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«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе

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11 марта 2019
На Первом канале 11 марта начинаются показы многосерийного фильма Веры Сторожевой «Шифр» — адаптации британского сериала «Код убийства». Это ретро-детектив о четырех подругах, которых связывает военное прошлое и работа в спецотделе Главного разведывательного управления. Кино-Театр.ру делится некоторыми интересными подробностями проекта, не раскрывая тайн его сюжета.

«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Москва, 1956 год. Официантка Анна (Екатерина Вилкова), придя на работу, находит в подсобке ресторана тело убитого мужчины — полковника Елисеева, разработчика секретного комплекса ПВО, которому она помогала писать курсовые для института. В убийстве подозревают Анну и исчезнувшего сторожа Михаила, а в доме Анны находят черновики рефератов Елисеева. К подозрению в убийстве примешиваются подозрения в шпионаже, и женщина обращается за помощью к своим подругам-шифровальщицам, с которыми сдружилась во время войны. В мирное время такие способности никем не востребованы, и они вернулись к «типично женским» профессиям. Теперь подруги снова становятся единой аналитической командой, для собственных расследований.

16-серийный «Шифр» довольно сильно отличается от семи серий «Кода убийства». Он разбит на четыре блока по четыре серии, и каждый блок, помимо отдельной детективной истории, раскрывает подробности жизни и характера одной из четырёх героинь.

«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Анна, 36 лет (Екатерина Вилкова). Работала в ГРУ во время Великой Отечественной Войны. После хрущевской «чистки» была вынуждена устроиться в ресторан официанткой. Анна способна скопировать любой почерк, перенять манеру поведения и речи, благодаря врожденной способности замечать малейшие детали, которые пропускают другие.

«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Ирина, 37 лет (Марьяна Спивак).В прошлом сотрудница дешифровального спецотдела ГРУ, а сейчас – простая учительница математики. Ирина обладает аналитическим складом ума, видит закономерности и выводит системы из имеющихся фактов, позволяющие высчитать и предугадать дальнейшее развитие событий. Ирина любит своего мужа и детей, но «обычная» жизнь ее тяготит. Супруг Ирины, Алексей (Николай Токарев) — начальник отдела Обкома КПСС. Он не подозревает о прошлом Ирины в ГРУ и ужасно ревнует к новому увлечению — расследованиям.

Марьяна Спивак: «Несмотря на то, что у Ирины образцово-показательная советская семья, она умудряется попасть со своими подругами в беду. В их компании она отвечает за логику, построение графиков, расчетов, за логическое выстраивание информации. Соня отвечает за интуицию, Екатерина за организацию, я за выстраивание информации в логический ряд».

«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Соня, 32 года (Яна Дюбуи). Самая молодая из участниц спецгруппы. Обладает эйдетической памятью – однажды что-либо увидев, Соня запоминает это навсегда. Таким образом, даже спустя годы, она способна вспомнить любую информацию, воспроизвести любую шифровку или приказ, а также – узнать человека. Муж Сони, Виктор (Михаил Евланов) работает водителем на автокомбинате, любит футбол и пиво. Витя ревнует Соню, запрещает работать в МУРе, не в силах наладить отношения и сам их портит грубым обращением и даже физическим насилием.

Яна Дюбуи: «Соня из интеллигентной семьи, образована, но с раннего возраста несчастна. В 16 лет вся ее семья была расстреляна, и она пошла работать в ГРУ, стала рассекречивать шифры противника. Когда моя героиня и ее подруги попадают в беду, Соня становится их "бортовым компьютером". В целом же она самая молодая в их компании и поэтому, можно сказать, самая наивная».


«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Катерина, 40 лет (Елена Панова). Лидер группы. Умеет ставить задачи и правильно расставлять приоритеты, последовательность решения тех или иных проблем. Порой правильно заданный вопрос гарантирует правильный ответ. И именно Катерина умеет его задать. Катерина недавно реабилитирована – после войны ее по ложному обвинению отправили в лагерь, где она отсидела восемь лет. Чтобы сблизиться с дочерью Лидой, Катерина живет в одной квартире с бывшим мужем и его новой женой.

Елена Панова: «Моя героиня - подполковник разведки времен войны, а в мирное время, в 1956-м году, она собирается со своими подругами, чтобы спасти одну из девушек. Для того, чтобы ей помочь, они используют все свои способности: во время войны эти девушки раскрывали шифры противника, и тем самым меняли события в нашу пользу. Судьба у моей героини непростая, очень драматичная, но именно она среди девушек является старшей и собирает их, аккумулирует действия».

Сериал снимался в киноформате, и весь ретро-антураж ленты, от реквизита до цветокоррекции, тщательно проработан. Помимо детективных сюжетов задачей авторов стало погружение зрителя в быт эпохи 1950-х годов. Каждая деталь интерьеров, декорации, костюмы, макияж актрис и даже манера двигаться усиливают эту достоверность.

«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Вера Сторожева: «Я готовилась к съемкам этого фильма год, я не бралась ни за какую другую работу. Это моя первая ретро история. У нас идет полное погружение в ту эпоху, пластику. Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, все зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий, ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев, например, были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Валенки валяли, например, у наших актрис они на каблуках. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съемки приглашались консультанты: генерал-майор московского уголовного розыска, есть криминалист. Поскольку часть съемок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист».

Главную мужскую роль фильма, майора МУРа Константина Проскурина, сыграл Сергей Пускепалис. Именно его герой дает женщинам возможность применить свои уникальные способности на практике. Проскурин переведен в Москву из провинции, привык работать со свидетелями и доказательствами, к современным методам «шифровальщиц» относится с подозрением, как и вообще к женщинам на мужской работе. Однако постепенно меняет свое мнение, видя результат их усилий.

«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе
фото: © Sony Pictures Television Russia

Сергей Пускепалис: «Для меня стало огромным удовольствием участие в сериале «Шифр» Веры Сторожевой. Это история о настоящих «Людях Х», невероятных женщинах, которые распутывают сложные дела и разгадывают тайны больших злодеев».

Смотрите сериал «Шифр» на Первом канале с 11 по 14 марта в 21:30.
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«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе фотографии
«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе фотографии
«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе фотографии
«Шифр»: Что мы знаем о новом ретро-детективе фотографии
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