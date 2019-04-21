«Содержанки»: Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества

На видеосервисе Start, специализирующемся, в отличие от других интернет-платформ, исключительно на российском контенте, завершился показ первого сериала театрального режиссера Константина Богомолова «Содержанки». Сериал изначально был снят именно для интернета и, по всей видимости, должен был продемонстрировать пока еще свободу этого пространства. В отличие от телевидения и кинопроката здесь еще разрешен, например, мат и активный секс, чем и воспользовались Богомолов и компания. Однако этого оказалось совершенно недостаточно для того, чтобы сделать по-настоящему интересный и свободный во всех смыслах проект.
Начинались «Содержанки» вполне бодро. В Москву, город больших возможностей и сверкающих платьев героинь светской хроники, приезжает саратовская искусствовед Даша (Софья Эрнст
), изображающая из себя девушку скромную и приличную, но на самом деле уже, конечно, соорудившая в голове хитрый план по покорению российской столицы. Даша останавливается у давней подруги Марины Левкоевой (Мария Фомина
) – девушки теперь уже успешной во всех отношениях. И из провинции ее вывезли, и провинцию из нее, вопреки шаблонам, тоже. Марина в Москве устроилась хорошо – теперь она любовница крупного чиновника Игоря Долгачева (Сергей Бурунов
). Для Марины он если не бог, то уж точно царь, стабильно обеспечивающий ее ежемесячным доходом через подставную фирму. Для своей семьи Игорь, правда, лишь слабоватый и нелюбимый зять, которого устроил на хорошую должность мрачный тесть (Александр Збруев
) только ради того, чтобы Игорь заботился о жене Миле (Марина Зудина
). В сериале еще очень много героев, среди которых есть, например, бизнесмен Глеб Ольховский (Владимир Мишуков
), пытающийся развестись с женой Алисой (Ольга Сутулова
), светской львицей и главной сводницей Москвы, или молодой альфонс с накачанными ягодицами Кир (Александр Кузнецов
), который, кстати, развлекал Марину, судя по всему, качественным сексом, который ее богатый любовник уже, видимо, не может предоставить. Но вот как гром средь бела дня в светской Москве происходит убийство – той самой Марины Левкоевой, в общем, мелкой по меркам столицы сошки. Но вокруг именно ее смерти и концентрируются герои «Содержанок». Правда, ненадолго.
О детективной составляющей создатели сериала забывают примерно сразу же. Она им была нужна исключительно для того, чтобы ввести в мир «Содержанок» сексуальную следовательницу в лице Дарьи Мороз
, до этого «дела» развлекающую себя разве что сексом с малолетним напарником (Петр Скворцов
). Но «счастливый» случай в виде убийства симпатичной девушки, обслуживающей интересы крупного чиновника, наконец выводит ее на авансцену светской жизни Москвы. Преступление, впрочем, мало интересует и непосредственно героев, и создателей сериала, решивших не концентрироваться на детективной интриге примерно до финала «Содержанок». Точно так же после первой серии, наполненной эротическими сценами, все забывают про секс, на котором сериал в начале хоть как-то держался.
Первая половина этого опуса, состоящего в итоге из восьми серий, откровенно скучна. За плоскими героями, открывающими для себя неожиданные тайны и откровения столичной жизни, наблюдать совершенно не интересно. Стерильные лофты (за баланс белого отвечал оператор Александр Симонов
, снимавший последние фильмы Балабанова
и «Рай
» Кончаловского), где в этом сериале живут примерно все, в том числе и обычная московская следовательница с мужем, скромным учителем русского языка и литературы, отсвечивают девственной белизной и пустотой. Примерно как и весь этот проект, где за сверкающей обложкой, красивыми лицами и фигурами, кстати, очень хороших актеров, откровенно скучающих в этом сериале, не скрывается примерно ничего, кроме искусственных потуг авторов поразмышлять о быте и нравах современной Москвы, погрязшей не только в настоящих бриллиантах, которые, как говорили продюсеры, реально охраняли на съемочной площадке «Содержанок», но и в коррупции, хитрости, лжи и постоянных изменах. Свежей эту незатейливую мысль, явно, не назовешь.
Созданный для интернета сериал «Содержанки» мог стать флагманским проектом пока еще свободного российского интернет-пространства, но в итоге отразил давнюю боль отечественного кино – совершенную зашоренность и банальность российских авторов, ратующих за свободу во вне, но так и не готовых найти ее внутри себя. «Содержанки» вяло демонстрируют все «достижения» отечественной индустрии – от претенциозного захода, поражающего неопытных зрителей буйством секса, до диалогов в духе плохих российских ситкомов и сюжетных линий, взятых будто из дневных сериалов «России 1». К концу сериала создатели, правда, вспоминают о свободном интернет-пространстве и решают поразить зрителей обилием мата, ироничным пассажем о том, что «все б**ди в сборе». Но и это не идет на пользу дела.
При всей этой условной свободе «Содержанки», выпущенные в 2019-м году, когда весь мир борется за феминизм, представляют плюс ко всему совершенный шаблон российского сериала о женщинах, главная сила которых – это белоснежная постель со сменяемыми любовниками разного ранга. Разговоры о теле и душе здесь не играют никакой роли. В отличие от всего мира, в России образца «десятых» женщина может добиться успеха только благодаря высокопоставленным мужчинам. «Вот и делай бабу следователем», – будто вынося приговор этому беспощадному киношовинизму говорит один из героев «Содержанок».
Светская Москва – деревня, женщины в красивых платьях в ней – актрисы, а по-настоящему управляют миром лишь заслуженные деятели культуры. По сюжету сериала в лице Александра Збруева, по смыслу – видимо, в лице Константина Богомолова, кажется, заигравшегося в историю собственного величия и выступившего здесь именно что театральным режиссером с зашкаливающим эго, готовым по-снобски поставить по первичным симптомам страшный диагноз всему столичному обществу. Но тут, как в интернете, оказывается, что при любых симптомах первым высветится рак. Ну или передозировка токсичными веществами, как, собственно, в «Содержанках», где сцена скромных по меркам светской Москвы похорон оказывается на уровень выше всего сериала. Правда, и она не дожата – хотелось бы увидеть в ней всех героев светской Москвы, с соболезнованиями не только выраженных главному персонажу, но и всему сериалу, который зачем-то продлили на второй сезон.