Возвращение в Винтерфелл. «Игра престолов» началась

Стоила ли свеч первая серия финального сезона?
Полуторагодовое ожидание новых приключений Старков, Ланнистеров и Таргариенов окончено. И в кои-то веки российские зрители сидят в первом ряду театра сериальных событий – рекламная кампания перед новым сезоном оказалась настолько масштабной, что добралась до ростовского стадиона
, а шутки про то, что внезапный апрельский снег тоже является маркетинговым ходом «Игры престолов
», проходят по разряду правдивых.
Ажиотаж вокруг восьмого и последнего сезона «Песни Льда и Пламени» оказался таким сильным, что серверы официального прокатчика («Амедиатеки») не выдержали нагрузки в 4 (!) утра по Москве. И опять прецедент - руководители сервиса максимально адекватно отреагировали
на ситуацию – нельзя было и представить такого наплыва пользователей.
Но стоило ли оно того?
Нет, конечно. Где-то в глубине души хотелось всего и сразу – интриг в сериале много, и за оставшиеся шесть с лишним часов нужно прикрыть огромное число сюжетных веток. По факту же, первая серия не рассказала ничего нового о давних персонажах, и лишь разместила героев в новой диспозиции. При просмотре порой казалось, что создатели нарочно ориентируются на новых зрителей – вот Бран и Сэм еще раз проговаривают главный сюжетный твист последних двух сезонов, а вот камера застывает на общих планах воссоединившихся Старков, будто приглашая искушенных зрителей пояснить соседям, кто есть кто в сериале. Технически, такую серию легко можно назвать филлером (от fill – заполнять), ведь событий происходит немного, а чтобы освоить бюджет серии (говорят, что в среднем он исчисляется 15 млн долларов за час) наибольшую часть, кажется, вложили в обновленную заставку, которая заставила недоумевать многих фанатов. Раньше зрители скользили по карте Вестероса и окрестностей, а теперь этот привычный паттерн сбит в пользу большего количества «пасхалок».
С одной стороны, это логичный ход с точки зрения качественного телевидения. Ожидание было таким долгим, что было бы нечестно по отношению к зрителю – сразу кидать его в пекло событий, жонглируя сценарными поворотами. Нам заранее обещали множество смертей, и, зная кровожадность автора «Игры» Джорджа Р. Мартина, по-честному, было приятно увидеть множество теплых объятий воссоединившихся героев.
С другой стороны, у продюсеров осталось всего шесть серий, всего полтора месяца на распутывание клубка интриг Семи Королевств. Неужели оставшиеся пять эпизодов заставят забыть о столь неспешном старте? Требовательные фанаты жаждут крови, зрелищ и заранее ставшей легендарной битвы объединенных армий и Белых Ходоков. Стоит заметить, что в истории телевидения еще не было настолько предвкушаемого события – сравнить можно разве что с большим спортивным соревнованием типа чемпионата мира по футболу.
Хочется верить, что так оно и будет. Однако ситуация нервически напоминает последний сезон легендарного островного приключения «Остаться в живых
». Кстати, если помните, тот финал аналогичным образом стал важным мировым событием, пусть и со скидкой на технологический прогресс того момента – сила социальных сетей в 2010 не была настолько мощной. Тогда количество вопросов перед финальными сериями также зашкаливало из-за любви создателей к добавлению новых тайн вместо ответа на старые. И финал оставил большую часть аудитории расстроенной, поскольку сценаристы не нашли ничего лучше, чем свести все повествование к главному вопросу жизни, смерти и всего такого. Вряд ли это применимо в случае «Игры престолов». И все же, если к финалу телешоу, назначенного на 19 мая, некоторые сюжетные линии останутся незавершенными, будем винить первую серию.
Смотрите финальный сезон «Игры престолов
» на Амедиатеке.