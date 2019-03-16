«Отверженные»: Страдание дает прозрение

После битвы при Ватерлоо мародёр сержант Тенардье (Адил Ахтар), обирая тела, случайно вытаскивает из-под убитой лошади ещё живого полковника Понмерси. Полковник обещает отблагодарить алчного сержанта, если выживет. Тем временем бывший каторжник Жан Вальжан (Доминик Уэст) после 19-ти лет тяжёлых работ отпущенный на свободу, чуть снова не попадает в тюрьму, как и предрекал ему суровый надзиратель Жавер (Дэвид Ойелоуо). Вальжана спасает доброта и вера епископа Мириэля — священник отпускает бывшего каторжника, пытавшегося украсть у него столовое серебро, и дарит серебряные подсвечники, добавив, что выкупил душу Вальжана-преступника, - теперь тот принадлежит Добру. И снова «тем временем» бедная простушка Фантина (Лили Коллинз) влюбляется в богатого студента, который бросает её с ребёнком на руках. Фантина назовёт дочку Козеттой. Судьбы этих людей будут переплетаться на протяжении 17 лет, вплоть до кульминации — французской революции 1832 года, перевернувшей жизни героев, вознесшей одних и низвергшей других.
Пересказывать сюжет романа Виктора Гюго «Отверженные» — занятие безнадёжное, даже краткий синопсис шедевра займёт не одну страницу. Многофигурная эпопея французского классика широко известна в России и даже входила в школьную программу отдельными «детскими» частями — рассказами о Гавроше и Козетте. Об «Отверженных» имеют представление, знают сюжет и имена персонажей, но мало кто прочёл роман полностью. Пожалуй, это судьба большой литературы XIX-го и XX-го веков, приобщаться к которой наши современники предпочитают через экранизации, которые появляются с изрядной периодичностью, что вполне понятно, учитывая мощный гуманистический посыл книги. Темы несправедливого наказания, жестокости закона; богатых и бедных; любви и милосердия; преодоления страданий и духовного возрождения никогда не перестанут беспокоить человечество.
Последняя из экранизаций — мюзикл «Отверженные» — прогремела в 2012-м, и вот уже в 2018-м выходит шестисерийная картина Тома Шенклэнда (в которой, по счастью, никто не поёт). Пожалуй, объёму «Отверженных» больше подошел бы не мини-сериал, а полноценная экранизация эпизодов на двадцать, но сценарист Эндрю Дэвис (к слову, работавший и над последней теле-адаптацией «Войны и мира»), мастерски соединил и уплотнил сюжетные линии, избежав книжных «временных скачков». Все основные персонажи заявлены в первой же серии, а дальше остаётся наблюдать, как разворачивается их судьба. Сериал лишён режиссёрских изысков, это добротная иллюстрирующая экранизация, аккуратно следующая за канвой романа, а акцент сделан на актерских работах. Доминик Уэст блестяще сыграл ключевую роль Вальжана. Его антагонист Жавер в исполнении Дэвид Ойелоуо канонично неумолим, но еще больше Вальжана оттеняет Тенардье Адиля Ахтара — глядя на этих героев, поневоле понимаешь, что слово «вор» может относиться к диаметрально противоположным личностям. Супругу Тенардье играет Оливия Колман (только что получившая «Оскар» за «Фаворитку») и, признаться, даже несколько затмевает своего партнёра.
Книголюбы вправе протестовать, но крупные формы литературы теперь надолго оккупировали сериалы, своими объёмами и размеренностью выхода серий в свет заменяя чтение романов. «Отверженные», несмотря на неизбежное усечение текста, именно таковы. Их хочется смотреть не спеша, постепенно, снова и снова поражаясь кротости Фантины, благородству и душевной силе Вальжана и непостижимой победе живой, страдающей жизни, которую хочет заключить в тиски и «обезопасить» истовый слуга жестокого механизма закона Жавер. И соглашаться со словами самого Гюго: «Пока в некоторых слоях общества будет существовать социальное удушие; иными словами и с точки зрения еще более широкой — до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не бесполезными».
Смотрите сериал «Отверженные» на Первом канале 17 марта в 11:10 и 12:15.