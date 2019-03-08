Здесь птицы не поют: 10 современных телесериалов о женщинах

Добрые, нежные, грубые, смешные, грустные, верные, ветреные, целеустремленные, сомневающиеся, влюбленные и разлюбившие ЖЕНЩИНЫ – герои нашей сегодняшней подборки. Крайних представительниц вида - #содержанок и #митушек – сразу отбросим. Нас будет интересовать всё, что между, при наличии активной жизненной позиции. Было время, когда женский мир было принято представлять в виде сияющего розового облака из цветочков, порхающих бабочек и мимимишных плюшевых зверят. Причем, сами женщины этот миф активно распространяли. Пришли иные времена. Облачко превратилось в попыхивающую молниями грозовую тучку, которая может пройти мимо, а может обдать градом, ледяным дождем или пеплом (видимо, от плюшевых зайцев). Некоторые зверушки, впрочем, остались, но у них прорезались зубки. Итак, поехали!
Совершенно всех ошеломивший свежестью и новизной – всего: лиц, места, стилистики – итало-американский сериал режиссёра Савериво Костанцо по мотивам одноимённого романа Элены Ферранте. В центре повествования - судьба двух подруг, Элены Греко и Рафаэллы Черулло, за которыми мы следим с их первого дня в школе до попадания во взрослый мир. Действие происходит в бедном районе Неаполя, где поножовщина и насилие в порядке вещей. В то время как родители пытаются свести концы с концами, две подружки играют с тряпичными куклами, воюют с мальчишками и тайком от всех читают единственную, чудом приобретенную книжку «Маленькие женщины». Время идет, мир становится для них все более сложным, но главной интригой по-прежнему остается конкуренция двух маленьких женщин друг с другом – за лидерство, за парня, за «другую» жизнь. Единство и борьба противоположностей, любовь и ненависть, где нет победителей и побежденных. А в целом – прекрасная современная стилизация в духе Витторио де Сика с сильными женскими образами.
Еще один сериал о женской дружбе, и тоже в основе - одноимённый роман (Лианы Мориарти). На этот раз перед нами чисто американская история о пяти семьях, живущих в Монтерее, дети которых ходят в одну школу. В центре внимания – как стало модным, ну и пускай – пять женщин, пять матерей, каждая со своей историей, со своим ребенком и со своим скелетом в шкафу. Абьюзинг, домашнее насилие, супружеские измены, борьба за власть - все эти прелести семейной жизни «простых» американок раскрываются на фоне закрученной детективной истории об убийстве человека, чье имя мы узнаем лишь в самом конце. В главных ролях сплошь звезды, включая Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравец, Александра Скарсгарда, Лору Дерн, Мерил Стрип, Джеймса Таппера. Дети важны, но они здесь на втором плане, а школа, где они учатся, становится, в первую очередь, перекрестком родительских амбиций и местом силы для главных героинь.
Оливия Киттеридж, 2014
фото: "Оливия Киттеридж"
Любителям более «чеховских» историй подойдет эта четырехсерийная драма режиссера Лизы Холоденко о жизни школьной учительницы из штата Мэн и ее небольшой семьи. (Это похоже на заговор, но и этот сериал поставлен по одноименному роману, написанному женщиной, Элизабет Страут). Здесь, как у Чехова, вроде бы ничего не происходит, кроме разговоров с соседями, семейных сцен, созерцания чужих драм на фоне чистки овощей для ужина, - в общем, всего того, что составляет жизнь женщины в глухой провинции. Но нет-нет, да и выстрелит ружье (кстати, на охоте), заботливо припасенное автором. Однако детектива не будет. Скорее, цель этой истории – заставить нас обратить, наконец, внимание на тот факт, что жизнь вообще-то проходит, и, возможно, о некоторых своих поступках мы будем когда-нибудь сожалеть. Сделано это тонко, без нажима, и благодаря игре Фрэнсис Макдорманд («Королевство полной луны», «Три билборда») превращено в четыре часа абсолютного удовольствия.
Трагикомический сериал в поставке Эми Шерман-Палладино - это такая ретро-история в современной феминистской аранжировке. Мириам Мейзел - полная противоположность учительницы из штата Мэн. Ее играет Рэйчел Броснахэн, взлет популярности которой произошел в 2013-м благодаря сериалу «Карточный домик». Молодая американка, мать двоих детей, вся из себя правильная жена. С восходом солнца она наводит на лице марафет, чтобы муж, пробуждаясь, видел рядом с собой не заспанную женщину, а красоту неземную. Типичный женский комплекс эпохи мужского ультрашовинизма. И вот эта правильная домохозяйка однажды обнаруживает, что хочет и может быть стендапером – немыслимое дело для Америки 50-х! Ну, то есть сначала-то она обнаруживает, что от нее ушел муж. Обычное дело, казалось бы, а с другой стороны, когда еще процесс женского осознания себя как личности происходил по другой причине? Бросаясь «во все тяжкие», миссис Мейзел открывает новую страницу в своей жизни, а заодно являет миру новую звезду комедийной сцены.
На первый взгляд, типичный британский сериал. Английская деревня, уютная жизнь, милые неброские лица. Не типично время – преддверие Второй мировой войны, раскаты которой уже доносятся из Европы. И не типичен ракурс: мы видим разворачивающиеся события глазами женщин - членов Женского Института, известной британской общественной организации. Несмотря на несколько старомодную и чопорную картинку, и здесь витает «суфражистский» дух. Готовясь помогать армии своей работой в тылу, героини, не сознавая того, давно уже участвуют в другой, невидимой войне внутри самой Англии – с женской дискриминацией и социальными предрассудками. Здесь сыграл блистательный ансамбль британских звезд, таких как Саманта Бонд, Франческа Аннис, Эд Стоппард, Клэр Калбрайт и других.
Нашумевший детективный сериал и одна из главных российских премьер этой осени. Развивая некрасовскую идею о героических способностях женщин в русских селениях, режиссер Борис Хлебников решил обогатить ее современными подробностями. Обычность главной героини Марины не в антураже ее «фасадной» жизни – муж, дети, семейное благополучие, а в том, что она способна совершать безумные вещи «во спасение», что обычно норма для русских женщин. Только вместо коней и горящих изб - здесь работа сутенёрши. Делает она это без огонька, в силу сложившихся обстоятельств. А потом случается «неожиданное». В гостинице убивают девушку, работавшую на Марину, Марина прячет труп, труп находят, снежный ком растёт. Но главное, что в результате такого «жертвоприношения» разрушается ее семья: у мужа появляется другая женщина, старшая дочь оказывается вовлеченной в наркоторговлю, у младшей развивается социопатия. Жертва оборачивается во зло. В сериале сильные женские образы – за роль Марины Анна Михалкова получила премию «Золотой Орёл» и Приз за лучшую женскую роль на французском телефоруме Series Mania. В дуэте с ней отлично сыграла Александра Бортич («Я худею», «Любовницы»).