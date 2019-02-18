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«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых

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18 февраля 2019
Низкокалорийный продукт от создателей «Фитнеса»

«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых
фото: Канал «Супер»

У Веры Михеевой (Елена Подкаминская), московской домохозяйки средних лет, дом - полная чаша. Муж-чиновник (Данила Дунаев), дочь-подросток (Василина Юсковец), дедушка-пенсионер (Александр Панкратов-Чёрный) и его собачка Гнида живут в спокойном довольстве, на папины доходы. Работать Вере не нужно, а отсутствие занятости она компенсирует, создавая невероятные торты для друзей и семейных празднеств. Но на последнем семейном торжестве, годовщине свадьбы, такой торт летит супругу в лицо — Вера «застукала» его за поцелуями с вертлявой соседкой (Галина Безрук). Изменщик с позором изгоняется за пределы видимости, и на повестке дня возникает первый вопрос: как и на что жить дальше?

Ответ очевиден, его подсказывает сестра героини (Ксения Теплова): нужно не дарить, а продавать эти шикарные торты, которые так удаются Вере! Будущее предприятие сулит успех, вот только взяться за него всерьёз героине сложно. Бедняжке буквально некогда подумать! Бывший ухажёр (Александр Константинов) рвётся к ней из френдзоны, где мариновался много лет. Ещё действующий муж готовит коварные планы по возвращению под семейный кров. Дочка устраивает истерики и козни, подбрасывая собачьи игрушки в почти готовую продукцию. Пожилая конкурентка (Елена Валюшкина) то и дело вызывает милицию. Да и сестра Веры то и дело бросает вызов здравому смыслу — идея напечь коржей для торта в квартире отсутствующей соседки-разлучницы не кажется ей криминальной...

«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых
фото: Канал «Супер»

Двадцатисерийная комедия «ИП Пирогова», показы которой начнутся 18 февраля на канале «Супер», окружает свою героиню суетой и мелкими происшествиями, которые мешают реализоваться творческим планам: почти каждый роскошный торт, создаваемый Верой, разрушается. Героиня словно зависла между статусами «бизнес-вумен» и «домохозяйка», не решаясь выбрать ни то, ни другое. Возможно, что судорожные занятия кондитерством для неё только повод отвлечься о собственной жизни и веская причина не копаться в себе. Увы, и зрители о ней мало что узнают, кроме трёх очевидных пунктов, красивая-умелая-почти-разведённая. Остальные героини слабо различаются между собой — существа они симпатичные, но крайне недалёкие. Сериал мечется между комедией положений, для которой у него недостаёт, собственно, «положений» и конфликтов, и романтической комедией, где между персонажами маловато взаимной «химии».

На этом фоне выигрышно смотрятся фигуры второстепенных персонажей, призванные оттенять главных героев, - пенсионер Пирогов и бухгалтер Валентин (Дмитрий Лысенков), за проделками которых интересно наблюдать. У Панкратова-Чёрного и Лысенкова получились характерные и ёмкие типажи, которых недостаёт в большинстве современных фильмов, и в результате они «воруют шоу». В середине первой серии «ИП Пироговой» появляется рукописный «рецепт измены» — яркая краска, знакомая по успешному сериалу «Фитнес» того же канала, где каждая серия завершалась небольшим дневниковым резюме главной героини. Рецепт же успеха не должен быть шаблоном — для него в творчестве, как и в кондитерских изделиях, важен уникальный баланс формы и вкусного содержания.


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Анна КузьминаРоссийские сериалы
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Галина БезрукЕлена ВалюшкинаДанила ДунаевАлександр КонстантиновДмитрий ЛысенковАлександр Панкратов-ЧёрныйЕлена ПодкаминскаяКсения ТепловаВасилина Юсковец
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«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых фотографии
«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых фотографии
«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых фотографии
«ИП Пирогова»: Сериал для самозанятых фотографии
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