«Годунов» 2 сезон: Жил-был царь

Страсти по Бориске Годунову, начавшиеся в показанной осенью первой части телеблокбастера «Годунов
», вновь продолжились на этой неделе в эфире канала «Россия». Публика, изголодавшаяся по красивым костюмам и исторической, так сказать, правде, прервала зимнюю спячку и прильнула к голубым экранам. Что же она там увидела? Первым делом, она, разумеется, увидела, что из прежнего звездного состава Сергей Безруков
(Борис Годунов) остался почти один: Сергей Маковецкий
(Иван Грозный) и Виктор Сухоруков
(Малюта Скуратов), во второй сезон, понятно почему, не попали. Также выбыли Владимир Стеклов
(дьяк) и Анна Михалкова
(Ирина Годунова). Компанию Безрукову по-прежнему составляют Светлана Ходченкова
(жена) и Андрей Мерзликин
(Василий Шуйский).
Первый сезон, как мы помним, заканчивался счастливым избранием Годунова на должность царя. Его, правда, по фильму, пришлось уговаривать: не особо хотел Бориска в цари идти – больно хлопотно, но не суть. Моментом для старта второго сезона, снятого режиссером Тимуром Алпатовым
(«Золотая Орда
»), был выбран 1601 год, на котором спокойное царствование для Годунова закончилось. Именно тогда на Россию обрушилась невиданная катастрофа – неурожай и голод. Социальное напряжение, бунты, интриги врагов. Все проблемы обостряются, пружины закручиваются. Казалось бы, отличный материал для драматурга. А если принять во внимание сложную противоречивую фигуру Годунова – задача становится во сто крат интереснее. Но только не в нашем случае.
«Мы снимаем не по мотивам исторических событий, для нас принципиально соблюдать историческую правду
», - подчеркивала в интервью продюсер проекта Мария Ушакова
. Как будто можно снимать правду о том, о чем одной доподлинной правды не существует! В действительности, и с достоверными историческими фактами авторы обращаются, мягко говоря, вольно. Подозрительность и страх за власть Годунова преподаны исключительно как следствие лихих годин, а не присущие человеку свойства. «Дело» Романовых, трактуется как возникшее по ложному навету, а не из-за произвола царя. Да и вообще, это всё бояре плохие, а Годунов – добрый, усталый царь, который как раб на галерах трудится ради любимого народа. Жертва обстоятельств, да. Григорий Отрепьев показан абсолютным проходимцем и дегенератом, хотя историки утверждают, что человек он был образованный и в единственный год своего правления показал себя во многих вопросах как умный и перспективный политик. Но чу! Первая фраза, которую слышит от Григория гордая полячка: «Мне говорили, у тебя прекрасные зубы
». Это говорит человек, который был готов бросить к ногам Марины целое царство!
Заявленный как историческая сага, сериал Годунов оказался намного ближе к жанру мелодрамы. Множество любовных линий, простые до примитивности эмоции и чувства, мир героев, либо добрых, либо злых, без полутонов. Никаких батальных сцен, хотя исторический фон – Смута, массовые разбои, поход Лжедмитрия с участием поляков и запорожских казаков на русские города (а также сказочный бюджет проекта, о котором слагают легенды) – располагали к этому более чем. Но нет – все тесно, камерно, скромно, как будто масштабные, сокрушительные события в России рубежа 16 и 17 веков происходят в пределах Московской области.
Единственным оправданием для этого костюмированного шабаша могло бы быть некое концептуальное художественное решение или, наконец, просто попытка сделать нескучное массовое кино. Но задачи такой, видимо, не стояло (в отличие от пропагандистской миссии поведать о благородном царе в окружении алчных бояр-безбожников). Дешевая заставка, банально склеенная встык из кусочков фильма; вечно усталые глаза Сергея Безрукова; прозрачные «недостоверные» бороды; персонаж-«карлик» в пыточной - привет Тириону Ланистеру; нелепый закадровый голос, который мог бы с таким же успехом читать анонсы телепередач… Список разных разностей, объединенных словом «сделано на коленке», можно продолжать бесконечно. Это лубок, детка.