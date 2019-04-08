«Зорге»: Двенадцать мгновений весны

8 апреля, нарушив прежние планы и анонсы, Первый канал внезапно поставил в вечерний прайм-тайм новый сериал «Зорге», быстро прокрутив в минувшую субботу остаток серий «Подкидыша». О том, что сподвигнуло теленачальников на этот шаг, можно только догадываться. Факт же остается фактом: давно обещанная телесериальная новинка, 12-серийная драма о знаменитом советском разведчике в постановке Сергея Гинзбурга с Александром Домогаровым в главной роли, наконец, на наших экранах. Впрочем, для тех, кто ожидает увидеть захватывающий фильм о легендарной советской разведке, праздник души может и не состояться. Попытаемся объяснить, почему.
Эпиграф:
- А вы, оказывается, жестокий.
- Простите. Я хирург, мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо.
- А вы своих больных жалеете?
- Конечно.
(из фильма «Ирония судьбы…»)
Однажды лебедь, рак да щука… Нет, не так. Есть такая порода слабаков, над которыми все время хочется издеваться. Взять, к примеру, некоторые наши сериалы… Пожалуй, тоже чересчур. Являясь адептом фильма «Семнадцать мгновений весны
», поклонником Александра Домогарова и, в целом, патриотично относясь к российскому кино, автор этих буков садился за просмотр сериала «Зорге», решительно настроенный полюбить его. Но у него ничего не вышло. Что же пошло не так? И что надо сделать, чтобы в следующий раз пошло?
Итак, по порядку. Рихард Зорге, немец по отцовской линии, выдающийся разведчик эпохи Второй мировой, не первый раз становится героем кино. Противостояние Зорге и Сталина было заложено в фабулу советского фильма «Битва за Москву
» (1985). Были попытки рассказать об этом человеке кинематографистами ФРГ («Дело д-ра Зорге
», 1954) и Японии («Шпион Зорге
», 2003). Была известная франко-итало-японская копродукция, («Кто вы, доктор Зорге?
», 1961) с харизматичным красавцем Томасом Хольцманом
в главной роли. Кстати, увидев именно эту ленту в 1964 году, Никита Хрущев поручил разобраться с делом Зорге, после чего, спустя 20 лет отрицания, Советский Союз признал-таки его своим агентом. Такова предыстория. Герой манил, герой ждал нового воплощения. И вот дождался.
Не все плохо. Прекрасный актерский ансамбль: уже названный Домогаров, Виктория Исакова
(Гельма), Андрей Руденский
(Отт), а также Юлия Ауг
, Андрей Леонов
, замечательный японский актер Осаму Ямамото
в роли офицера полиции. Роль антагониста Зорге – вымышленного персонажа Шлезингера сыграл сам режиссер-постановщик Сергей Гинбзург. Отличные локации – съёмки проходили в Шанхае, где сохранились чуть ли не единственные в мире декорации, воссоздающие Токио 40-х годов.
Сериал начинается со сцены смертной казни Зорге. У зрителя, конечно же, возникает вопрос: как же ты дошел до этого, Рихард? И нам начинают рассказывать - как. С одной стороны, недоверие Разведуправления Генштаба, с другой – постоянная опасность разоблачения. Проблемы с отсутствием то рации, то связиста, то ключа от нужного сейфа вынуждали постоянно рисковать. Кольцо вокруг Зорге сужалось, он ходил по краю, работая на износ. Все правильно. Но странное дело - верится в это с трудом. Может, виной тому вальяжное лицо Зорге-Домогарова, особенно, когда он задумчивый стоит у дверей своих апартаментов в кимоно, освещенный утренним солнцем? Красиво. Только из какого-то другого фильма. Может, про вишневый сад? А часто возникающие ситуации чуда, везения, легкости и доступности сверхсекретных материалов? Или может, женщины во всем виноваты? Нет, серьезно. А вы могли бы в условиях, когда тебя хочет одна, а ты хочешь другую, разведдеятельностью заниматься?
Сцена, где вдрызг пьяного Зорге, всю ночь пившего в кабаке после расставания с Ханако, усаживают в коляску рикши и отправляют отсыпаться, выглядит странновато. «Это фантастическая личность! Я пытаюсь понять и не понимаю – как человек может жить каждый день на острие?! Я не могу понять, какую надо иметь психофизику, какой силой воли и каким характером обладать?
» – говорит Домогаров о своем герое в одном из интервью. Увы. Для зрителей это тоже останется загадкой.
Первое желание при просмотре нового «Зорге» – его отжать. Буквально, как при стирке, убрать лишнюю воду. Сократить каждую сцену на несколько секунд. Заставить всех бегать, двигаться, тревожиться, думать. Действительно, вести шпионскую деятельность, действительно, подвергать жизнь опасности. Хочется на всех прикрикнуть голосом Мюллера-Броневого: «Работайте, работайте!
». Да нет, все понятно. Двенадцать серий по 52 минуты - не шутка. Их же надо чем-то заполнять! Вот немецкий посол Ойген Отт, друг Зорге, при котором тот работал пресс-секретарем, входит в кабинет к подчиненному. Отт без всякой подготовки как-то странно смотрит на Зорге, наклоняется к нему и таинственным голосом говорит: «Мы должны срочно поехать ко мне домой
». Зорге напряженно смотрит: «Ну, не знаю
» – «Отказ не принимается
» – «Но у меня много работы, сам знаешь
» - «Успеется
». Сердечко зрителя, не привыкшего к подобным изыскам, тревожно забилось: как?! Не может быть! На российском телевидении?!! На что они намекают?... Но – слава богу. Они просто поехали обедать домой, там посол оставил Зорге в обществе своей жены, а сам отправился по срочному делу. Чего хотел – непонятно.
Хотелось снять фильм о разведчике. По-человечески это желание понять можно. Жаль только, что нет у нас нового Юлиана Семенова
, и вложить в уста актеров то, что давало бы понимание, ради чего, ради каких таких принципов эти люди рискуют жизнью, да хотя бы разошлось по афоризмам и анекдотам, авторам оказалось не под силу.
Но, в конце концов, и это можно было бы простить создателям сериала: старались, ночей не спали, сотню черновиков исписали, но не смогли, что поделать. Но вот чего прощать не хочется, так это пренебрежения к зрителям. Ладно, что Зорге рассекает на мотоцикле BMW вместо «Цюндаппа», что Макс Клаузен слишком откормлен для подпольного связиста, что у посла Отта мундир на размер меньше, чем нужно, что работники посольства ходят в пиджаках-обдергайках как подросшая школота, - может, денег не было на новые костюмы, бывает. Но когда в серьезной сцене, где Сталин, Ворошилов и Берия вершат судьбы нашей резидентуры, у Ворошилова задирается край гимнастерки, простите, на попе, и зритель единственный, похоже, кто это замечает, когда у Сталина у корней волос полоса от черной краски видна, все моментально рушится и превращается в камеди-клаб. И возникает одно, последнее желание – бежать от этого балагана, пропахшего нафталином и духом халтуры. Или срочно закурить. Чем, кстати, постоянно занимается в кадре исполнитель главной роли. И его можно понять. Тошно, наверное, видеть, как трагические страницы нашей истории при твоем непосредственным участии превращаются в пошлость. Доколе?... Или нет, лучше так: Работайте, господа! Работайте!
«Зорге
» - на Первом канале с 8 апреля
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