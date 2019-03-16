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«Отверженные»: Страдание дает прозрение

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16 марта 2019
«Отверженные»: Страдание дает прозрение
фото: ©Lookout Point

После битвы при Ватерлоо мародёр сержант Тенардье (Адил Ахтар), обирая тела, случайно вытаскивает из-под убитой лошади ещё живого полковника Понмерси. Полковник обещает отблагодарить алчного сержанта, если выживет. Тем временем бывший каторжник Жан Вальжан (Доминик Уэст) после 19-ти лет тяжёлых работ отпущенный на свободу, чуть снова не попадает в тюрьму, как и предрекал ему суровый надзиратель Жавер (Дэвид Ойелоуо). Вальжана спасает доброта и вера епископа Мириэля — священник отпускает бывшего каторжника, пытавшегося украсть у него столовое серебро, и дарит серебряные подсвечники, добавив, что выкупил душу Вальжана-преступника, - теперь тот принадлежит Добру. И снова «тем временем» бедная простушка Фантина (Лили Коллинз) влюбляется в богатого студента, который бросает её с ребёнком на руках. Фантина назовёт дочку Козеттой. Судьбы этих людей будут переплетаться на протяжении 17 лет, вплоть до кульминации — французской революции 1832 года, перевернувшей жизни героев, вознесшей одних и низвергшей других.

Пересказывать сюжет романа Виктора Гюго «Отверженные» — занятие безнадёжное, даже краткий синопсис шедевра займёт не одну страницу. Многофигурная эпопея французского классика широко известна в России и даже входила в школьную программу отдельными «детскими» частями — рассказами о Гавроше и Козетте. Об «Отверженных» имеют представление, знают сюжет и имена персонажей, но мало кто прочёл роман полностью. Пожалуй, это судьба большой литературы XIX-го и XX-го веков, приобщаться к которой наши современники предпочитают через экранизации, которые появляются с изрядной периодичностью, что вполне понятно, учитывая мощный гуманистический посыл книги. Темы несправедливого наказания, жестокости закона; богатых и бедных; любви и милосердия; преодоления страданий и духовного возрождения никогда не перестанут беспокоить человечество.

«Отверженные»: Страдание дает прозрение
фото: ©Lookout Point

Последняя из экранизаций — мюзикл «Отверженные» — прогремела в 2012-м, и вот уже в 2018-м выходит шестисерийная картина Тома Шенклэнда (в которой, по счастью, никто не поёт). Пожалуй, объёму «Отверженных» больше подошел бы не мини-сериал, а полноценная экранизация эпизодов на двадцать, но сценарист Эндрю Дэвис (к слову, работавший и над последней теле-адаптацией «Войны и мира»), мастерски соединил и уплотнил сюжетные линии, избежав книжных «временных скачков». Все основные персонажи заявлены в первой же серии, а дальше остаётся наблюдать, как разворачивается их судьба. Сериал лишён режиссёрских изысков, это добротная иллюстрирующая экранизация, аккуратно следующая за канвой романа, а акцент сделан на актерских работах. Доминик Уэст блестяще сыграл ключевую роль Вальжана. Его антагонист Жавер в исполнении Дэвид Ойелоуо канонично неумолим, но еще больше Вальжана оттеняет Тенардье Адиля Ахтара — глядя на этих героев, поневоле понимаешь, что слово «вор» может относиться к диаметрально противоположным личностям. Супругу Тенардье играет Оливия Колман (только что получившая «Оскар» за «Фаворитку») и, признаться, даже несколько затмевает своего партнёра.

«Отверженные»: Страдание дает прозрение
фото: ©Lookout Point

Книголюбы вправе протестовать, но крупные формы литературы теперь надолго оккупировали сериалы, своими объёмами и размеренностью выхода серий в свет заменяя чтение романов. «Отверженные», несмотря на неизбежное усечение текста, именно таковы. Их хочется смотреть не спеша, постепенно, снова и снова поражаясь кротости Фантины, благородству и душевной силе Вальжана и непостижимой победе живой, страдающей жизни, которую хочет заключить в тиски и «обезопасить» истовый слуга жестокого механизма закона Жавер. И соглашаться со словами самого Гюго: «Пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушие; иными словами и с точки зрения еще более широкой — до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными».

Смотрите сериал «Отверженные» на Первом канале 17 марта в 11:10 и 12:15.


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