роль в мини-сериале «Ваша честь».

Новости кино Альфонсо Куарон стал лучшим по версии Гильдии режиссеров Это уже вторая его подобная награда, первая была за «Гравитацию».

Ролики фильмов «Гурвинек и волшебный музей» Жизнерадостный мальчик оживляет игрушки, а с ними и злого кукловода, который хочет захватить мир.

Новости театра Мюзикл «Всё о Золушке» возвращается на московскую сцену Показы пройдут с 14 по 24 февраля.

Интервью Анна Слю: «Я за любую эксплуатацию себя в наименее ожидаемых образах» Актриса – о хоррорах, дебютах и неожиданных ролях