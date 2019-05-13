Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы

Обзор сериалов >>
13 мая 2019
На российском телевидении намечается бум ретро-детективов. Взятый после выхода народного хита «Анна-детективъ» небольшой перерыв, явно, пошел на пользу. В марте очень качественным «Шифром», хоть и по мотивам британского «Кода убийства», удивил Первый канал, представив женский взгляд на детективные события века 20-го. Теперь в судебные дела уже века XIX предлагает погрузиться канал НТВ, наконец выпускающий в эфир сериал «Победители».

«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы

В Санкт-Петербурге образца 1897 года нагловатый красавец-адвокат Виктор Роскевич (Никита Ефремов) с легкостью и куражом выигрывает одно дело за другим и не сходит с первых полос газет. Его друг – опытный, но сдержанный профессионал Николай Андронов (Никита Панфилов) – тоже считается лучшим в столице, а то и во всей стране адвокатом, но к сиюминутной славе он не рвется, чем несколько печалит свою жену Веру (Аня Чиповская). Когда-то вместе с Роскевичем и Андроновым точно так же собирал в зале суда толпы зевак молодой, «подающий надежды» Михаил Заварзин (Евгений Антропов), после одного трагически-романтического дела завершивший стремительно развивающуюся карьеру, а теперь пробующий себя на ниве писательского труда. Его первая пьеса (совершенно неудавшаяся, как уверены его друзья Роскевич и Андронов) основана на том самом личном – трагическом – опыте. Без трагедии не обходится и генеральный прогон спектакля по этой пьесе: исполнительница главной женской роли, никому не известная, но миловидная артистка Варвара Авилова (Ирина Антоненко) прямо во время представления убивает своего партнера Збарского (Антон Куценко). Кто-то подменил бутафорское оружие на настоящий дуэльный револьвер. Защищать артистку берется знаменитый Николай Андронов.

Это лишь первое дело (о нем рассказывают стартовые две серии) в череде громких достижений привыкших всегда побеждать друзей-адвокатов. Дело, задающее ход истории, и диспозицию ключевых персонажей сериала придумал Дмитрий Константинов, автор «Города» и «Гурзуфа», которому явно удается создавать качественные и детективные иллюзии на ретро. «Победители», правда, несколько отличаются от книг про мрачного следователя Родиона Стоцкого. Не только эпохой, в которой развивается действие, но и характерами главных героев – ироничных и самоуверенных (возможно, излишне, но это покажет лишь дальнейшее развитие сериала), живущих в комфортном мире царской России, только готовящейся к наступающей эпохе кровавых перемен.

«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы

О политике, по крайней мере, в начале фильма - почти ни слова, зато создатели «Победителей», а в их числе, например, режиссер Ангелина Никонова, уделяют существенное внимание гендерному вопросу и остроумно противопоставляют адвокатам, защищающим женщин и защищающимся от женщин, героинь, которые еще явно сыграют во всем этом «процессе» далеко не последнюю роль.

Так, например, одной из них – пока самой яркой – становится суфражистка Ольга Загорская в исполнении Юлии Пересильд. Бывшая возлюбленная ловеласа Роскевича, она вступает на тропу войны со «звездным» адвокатом, явно склонным к «беспощадному» шовинизму. Да и героиня Ани Чиповской уже даже по первым сериям не кажется обычной «Анной на шее», а явно метит на «Хорошую жену» из одноименного американского сериала с Джулианной Маргулис, российская версия которого, кстати, тоже должна в скором времени выйти на канале НТВ. Не исключено, что сразу после «Победителей», которые с мужской галантностью и передадут «судебный процесс» в женские руки уже современного юриста. Тем интереснее будет сравнить, насколько ретроверсия суда российского окажется свободнее, динамичнее и зрелищнее правосудия XXI века.


версия для печати
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Ирина АнтоненкоЕвгений АнтроповНикита ЕфремовДмитрий КонстантиновАнтон КуценкоДжулианна МаргулисАнгелина НиконоваНикита ПанфиловЮлия ПересильдАнна Чиповская
фильмы
Анна-детективъГородГурзуфКод убийстваПобедителиХорошая женаШифр

фотографии >>
«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы фотографии
«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы фотографии
«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы фотографии
«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нелли Корниенко
9 мая ушла из жизни актриса Нелли Корниенко.
Ариф Меликов
9 мая ушёл из жизни композитор Ариф Меликов.
Олег Кузнецов
9 мая ушёл из жизни актёр Олег Кузнецов.

День рождения >>

Михаил Васильев
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Павел Лысенок
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Мария Селянская
Зента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Жани Ольт
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
Влодзимеж Пресс
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Покемон. Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Играй или умри
триллер, фильм ужасов, экранизация
Бельгия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино»
Интервью
Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино»
Киновед, художественный руководитель и генеральный продюсер Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество» – о постсоветском кино, дебютах и поколении «рожденных не в СССР»
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен