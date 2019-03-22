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5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

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22 марта 2019
Совсем скоро – 27 марта – состоится вручение главной отечественной награды в области сериальной индустрии – премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В лонг-листе премии было представлено 429 проектов – это все телепроекты, показанные в прошлом году на федеральных каналах. До номинаций дошли лишь 19 из них. С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться на сайте Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Мы же решили рассказать о наших личных фаворитах. Это не прогноз на победителей, а пять достойных сериалов по версии Кино-театр.ру

«Домашний арест» (продюсеры – Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, режиссер – Петр Буслов, производство – Comedy Сlub Production, показ – ТНТ-Premier, 14 номинаций на премию)

5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

Главная сенсация прошлого года, доказавшая, что отечественные телезрители очень соскучились по политической сатире и старым добрым шуткам про выборы, где кандидаты – понятно кто. «Домашний арест» вошел в тройку победителей и рейтинга критиков, и рейтинга зрителей, которые традиционно в конце года составляет Кино-театр.ру. Зрительская популярность была тем удивительнее, что сериал вышел только на интернет-платформе, телеэфира у «Домашнего ареста», в отличие от многих его конкурентов, на премии АПКиТ не было, но, тем не менее, именно этот проект получил самое большое количество номинаций. Успех «Домашнего ареста», шоураннером которого выступил Семен Слепаков, а режиссером – автор «Бумера» и «Родины» Петр Буслов – безусловно, в выбранной острой, провокационной, но актуальной во все времена (причем, думается, не только в России) теме борьбы за власть, коррупции и вечных дискуссиях о том, что любая кухарка может управлять государством. Смелость, с которой авторы сталкивают власть имущих и власть критикующих, может вызвать только восторг. Особенно с учетом того, что сериал, кажется, понравился и тем, и другим категориям.

Читайте также: Интервью с Семеном Слепаковым


«Обычная женщина» (продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Альберт Рябышев, Иван Голомовзюк, режиссер – Борис Хлебников, производство – ТВ-3, Lookfilm, показ – ТВ-3, 6 номинаций на премию)

5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

Все обычные женщины похожи друг на друга, но каждая обычная женщина несчастлива по-своему. К чему это приводит, показал режиссер «Долгой счастливой жизни» и «Аритмии» Борис Хлебников. Человек рассудительный, спокойный, в общем даже миролюбивый, но создавший в своем втором сериальном проекте тягучую атмосферу безнадежности и хождения по кругу – мучительному, страшному, беспощадному. Актуальной феминистской повестке в сериале места нет: обычная российская женщина уже давно «сама-сама-сама». Остановить коня на скаку или войти в горящую избу – это уже не про нее. Обыденность, съедающая все живое, обычная героиня, готовая уничтожить все ради своей обычной семьи. Реальность оказывается гораздо страшнее любых вымышленных миров.

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«Золотая орда» (генеральные продюсеры – Рубен Дишдишян, Леонард Блаватник, Нелли Яралова, режиссер – Тимур Алпатов, производство – МАРС-Фильм по заказу Марс Медиа Энтертейнмент, Амедиа Продакшн, показ – Первый канал, 5 номинаций на премию)

5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

Топ российских сериалов не был бы полон без больших костюмных проектов. Далеко не все из них можно назвать историческими – все чаще сериалы являются плодом фантазией на тему далеких времен. «Золотая орда», лишь формально отсылающая к условному XIII веку, в этом случае не исключение. Несмотря на то, что уследить за хитросплетениями судеб множества героев тут довольно тяжело, не отметить работу художественно-постановочного цеха нельзя. Попытку снять свой «Великолепный век» можно считать засчитанной. Кстати в целом по итогам 2018 года больших проектов с отсылками к истории было намного меньше, чем годом ранее. В списке номинантов АПКиТ есть еще «Годунов» с Сергеем Безруковым и «Кровавая барыня» с Юлией Снигирь. Последняя, на наш взгляд, достойна премии за лучшую женскую роль – такую Салтычиху мы точно еще не видели.

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«Звоните ДиКаприо!» (продюсеры – Антон Щукин, Артем Логинов, Антон Зайцев, Александр Дулерайн, режиссер – Жора Крыжовников, производство – Good Story media, показ – ТНТ-Premier, 4 номинации на премию)

5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

Рок-опера от режиссера «Горько!» и «Самого лучшего дня» Жоры Крыжовникова не имеет отношения к музыке, а говорит о вечном. В том числе о киноиндустрии, которая здесь подвергается жесткой, хотя и очень остроумной препарации. Но главное, конечно, не это. Взяв за метафору СПИД, который здесь с легкостью передается от одного участника сообщества к другому, Крыжовников умудрился рассказать, кажется, обо всем. Тут и кризис семьи, и библейская тема Каина и Авеля, и рассуждения о быте и нравах современного общества. Порой цинично, временами иронично, но всегда обжигающе точно.

Читайте также: Рецензия на сериал «Звоните ДиКаприо!»


«Лучше, чем люди» (генеральные продюсеры – Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, режиссер – Андрей Джунковский, производство – Yellow, Black and White, Спутник Восток Продакшн, показ – START, kino.1tv.ru, 4 номинации на премию)

5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ

Еще до того, как Netflix выпустил «Любовь, смерть и роботы», он впервые купил для показа под своим брендом российский сериал «Лучше, чем люди», содержание которого лучше всего описывают три слова в названии его нынешнего хита. Российская история линейна и с ограниченным числом персонажей, главным из которых стала суперробот Ариса, наивное изобретение, на поверку оказывающееся гораздо добрее, умнее и человечнее, чем большинство людей из плоти и крови. Искусственный разум в искусной оболочке красавицы Паулины Андреевой мало кого смог оставить равнодушным.

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Победят люди или роботы, телевидение или интернет, наши фавориты или другие номинанты, узнаем 27 марта.

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Тимур АлпатовПаулина АндрееваСергей БезруковЛен БлаватникПётр БусловИван ГоломовзюкАртур ДжанибекянАндрей ДжунковскийРубен ДишдишянАлександр ДулерайнВячеслав ДусмухаметовДенис ЖалинскийАнтон Зайцев (II)Эдуард ИлоянАлександр КессельЖора КрыжовниковАртём ЛогиновЕвгений НикишовАлександр Плотников (II)Альберт РябышевСемён СлепаковЮлия СнигирьАлексей ТроцюкВалерий ФедоровичБорис ХлебниковВиталий ШляппоАнтон ЩукинНелли Яралова
фильмы
АритмияБумерВеликолепный векГодуновГорько!Долгая счастливая жизньДомашний арестЗвоните ДиКаприо!Золотая ОрдаКровавая барыняЛучше, чем людиОбычная женщинаРодинаСамый лучший день!

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5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ фотографии
5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ фотографии
5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ фотографии
5 лучших сериалов-номинантов на премию АПКиТ фотографии
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