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«На краю»: Завербована, заколдована

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1 апреля 2019
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «На краю» о вербовке девушек в ИГИЛ (запрещенная в России организация). И это не первоапрельская шутка. Несмотря на то, что за время, пока сериал явно ждал своей очереди на полке канала, Россия существенно продвинулась в борьбе с террористическими организациями, история глуповатых девушек, оказавшихся заложницами не только коварных террористов, но и собственных эмоций, все еще может показаться актуальной.

«На краю»: Завербована, заколдована
фото: Кинокомпания "Русское"

Примерная дочь и прилежная студентка престижного вуза Лена (Диана Пожарская) – девушка симпатичная, но личная жизнь у нее не складывается. Парень, клявшийся в любви и сделавший предложение руки и сердца, оказывается коварным изменником, использующим Лену только ради того, чтобы получить престижную работу в офисе ее отца (Николай Фоменко). Не выдержав предательства, эмоциональная Лена случайно оказывается жертвой дорожно-транспортного происшествия и попадает в больницу. Врачи, насторожившись, отправляют ее на профилактические занятия для склонных к суициду, где она попадает в поле зрения коварных людей – работавших в чистом коворкинг-пространстве вербовщиков в Халифат. Возглавляет странную группу красавец с подведенными глазами Руслан (Кирилл Дыцевич), который тут же выслеживает Лену в больнице и предстает перед ней честным принцем с разбитым сердцем и комплексами по поводу своей внешности «чурки». Не терпящая бытового национализма Лена, к тому же пережившая сложные отношения, да еще и ставшая свидетельницей семейного кризиса родителей, готова сразу же не только приголубить коварного Руслана, но и заодно принять ислам. Уговоры проницательной матери (Евгения Дмитриева), в пылу ссоры подмечающей, что «сказки про хороший ислам рассказывает только телевидение», на девушку не действуют: нет бога, кроме Аллаха, нет лучшего мужчины, кроме Руслана.

«На краю»: Завербована, заколдована
фото: Кинокомпания "Русское"

Последний – уже не со столь густо подведенными грустными глазами – параллельно просвещению Лены в суть религии ведет трогательные, полные романтизма скайп-разговоры с миловидной блондинкой из Вологды Катей (Софья Шуткина). У той в жизни все тоже складывается так себе: сбежала из родного дома матери в исполнении Юлии Ауг из-за домогательств горе-отчима с задатками алкоголика (Николай Шрайбер), работает официанткой в ночном клубе, где тоже каждый норовит похлопать по попе, и мечтает о благополучии и больших деньгах, которые, увы, не в силах ей дать ухаживающий за Катей простой и хороший русский парень-автомеханик. Танцы живота и знакомство с Русланом – вот ее путь к новой светлой жизни, которая вот-вот должна начаться в Турции, путешествие в которую ей оплатил ее скайп-возлюбленный. Но вместо жарких курортов Анталии и Кемера, где «всё включено», Катя попадает в дом явно не последнего мужчины в Халифате и его сварливых жен, оказывающихся, возможно, более опасными, нежели брутальный воин с автоматом наперевес.

Есть в этой истории и еще одна героиня, существенно отличающаяся и от Лены, и от Кати, – опытная, неглупая женщина Амина (Феруза Рузиева), вдова боевика, тоже оказавшаяся в Халифате, но не в поисках лучшей жизни, а в попытке убежать от сплетен, недомолвок и царящей вокруг опасности. Впрочем, для жен боевиков, судя по сериалу, в Халифате уготовлен отдельный ад – сына Амины сразу же разлучают с матерью и отправляют учиться. «Воевать, – чему еще тут можно учить», – честно говорит случайный воин, второй и единственный после матери Лены проницательный герой телесериала «На краю».

«На краю»: Завербована, заколдована
фото: Кинокомпания "Русское"

Создатели сериала выбирают для своей истории, основанной на реальных событиях, тему опасную. Не столько тем, что связана она с воинами, в том числе религиозными, а тем, что устоявшегося отношения к подобной теме в рамках ее позиционирования на российском телевидении, просто нет. В условиях многоконфессионального государства это невозможно в принципе. Вот и авторы «На краю» явно мечутся, боятся переступить какую-то видимую только им грань, ходят по тому самому опасному краю, разделяющему мир на хороших и плохих. Они, вроде бы, не выступают против ислама в целом, но нет-нет, да и мелькнет этот бытовой национализм (и это не всегда обоснованно историей и героями сериала). Они, вроде бы, выступают против войны, но нет-нет, да и сорвутся ближе к финалу к намекам во славу русского оружия. Они явно не просто загуглили «вербовка в ИГИЛ», как это делала героиня недавнего фильма Тимура Бекмамбетова «Профайл», но нет-нет, да и срываются на самый примитивный набор глуповатых банальностей.

Безусловно, главной темой «На краю» становится вовсе не противостояние террористов и мирных жителей, а семейные отношения, которые ближе к финалу действительно перетягивают на себя внимание благодаря линии героя Николая Фоменко (впрочем, широко анонсированной еще на этапе съемок проекта, а потому совершенно не поражающей какими-либо поворотами). При этом тема семьи развивается на протяжении всего сериала за счет героини Ферузы Рузиевой. Ее история, ее персонаж выглядят гораздо объемнее созданных по типовым клише образов несчастных, но таких красивых русских женщин, готовых пожертвовать всем ради коварного обольстителя, обещающего рай на земле. Жаль, что именно ей досталось до обидного мало экранного времени.

Сериал «На краю» на телеканале «Россия 1» с 1 апреля.


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Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
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Юлия АугТимур БекмамбетовЕвгения ДмитриеваКирилл ДыцевичДиана ПожарскаяФеруза РузиеваНиколай ФоменкоНиколай ШрайберСофья Шуткина
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«На краю»: Завербована, заколдована фотографии
«На краю»: Завербована, заколдована фотографии
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