5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

Совсем скоро – 27 марта – состоится вручение главной отечественной награды в области сериальной индустрии – премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В лонг-листе премии было представлено 429 проектов – это все телепроекты, показанные в прошлом году на федеральных каналах. До номинаций дошли лишь 19 из них. С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Мы же решили рассказать о наших личных фаворитах. Это не прогноз на победителей, а пять достойных сериалов по версии Кино-театр.ру
«Домашний арест» (продюсеры – Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, режиссер – Петр Буслов, производство – Comedy Сlub Production, показ – ТНТ-Premier, 14 номинаций на премию)
Главная сенсация прошлого года, доказавшая, что отечественные телезрители очень соскучились по политической сатире и старым добрым шуткам про выборы, где кандидаты – понятно кто. «Домашний арест» вошел в тройку победителей и рейтинга критиков, и рейтинга зрителей, которые традиционно в конце года составляет Кино-театр.ру. Зрительская популярность была тем удивительнее, что сериал вышел только на интернет-платформе, телеэфира у «Домашнего ареста», в отличие от многих его конкурентов, на премии АПКиТ не было, но, тем не менее, именно этот проект получил самое большое количество номинаций. Успех «Домашнего ареста», шоураннером которого выступил Семен Слепаков, а режиссером – автор «Бумера
» и «Родины
» Петр Буслов – безусловно, в выбранной острой, провокационной, но актуальной во все времена (причем, думается, не только в России) теме борьбы за власть, коррупции и вечных дискуссиях о том, что любая кухарка может управлять государством. Смелость, с которой авторы сталкивают власть имущих и власть критикующих, может вызвать только восторг. Особенно с учетом того, что сериал, кажется, понравился и тем, и другим категориям.
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«Обычная женщина» (продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев, Иван Голомовзюк, режиссер – Борис Хлебников, производство – ТВ-3, Lookfilm, показ – ТВ-3, 6 номинаций на премию)
Все обычные женщины похожи друг на друга, но каждая обычная женщина несчастлива по-своему. К чему это приводит, показал режиссер «Долгой счастливой жизни
» и «Аритмии
» Борис Хлебников. Человек рассудительный, спокойный, в общем даже миролюбивый, но создавший в своем втором сериальном проекте тягучую атмосферу безнадежности и хождения по кругу – мучительному, страшному, беспощадному. Актуальной феминистской повестке в сериале места нет: обычная российская женщина уже давно «сама-сама-сама». Остановить коня на скаку или войти в горящую избу – это уже не про нее. Обыденность, съедающая все живое, обычная героиня, готовая уничтожить все ради своей обычной семьи. Реальность оказывается гораздо страшнее любых вымышленных миров.
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«Золотая орда» (генеральные продюсеры – Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Нелли Яралова, режиссер – Тимур Алпатов, производство – МАРС-Фильм по заказу Марс Медиа Энтертейнмент, Амедиа Продакшн, показ – Первый канал, 5 номинаций на премию)
Топ российских сериалов не был бы полон без больших костюмных проектов. Далеко не все из них можно назвать историческими – все чаще сериалы являются плодом фантазией на тему далеких времен. «Золотая орда», лишь формально отсылающая к условному XIII веку, в этом случае не исключение. Несмотря на то, что уследить за хитросплетениями судеб множества героев тут довольно тяжело, не отметить работу художественно-постановочного цеха нельзя. Попытку снять свой «Великолепный век
» можно считать засчитанной. Кстати в целом по итогам 2018 года больших проектов с отсылками к истории было намного меньше, чем годом ранее. В списке номинантов АПКиТ есть еще «Годунов
» с Сергеем Безруковым
и «Кровавая барыня
» с Юлией Снигирь
. Последняя, на наш взгляд, достойна премии за лучшую женскую роль – такую Салтычиху мы точно еще не видели.
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«Звоните ДиКаприо!» (продюсеры – Антон Щукин, Артем Логинов, Антон Зайцев, Александр Дулерайн, режиссер – Жора Крыжовников, производство – Good Story media, показ – ТНТ-Premier, 4 номинации на премию)
Рок-опера от режиссера «Горько!
» и «Самого лучшего дня
» Жоры Крыжовникова не имеет отношения к музыке, а говорит о вечном. В том числе о киноиндустрии, которая здесь подвергается жесткой, хотя и очень остроумной препарации. Но главное, конечно, не это. Взяв за метафору СПИД, который здесь с легкостью передается от одного участника сообщества к другому, Крыжовников умудрился рассказать, кажется, обо всем. Тут и кризис семьи, и библейская тема Каина и Авеля, и рассуждения о быте и нравах современного общества. Порой цинично, временами иронично, но всегда обжигающе точно.
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«Лучше, чем люди» (генеральные продюсеры – Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, режиссер – Андрей Джунковский, производство – Yellow, Black and White, Спутник Восток Продакшн, показ – START, kino.1tv.ru, 4 номинации на премию)
Еще до того, как Netflix выпустил «Любовь, смерть и роботы
», он впервые купил для показа под своим брендом российский сериал «Лучше, чем люди», содержание которого лучше всего описывают три слова в названии его нынешнего хита. Российская история линейна и с ограниченным числом персонажей, главным из которых стала суперробот Ариса, наивное изобретение, на поверку оказывающееся гораздо добрее, умнее и человечнее, чем большинство людей из плоти и крови. Искусственный разум в искусной оболочке красавицы Паулины Андреевой
мало кого смог оставить равнодушным.
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Победят люди или роботы, телевидение или интернет, наши фавориты или другие номинанты, узнаем 27 марта
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