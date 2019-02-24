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«Пекарь и красавица»: Пора по парам

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24 февраля 2019
Аня Чиповская и Никита Волков играют неравную любовь

На канале СТС продолжается показ сериала «Пекарь и красавица» – проекта, с которым канал вернулся в жанр своих классических ромкомов и к сотрудничеству с режиссером Федором Стуковым, автором хитовых для канала «Восьмидесятых».

«Пекарь и красавица»: Пора по парам

Саша Ларина (Аня Чиповская) – успешная международная модель, начинающая актриса и наследница миллионов, расстается с голливудским бойфрендом и возвращается в Москву, где в одном из модных ресторанов становится свидетельницей трагикомической сцены. Боевая красавица Оксана Измайлова (Алина Алексеева), так и не дождавшись мужской инициативы, после семи лет долгих и, кажется, вполне удачных отношений решается на серьезный шаг – сделать публичное предложение руки и сердца своему парню Андрею (Никита Волков). Только вот Андрей, кажется, не очень хочет связывать себя узами брака со своей первой и единственной. Твердое «нет» он вымолвить не может, и на роковое «да» смелости не хватает. Тарелка томатного супа, неосторожно заказанная Андреем, летит ему прямо на белоснежную рубашку. Оксана в гневе, Саша, окруженная толпой «друзей» во главе с директором Львом (Алексей Розин) – от сцены в восторге. Как и от скромника Андрея – сначала очередной «игрушки» на ночь, а потом вполне себе потенциального парня. Только абсолютно не подходящего Саше по статусу. Андрей – пекарь из простой многодетной семьи из Малаховки. К высшему свету с его гибкими нравами не приученный.

Развивается сериал стремительно. С бодрыми диалогами, хорошей работой постановщиков и актеров он заполняет нишу простых, без экспериментов, мелодраматических историй с долей юмора на вечную тему неравной любви между принцем и золушкой (только наоборот). «Пекарь и красавица» снят по мотивам израильского проекта Lehivot Ita, что восприятию совершенно не мешает, как и любимая каналом СТС красочная цветовая гамма, в которой Москва не намного проигрывает Лондону, тоже одному из мест развития событий сериала.

«Пекарь и красавица»: Пора по парам

Оригинальный израильский проект вышел в 2013 году, сразу же продлен на второй сезон, спустя два года продан на британское телевидение, а затем и на американские стриминговые платформы. Что не удивительно. Сериал и в российском его исполнении выглядит актуальным и современным в контексте перераспределения гендерных ролей. Для СТС, где несколько последних проектов (например, «Улетный экипаж» и «Между нами, девочками») выглядели как набор клише о женщинах, «Пекаря и красавицу» можно назвать важным шагом вперед. Героиня Ани Чиповской – Саша Ларина – здесь женщина сильная, самостоятельная, неглупая. Один из эпизодов посвящен, например, ее пробам на роль в голливудском блокбастере, и, конечно, не обходится в нем без попыток харассмента, которым Ларина дает отпор. За другую трактовку сильной, но в истинно русском ключе боевой женщины, здесь отвечает героиня Алины Алексеевой. Между этих двух «огней» и находится герой Никиты Волкова – тихий, скромный, но обаятельный, какой-то даже слишком правильный парень Андрюша. При этом сама тема неравных отношений здесь завязана не на деньгах и различиях финансового положения, а исключительно на звездном статусе Саши Лариной, с которым она борется, но которому не в силах противостоять, в том числе и «благодаря» своему экстравагантному директору Льву. И это отличная комедийная роль актера Алексея Розина, которого кинозрители помнят, пожалуй, только по серьезной «Нелюбви» Андрея Звягинцева.

Без жанровых клише в «Пекаре и красавице», конечно, не обходится. Но, может быть, это и неплохо. Простой, качественно сделанный ромком всегда найдет зрительскую любовь. Не исключено, что на несколько сезонов.


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