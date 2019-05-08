«Никогда не говори "никогда"»: Но ты не плачь

В перерыве между майскими праздниками канал «Россия 1» решил показать сериал «Никогда не говори "никогда"
», основанный если не на биографии, то на песнях Татьяны Булановой
. Долго думать над именем и внешностью главной героини создатели проекта, впрочем, не стали, окрестив ее Таней Булатовой и выбрав на главную роль актрису Дарью Щербакову
, действительно имеющую некоторое сходство с популярной певицей.
1990-е, о которых теперь повествует уже, кажется, каждый второй российский сериал. Семья Булатовых во главе с папой-подводником (Сергей Кошонин
) воспитывает двух дочерей – оторву Светку (Евгения Малахова
), оканчивающую танцевальный факультет института культуры, и тихоню Таню (Дарья Щербакова), которая после удачных выступлений на школьных праздниках собирается поступать в тот же институт культуры – правда, на вокальное отделение. «Лихие» ударяют по семье сполна – папу отправляют в отставку (мама в этой семье при этом, видимо, не работает), а старшая дочь в попытках заработать на сладкую жизнь идет танцевать стриптиз в местный клуб «ЭльДорадо». Там утверждают, конечно, что это не стриптиз, а «мулен-руж», но в целом это не важно. После первого же рабочего дня Светка становится «королевой» для местного карикатурного бандита в малиновом пиджаке и золотой цепочке (Яков Шамшин
) и с радостью падает в его распростертые объятия, уверенная в любви до гроба.
Как обычно бывает в таких сериалах, одна жаркая ночь приводит к быстрой беременности. Аборт Светка делать не может, благо, на пути отчаянной девицы попадается амбициозный, но бездарный режиссер Саша (Илья Ермолов
), которого можно выдать за новоиспеченного отца. Саша, правда, знакомый той самой сестры-тихони Тани, которой отец уже из-за стриптиза старшенькой запретил делать карьеру в «культуре» и отправил на факультет библиотечного дела (это, в общем, тоже в сериале не играет никакой роли). Таня пытается поразить Сашу своими песнями, но на будущего Станиславского слезливые строки «О чем ты грустишь девчонка, раскрыв широко глаза?» под гитару не действуют. Зато мелодичный голос Тани заставляет обратить на нее внимание двух горе-музыкантов из группы «Зимний сад», у которых нет вокалистки, но уже есть продюсер Юра (Иван Жидков
). Тот сразу же распознает в младшей Булатовой будущую звезду российской эстрады и свою жену, которая в скором времени принесет начинающему продюсеру не только прибыль, но и сына. Это, впрочем, лишь часть истории очередной тяжелой женской доли, о которой так любят рассказывать в сериалах канала «Россия 1».
Татьяна Буланова, в свое время прочно ассоциировавшаяся не только с лирическими композициями, но и с постоянными слезами на сцене, действительно певица, судьба которой как нельзя лучше подходит для мелодрам. Только вот создателям сериала «Никогда не говори "никогда"» эта судьба особо не интересна. Пробежавшись по случайным фактам из «Википедии», они склепали на скорую руку свое сочинение на тему «Как я горевал(а) в юности под песни Булановой». Отправной точкой явилась песня про старшую сестру, которая стала женой «кумира» и «мечты» младшей. Нехитрая композиция, знакомая по детским сказкам, (у самой Булановой в жизни есть брат) – почва для сериала благодатная. Особенно когда, опять же по давним заветам «Морозко», старшая сестра – обманщица и негодяйка, а младшая – нежный и талантливый цветок. Также, недолго думая, создатели сериала расставили вокруг этих двух девушек мужские фигурки – неприятный бандит, соблазнивший старшую, пройдоха-продюсер, воспользовавшийся младшей, и неудачник творческой профессии, успевший переспать с обеими. Повезло, что у Булановой действительно есть песни на все случаи жизни – «Вот такие дела» (пока в сериале происходит обычная бытовая жизнь), «Мой ненаглядный, боль моя» (это если изменяют), «Ясный мой свет» (это если ты вдали от дома и скучаешь по ребенку и мужу), ну и, конечно, «Не плачь», песня универсальная, ее в сериале повторяют несколько раз.
Кстати, именно «Не плачь» стала, пожалуй, главной песней Булановой, звучащей и по сей день. Например, в дебютном фильме Кантемира Балагова
«Теснота
», подарившей композиции новый виток популярности – после этого ее перепели участники команды Сергея Шнурова
из последнего сезона «Голоса». Песни Булановой действительно были неотъемлемой частью 90-х, а сама певица – символом эпохи больших перемен и больших возможностей, оставшихся на задворках радио «Шансон», где теперь и крутят эти композиции. Вот такая история девочки из обычной семьи, ухватившейся за шанс стать звездой в стремительно развивающемся с приходом капитализма шоу-бизнесе, была бы настоящим исследованием эпохи, а не очередной штампованной мелодрамой, вышедшей на «России 1».