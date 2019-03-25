«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю

Пока мода на 90-е в западном кино лишь набирает обороты, фильмы отечественные к этой эпохе относятся осторожно, однако телевидение заигрывать с откровенно спорной эпохой развития страны не боится – причем и с брутальной мужской стороны (недавнее «Медное солнце» с Владимиром Машковым) и с женской («Челночницы», уже два сезона оттрубившие на «России 1»). Но это все истории «взрослых» – война, безденежье, бандиты, поджоги, приправленные лишь щепоткой ностальгии, недаром какой-то четкой «линии партии» о том, как все же правильно относиться к 1990-м так и не придумали (к счастью). Канал СТС зашел дальше и решил не заморачиваться со взрослыми, которые делят территорию, а сыграть на ностальгии тех, кто про «лихие» теперь вспоминает с улыбкой (спасибо, что живой) – рассказать о молодежи.
фото: Съемки сериала "90-е. Весело и громко"/пресс-служба канала СТС
Пока герои Джоны Хилла из «Середины 90-х» рассекали на скейте по солнечному Лос-Анджелесу под «музыку хип-хопа», практически их же ровесники (ну хорошо, на пару лет постарше) пытались найти работу в Москве под раздающегося из каждого утюга «Американ боя». 1994 год. Студентка вокального отделения Женя (Стася Милославская) не может – из-за своей слишком эстрадной манеры пения – сдать экзамен строгому преподавателю Птицыну (Дмитрий Никулин). Друзья детства – белокурый мальчик из хорошей семьи Вася (Егор Трухин, органикой порой удивительно похожий на отца – актера Михаила Трухина) и раздолбай Паша (Филипп Ершов), мечтающие о музыкальной карьере, – задолжали за съемную квартиру. И не кому-то, а настоящему милиционеру. Практически случайно встречаются они все в пафосном ресторане «Бомбей», где, как выясняется уже на протяжении долгих вечеров, подрабатывает, а точнее зарабатывает Птицын, профессорски выводящий «Дым сигарет с ментолом». Новым временам – новые кумиры. И «Бомбей», контролируемый авторитетом, кажется, с добрым сердцем Доктором (Ян Цапник, в первых сериях явно косплеящий Никиту Михалкова из «Жмурок»), здесь не исключение. Молодежь, сбацав Ace of Base, остается в ресторане «отмаливать» долги. А тут еще появляется и ударник – бывший солдатик, самый опытный представитель молодого поколения, Женя (Роман Курцын). Новый герл-бойз-бэнд под названием «Весело и громко» теперь каждый вечер развлекает посетителей «Бомбея» «Белым лебедем на пруду» и «Притончиком, который гонит самогончик». Без романтических отношений и следования мечте, конечно, не обойдется.
«90-е. Весело и громко», несмотря на название, не являются каким-либо продолжением предыдущего долгоиграющего хита канала СТС «Восьмидесятые». Это совершенно цельное и отдельное произведение, однако связь между ними очевидна. В центре и того, и другого проекта молодые люди, которые пытаются смириться (или напротив противостоять) новым обстоятельствам, в какие их и их взрослых родителей или просто знакомых загнала империя, в которой выпало родиться. Однако если в «Восьмидесятых» музыкальная тема проходила по сериалу лишь пунктирной линией, здесь это все-таки сквозной сюжет. И даже бандиты, набившие оскомину криминальными сериалами, да и реальными воспоминаниями о «лихих», здесь только антураж для раскрытия подлинных музыкальных талантов молодежи, которая с восторгом окунается в мир первого, легкого с виду, заработка.
Еще в сентябре пилотный эпизод «90-х» был показан в Иваново на фестивале «Пилот». Тогда, кстати, он был совсем иным – и по актерскому составу, и по расставленным в истории акцентам (очень много в ней внимания уделялось тяжелой судьбе Птицына). И тогда же съемки основных серий только стартовали – с новым режиссером, что сериалу явно пошло на пользу. Им стал Игорь Волошин, скрывшийся, правда, за псевдонимом Егор Карма. Уместная ирония – сериалы Волошина после его авторского не самого удачного «Подвала» вновь настигли (до «90-х» он снимал «Ольгу» и «Физрука»). А в кино режиссер когда-то дебютировал ярко-экспериментальной «Нирваной» про все тот же вечный поиск счастья молодыми на фоне эпохи – в том случае начала «нулевых». «Нирваны» – теперь в смысле названия известной группы – в «90-х» избежать, конечно, тоже не удалось.
фото: Игорь Волошин на съемках сериала "90-е. Весело и громко"/пресс-служба канала СТС
Воспринимать «90-е» как материал исторический, безусловно, не стоит – даже в одежде главных героев тут уже угадывается современный крой и популярная марка масс-маркета, благо, тренд на 90-е отражается не только на кино, но и на моде. Сериал канала СТС – это именно что ностальгия, не исключено, что романтизированная о времени тотальной свободы, анархии, видеосалонов, цен в у.е, прилипчивых песен и, главное, молодости.