Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю

Обзор сериалов >>
25 марта 2019
Пока мода на 90-е в западном кино лишь набирает обороты, фильмы отечественные к этой эпохе относятся осторожно, однако телевидение заигрывать с откровенно спорной эпохой развития страны не боится – причем и с брутальной мужской стороны (недавнее «Медное солнце» с Владимиром Машковым) и с женской («Челночницы», уже два сезона оттрубившие на «России 1»). Но это все истории «взрослых» – война, безденежье, бандиты, поджоги, приправленные лишь щепоткой ностальгии, недаром какой-то четкой «линии партии» о том, как все же правильно относиться к 1990-м так и не придумали (к счастью). Канал СТС зашел дальше и решил не заморачиваться со взрослыми, которые делят территорию, а сыграть на ностальгии тех, кто про «лихие» теперь вспоминает с улыбкой (спасибо, что живой) – рассказать о молодежи.

«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю
фото: Съемки сериала "90-е. Весело и громко"/пресс-служба канала СТС

Пока герои Джоны Хилла из «Середины 90-х» рассекали на скейте по солнечному Лос-Анджелесу под «музыку хип-хопа», практически их же ровесники (ну хорошо, на пару лет постарше) пытались найти работу в Москве под раздающегося из каждого утюга «Американ боя». 1994 год. Студентка вокального отделения Женя (Стася Милославская) не может – из-за своей слишком эстрадной манеры пения – сдать экзамен строгому преподавателю Птицыну (Дмитрий Никулин). Друзья детства – белокурый мальчик из хорошей семьи Вася (Егор Трухин, органикой порой удивительно похожий на отца – актера Михаила Трухина) и раздолбай Паша (Филипп Ершов), мечтающие о музыкальной карьере, – задолжали за съемную квартиру. И не кому-то, а настоящему милиционеру. Практически случайно встречаются они все в пафосном ресторане «Бомбей», где, как выясняется уже на протяжении долгих вечеров, подрабатывает, а точнее зарабатывает Птицын, профессорски выводящий «Дым сигарет с ментолом». Новым временам – новые кумиры. И «Бомбей», контролируемый авторитетом, кажется, с добрым сердцем Доктором (Ян Цапник, в первых сериях явно косплеящий Никиту Михалкова из «Жмурок»), здесь не исключение. Молодежь, сбацав Ace of Base, остается в ресторане «отмаливать» долги. А тут еще появляется и ударник – бывший солдатик, самый опытный представитель молодого поколения, Женя (Роман Курцын). Новый герл-бойз-бэнд под названием «Весело и громко» теперь каждый вечер развлекает посетителей «Бомбея» «Белым лебедем на пруду» и «Притончиком, который гонит самогончик». Без романтических отношений и следования мечте, конечно, не обойдется.

«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю

«90-е. Весело и громко», несмотря на название, не являются каким-либо продолжением предыдущего долгоиграющего хита канала СТС «Восьмидесятые». Это совершенно цельное и отдельное произведение, однако связь между ними очевидна. В центре и того, и другого проекта молодые люди, которые пытаются смириться (или напротив противостоять) новым обстоятельствам, в какие их и их взрослых родителей или просто знакомых загнала империя, в которой выпало родиться. Однако если в «Восьмидесятых» музыкальная тема проходила по сериалу лишь пунктирной линией, здесь это все-таки сквозной сюжет. И даже бандиты, набившие оскомину криминальными сериалами, да и реальными воспоминаниями о «лихих», здесь только антураж для раскрытия подлинных музыкальных талантов молодежи, которая с восторгом окунается в мир первого, легкого с виду, заработка.

Еще в сентябре пилотный эпизод «90-х» был показан в Иваново на фестивале «Пилот». Тогда, кстати, он был совсем иным – и по актерскому составу, и по расставленным в истории акцентам (очень много в ней внимания уделялось тяжелой судьбе Птицына). И тогда же съемки основных серий только стартовали – с новым режиссером, что сериалу явно пошло на пользу. Им стал Игорь Волошин, скрывшийся, правда, за псевдонимом Егор Карма. Уместная ирония – сериалы Волошина после его авторского не самого удачного «Подвала» вновь настигли (до «90-х» он снимал «Ольгу» и «Физрука»). А в кино режиссер когда-то дебютировал ярко-экспериментальной «Нирваной» про все тот же вечный поиск счастья молодыми на фоне эпохи – в том случае начала «нулевых». «Нирваны» – теперь в смысле названия известной группы – в «90-х» избежать, конечно, тоже не удалось.

«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю
фото: Игорь Волошин на съемках сериала "90-е. Весело и громко"/пресс-служба канала СТС


Воспринимать «90-е» как материал исторический, безусловно, не стоит – даже в одежде главных героев тут уже угадывается современный крой и популярная марка масс-маркета, благо, тренд на 90-е отражается не только на кино, но и на моде. Сериал канала СТС – это именно что ностальгия, не исключено, что романтизированная о времени тотальной свободы, анархии, видеосалонов, цен в у.е, прилипчивых песен и, главное, молодости.

Сериал «90-е. Весело и громко» с 25 марта на канале СТС.

версия для печати
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Игорь ВолошинФилипп ЕршовРоман КурцынВладимир МашковСтася МилославскаяНикита МихалковДмитрий НикулинЕгор ТрухинМихаил ТрухинДжона ХиллЯн Цапник
фильмы
90-е. Весело и громкоВосьмидесятыеВосьмидесятые-2Восьмидесятые-3Восьмидесятые-4Восьмидесятые-5Восьмидесятые-6ЖмуркиМедное солнцеНирванаОльгаПодвалСередина 90-хФизрук (все сезоны)ЧелночницыЧелночницы. Продолжение

фотографии >>
«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю фотографии
«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю фотографии
«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю фотографии
«90-е. Весело и громко»: Все равно о тебе вспоминаю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Лактемир Дзтиев
24 марта ушёл из жизни актёр Лактемир Дзтиев.
Валентина Дворянинова
22 марта скончалась певица Валентина Дворянинова.
Маргарита Жарова
21 марта скончалась актриса Маргарита Жарова.
Пётр Зайченко
21 марта ушёл из жизни актёр Пётр Зайченко.
Анатолий Адоскин
20 марта скончался актёр Анатолий Адоскин.

День рождения >>

Тамара Акулова
Юрий Дуванов
Ярослав Жалнин
Ольга Лерман
Марина Орлова
Ксения Раппопорт
Анна Слынько
Елена Фадеева
Ефим Шифрин
Мэттью Бирд
Пьер Крессуа
Сара Джессика Паркер
Ли Пейс
Эдгар Рамирез
Симона Синьоре
Шон Фэрис
все родившиеся 25 марта >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Парк развлечений
мелодрама
Швеция, 2018
100 вещей и ничего лишнего
комедия
Германия, 2019
Амбивалентность
драма
Россия, 2018
Дамбо
семейное кино, фэнтези
США, 2019
Микеланджело. Бесконечность
биография, драма
Италия, Ватикан, 2018
Мы
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пляжный бездельник
комедия
Великобритания, США, Франция, Швейцария, 2019
Проклятый дом
драма, фильм ужасов
США, 2018
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Трезвый водитель
комедия, приключения
Россия, 2019
Другой
фильм ужасов
Ирландия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Воин»
Ролики фильмов
«Воин»
Молодой мастер восточных единоборств приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских разборок.
«Вдова»
Ролики фильмов
«Вдова»
Группа спасателей ищет мальчика, пропавшего в сумрачном лесу, и сталкивается с духом погибшей ведьмы.
«Антон купил друзей»
Ролики фильмов
«Антон купил друзей»
Спектакль о современном и одиноком человеке, который с виду кажется успешным и счастливым, но внутри жестко рефлексирует и даже бредит, беседуя с соседом.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен