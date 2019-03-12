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Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро»

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12 марта 2019
14 марта на платформе ТНТ-PREMIER стартует показ мистического детектива «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым в главной роли. Его герой, столичный следователь Покровский, едет в городок Чангадан по просьбе местного миллиардера – владельца урановых рудников (Андрей Смоляков). Обнаженное тело его дочери обнаружили у стелы, установленной в советские времена на месте ритуальных жертвоприношений саамскому божеству – духу озера. Расследуя убийство, Покровский погружается в жизнь таинственного города за полярным кругом, и понимает, что его версии не укладываются в границы реального…

К премьере сериала мы собрали несколько занимательных фактов, которые подготовят вас к просмотру «Мертвого озера» – первого нуара о русском севере.

Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро»


1. Съёмки сериала проходили в Подмосковье и в Мурманской области в городах Кировск, Хибины и Апатиты. Две зимы подряд съёмочная группа ездила в кино-экспедиции в заполярье, каждая из которых длилась по одному месяцу. Столбик термометра иногда падал до -50 градусов. Из-за экстремально низких температур переставали двигаться объективы камер и не стреляли пистолеты пиротехников.

2. Чангадан – вымышленный город за полярным кругом. Это слово придумал сценарист Роман Кантор, сложив названия городов Челябинск и Магадан. Чангадан с высоты птичьего полёта – это Кировск. «Роль» мёртвого озера исполнило озеро Большой Вудъявр, название которого иногда переводят с саамского как «Озеро чёрного дьявола».

3. Режиссёр Роман Прыгунов путешествовал по Чукотке и Камчатке, где встречался с настоящими северными шаманами. В «Мёртвом озере» роль шамана исполнил его отец Лев Прыгунов. Специально для него художники смогли найти аутентичный костюм, в котором проводил свои ритуалы настоящий мансийский шаман.

4. Помимо Прыгуновых, в «Мёртвом озере» есть и другие представители известных династий из мира кино: в сериале сыграли Павел Табаков, Надежда Михалкова и Сергей Бондарчук.

Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро»
фото: ТНТ-PREMIER // Павел Табаков

5. Культурой и обычаями экзотических этносов увлекается и актёр Андрей Смоляков. Он объездил практически всю Азию и Латинскую Америку, общался с шаманами в долине Амазонки и наблюдал за их ритуалами.

6. Самой первой совместной сценой Александры Ребенок и Евгения Цыганова на площадке стал откровенный постельный эпизод. После съёмок Александра призналась, что долго не могла как следует собраться, нервничала и смеялась не к месту: «Мне постоянно становилось смешно и казалось, что сейчас все зааплодируют и скажут: «Поздравляем, Саша, это была программа “Розыгрыш”!»

7. Во время съёмок эпизода, в котором главный герой сжигает машину, были сожжены три автомобиля Mitsubishi Delica. Специально для этой сцены грейдером в поле была проложена отдельная дорога.

8. Прообразом героинь Кутеповых – сестёр Уточкиных – стали сиамские близнецы Мария и Дарья Кривошляповы. Для съёмок Ксении и Полине был сшит специальный костюм и обувь, в которой одной актрисе приходилось стоять на ноге другой. Кроме того, в работе была задействована команда каскадёров. Технология съёмок была придумана самим Романом Прыгуновым, и он отказывается раскрывать её детали.

Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро»
фото: ТНТ-PREMIER // Ксения и Полина Кутеповы

9. Роман Прыгунов рассчитывает на производство спин-оффа с сёстрами Уточкиными в качестве главных действующих лиц.

10. Чучело лисы, с которым иногда разговаривает журналист Енко – герой Тимофея Трибунцева, – появилось в фильме благодаря актёру. Во время съёмок пилотной серии Трибунцев неожиданно для всей группы стал обращаться к чучелу, и это так понравилось режиссёру, что он решил развить линию лисы. По словам Прыгунова, этот персонаж – отсылка к фильму «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона и к популярному в интернете «упоротому лису».

11. К саундтреку «Мёртвого озера» причастны самые разные музыканты – от рэпера Скруджи до певицы Глюкозы. Композитором пилотной серии выступил гитарист Павел Додонов, известный сотрудничеством с Дельфином. А финальные титры идут под песню «Курара Чибана» авторства екатеринбургских музыкантов – «Курары», «Сансары» и Кати Павловой из «Обе две».

Не пропустите сериал «Мертвое озеро» только на ТНТ-PREMIER с 14 марта

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Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро» фотографии
Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро» фотографии
Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро» фотографии
Шаманы, постельные сцены и сиамские близнецы: из чего состоит сериал «Мертвое озеро» фотографии
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