«Победители»: Защищайтесь, господа! И дамы

На российском телевидении намечается бум ретро-детективов. Взятый после выхода народного хита «Анна-детективъ» небольшой перерыв, явно, пошел на пользу. В марте очень качественным «Шифром», хоть и по мотивам британского «Кода убийства», удивил Первый канал, представив женский взгляд на детективные события века 20-го. Теперь в судебные дела уже века XIX предлагает погрузиться канал НТВ, наконец выпускающий в эфир сериал «Победители».
В Санкт-Петербурге образца 1897 года нагловатый красавец-адвокат Виктор Роскевич (Никита Ефремов
) с легкостью и куражом выигрывает одно дело за другим и не сходит с первых полос газет. Его друг – опытный, но сдержанный профессионал Николай Андронов (Никита Панфилов
) – тоже считается лучшим в столице, а то и во всей стране адвокатом, но к сиюминутной славе он не рвется, чем несколько печалит свою жену Веру (Аня Чиповская
). Когда-то вместе с Роскевичем и Андроновым точно так же собирал в зале суда толпы зевак молодой, «подающий надежды» Михаил Заварзин (Евгений Антропов
), после одного трагически-романтического дела завершивший стремительно развивающуюся карьеру, а теперь пробующий себя на ниве писательского труда. Его первая пьеса (совершенно неудавшаяся, как уверены его друзья Роскевич и Андронов) основана на том самом личном – трагическом – опыте. Без трагедии не обходится и генеральный прогон спектакля по этой пьесе: исполнительница главной женской роли, никому не известная, но миловидная артистка Варвара Авилова (Ирина Антоненко
) прямо во время представления убивает своего партнера Збарского (Антон Куценко
). Кто-то подменил бутафорское оружие на настоящий дуэльный револьвер. Защищать артистку берется знаменитый Николай Андронов.
Это лишь первое дело (о нем рассказывают стартовые две серии) в череде громких достижений привыкших всегда побеждать друзей-адвокатов. Дело, задающее ход истории, и диспозицию ключевых персонажей сериала придумал Дмитрий Константинов
, автор «Города
» и «Гурзуфа
», которому явно удается создавать качественные и детективные иллюзии на ретро. «Победители», правда, несколько отличаются от книг про мрачного следователя Родиона Стоцкого. Не только эпохой, в которой развивается действие, но и характерами главных героев – ироничных и самоуверенных (возможно, излишне, но это покажет лишь дальнейшее развитие сериала), живущих в комфортном мире царской России, только готовящейся к наступающей эпохе кровавых перемен.
О политике, по крайней мере, в начале фильма - почти ни слова, зато создатели «Победителей», а в их числе, например, режиссер Ангелина Никонова
, уделяют существенное внимание гендерному вопросу и остроумно противопоставляют адвокатам, защищающим женщин и защищающимся от женщин, героинь, которые еще явно сыграют во всем этом «процессе» далеко не последнюю роль.
Так, например, одной из них – пока самой яркой – становится суфражистка Ольга Загорская в исполнении Юлии Пересильд
. Бывшая возлюбленная ловеласа Роскевича, она вступает на тропу войны со «звездным» адвокатом, явно склонным к «беспощадному» шовинизму. Да и героиня Ани Чиповской уже даже по первым сериям не кажется обычной «Анной на шее», а явно метит на «Хорошую жену
» из одноименного американского сериала с Джулианной Маргулис
, российская версия которого, кстати, тоже должна в скором времени выйти на канале НТВ. Не исключено, что сразу после «Победителей», которые с мужской галантностью и передадут «судебный процесс» в женские руки уже современного юриста. Тем интереснее будет сравнить, насколько ретроверсия суда российского окажется свободнее, динамичнее и зрелищнее правосудия XXI века.