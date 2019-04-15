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«Ростов»: Шо? Это эхо Гражданской войны…

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15 апреля 2019
С 15 апреля на НТВ – многосерийный фильм «Ростов» о воре-рецидивисте, перековавшемся сперва в буденновца, а потом насильно поставленного на место начальника уголовного розыска. А также о местных душегубах, злобных белогвардейцах, благородных учительницах и нехороших чекистах. Наш корреспондент посмотрела первые эпизоды сериала и делится впечатлениями.

«Ростов»: Шо? Это эхо Гражданской войны…

Можно только посочувствовать людям, которые должны изображать в кино диалект, коверкая собственный язык. Несмотря на то, что съемки сериала проходили в Ярославле, а еще Данилове, Костроме и Тутаеве, речь в нем идет о Ростове-на-Дону (не о Ростове в Ярославской области), который криминальные авторитеты прозвали «Ростов-папа», значит никуда не денешься от южного колорита и говорка. Отдуваться приходится в первую очередь Артуру Смольянинову. Он играет бывшего уголовника Козырева (естественно, по прозвищу Козырь), который принял новую власть, мстил «белякам» вместе с Буденным, а потом вернулся в родной город. Там он знает всех – по шрамам и татухам, и именно из-за этих знаний его под угрозой расстрела заставляют стать начальником уголовного розыска. Поскольку база данных и все досье уничтожены, память бывшего налетчика становится главным досье. Придет к Козырю барышня, у которой отжали шубку, опишет пару грабителей, и ура – Козырь уже грабил до революции в компании людей с подобными приметами, - и шубку поможет вернуть, и любовь замутит.

Сюжет остросюжетного сериала «Ростов» основан на реальных событиях. Действие разворачивается в 20-х годах ХХ века, в самом конце Гражданской войны. Белая армия сдала Ростов Красным, отступая на юг. И большевики, восстанавливающие город, столкнулись с бандитизмом невероятного размаха. В сериале Козырь собирает крепкую команду, которой придется учиться сыскному делу на ходу, и, разумеется, встретиться лицом к лицу с самыми лютыми преступниками. И одним из первых противников Козыря становится бандит по кличке Котелок, которого играет Иван Охлобыстин. Котелок - тоже реальный персонаж, его прототип - 19-летний Вася Говоров, грабивший зажиточных людей. Он был известный садист - вырезал глаза тем жертвам, кого банда не убивала. В фильме, однако, он предпочитает крошить людей из пулемета, с тем, чтобы взребезги разнести все вокруг.

«Ростов»: Шо? Это эхо Гражданской войны…

Между прочим, это тот же самый пулемет со склада на «Мосфильме», который играл в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» 45 лет назад. И это символично. Героя Богатырева в том фильме оболгали, свои от него отвернулись, а из пулемета строчил персонаж Михалкова, обидевшийся на слово «недоросль». Такой красивый, в шляпе, поезда грабил. В «Ростове» случился перевертыш. Герой Смольянинова ловит и сажает бывших «своих», а из пулемета без жалости и рефлексии палит человек в котелке, лютый отморозок, наслаждающийся хаосом, не вызывающий никакой симпатии.

Помимо реальной основы, довольно много в сериале и отсылок к отечественной киноистории, к «Рожденной революцией», например, или к фильму «Шестой», хотя ни в одном из них людей не уничтожали в таком количестве. Неплохо был заселен Ростов-на-Дону, если человек триста ложилось под стол в ресторанах во время каждого налета, а еще триста дергалась под пулеметом. При этом прибыль - пара брошек да пара сережек. А человек, командующий налетом на ресторан радуется снятию кулончиков под свист пуль. Может ли он считаться кем-то, помимо шпаны?

Кураж, лихость, дикость, непредсказуемость - так характеризует сериал Артур Смольянинов. Чем все закончится - узнаем через 16 серий.

«Ростов» на НТВ с 15 апреля.

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Исторический фильм/сериалРоссийские сериалы
персоны
Юрий БогатырёвНикита МихалковИван ОхлобыстинАртур Смольянинов
фильмы
Рождённая революциейРостовСвой среди чужих, чужой среди своихШестой

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«Ростов»: Шо? Это эхо Гражданской войны… фотографии
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