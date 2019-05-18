«Уловка-22»: Американский ДМБ

На американском видеосервисе Hulu (России — легально на videomore.ru) выходит сериал «Уловка-22» – уже не первая экранизация культового для многих жителей США, но не самого известного в России одноименного романа Джозефа Хеллера. Шоураннером и одним из актеров новой «Уловки» выступил Джордж Клуни, тоже не единожды пробовавший себя и на режиссерско-продюсерском поприще, и на политическом. «Уловка-22», кажется, совмещает и амбиции, и взгляды, присущие этому популярному американскому актеру.
В романе Хеллера, как, впрочем, и в сериале, действие происходит в 1944 году, когда на итальянском острове Пианоза в Тирренском море расквартирован полк ВВС США. Сам Хеллер, родившийся, кстати, в семье хоть и еврейской, но имевшей российские корни, в 19 лет попал в ВВС и как раз в 1944-м был в Италии. Правда, «Уловку-22» написал не про себя, а про более опытного приятеля, с которым и встретился на Корсике. «Уловка-22» вышла в 1961-м и стала его большим дебютом. Роман не столько отрефлексировал эхо Второй Мировой (для нас, например, явно более болезненное, чем для США), сколько предрекал ужасы Вьетнама и последовавшие за ним пацифистские настроения и глубокий посттравматический синдром, на долгие годы закрепившийся и за американским народом, и за американским кинематографом. Недаром первая экранизация «Уловки-22
» – не самая удачная, но с восхитительным Аланом Аркиным
– случилась в 1971-м, когда уже вся страна почувствовала на себе эту – не их – войну во Вьетнаме.
Потом был не менее болезненный Ирак, но только в 2017-м, когда президентом США стал Дональд Трамп, видеосервис Hulu и Джордж Клуни решили вспомнить про «Уловку-22». Артиста, некогда завоевавшего звание одного из главных красавцев Америки, как режиссера всегда интересовали сложные политические темы. Тут можно вспомнить и «Доброй ночи и удачи
», и «Мартовских идов
», а вот с сатирой, явно передавшейся Клуни по наследству от его друзей – братьев Коэн
, – он познакомился лишь в недавней и не самой удачной работе «Субурбикон
». Так что «Уловка-22» стала вполне логичным продолжение поиска себя на поприще не только режиссуры (а некоторые эпизоды сериала снимал сам Клуни), но и шоураннерства. Материал более чем подходящий.
Если не говорить об открывающей сцене с голым Кристофером Эбботом
, то «Уловка-22» начинается на плацу – примерно так же, как недавний российский сериал «Медное солнце
». Есть лишь одно – кинообразующее – отличие: в «Медном солнце» всё очень серьезно, в «Уловке», конечно, нет, хотя игра Владимира Машкова
в отечественном сериале очень даже похожа на игру Джорджа Клуни, который в «Уловке-22» исполняет роль гротескного полковника Швейскопфа, приучающего солдат к строгой военной дисциплине.
Кроме героя Клуни начальников у несчастных молодых бомбардировщиков ВВС пруд пруди. Это и ценитель вкусной и здоровой пищи майор Де Коверли в исполнении Хью Лори
, демонстрирующего свою лучшую сатирическую форму со временем «Дживса и Вустера
», и еще один не самый мудрый поборник дисциплины полковник Кэтчкарт (Кайл Чандлер
), и даже несчастный сержант Майор Майоров, которому досрочно дали звание майора, чтобы уже не путаться в этих его доставшихся от сумасшедшего отца именах.
Сами солдаты на теплом итальянском острове, где в 20 с чем-то лет лучшее и, в общем, единственное, что ты можешь делать – это купаться, загорать, есть помидоры с оливковым маслом и наслаждаться вниманием итальянских красавиц, – вынуждены отправляться на задания и «сдавать нормативы». Тут российскому зрителю не стоит забывать, что американцы были войсками союзническими, то есть «ни Родину, ни Сталина» они не защищали, так что для большинства молодых людей это были не бои за жизнь, честь и достоинство, а реально трудовая повинность, вполне измеряемая количественными показателями. Против которых и взбунтовался главный герой «Уловки-22» – капитан Йоссариан (тот самый Кристофер Эббот), или ЙоЙо, как его называют в сериале. Бунтом, конечно, это сложно назвать. ЙоЙо просто признался и себе, и своему другу Клевингеру (Пико Александр
), что он реально боится, что сдача этих постоянно повышающихся благодаря сумасшедшему начальству нормативов, приведет его только к смерти. Так ЙоЙо решает опробовать хорошо знакомый всем призывного пола и возраста россиянам прием и прикинуться сумасшедшим. Проблема только в том, что «Уловка-22» – она на то и уловка, что именно под этим номером прописано правило о том, что человек может объявить себя сумасшедшим только если подаст соответствующее заявление, а если он подал соответствующее заявление, то значит, он вполне себе соображает и сумасшедшим его назвать нельзя.
Будучи в здравом уме, нельзя назвать еще и «Уловку-22» шедевром. Сделана она достаточно традиционно с аллюзией на ретро и даже обязательным O Sole Mio в качестве саундтрека для въезда в Рим. Однако это антимилитаристское напоминание, безусловно, очень полезно для мира, живущего на грани войны. Особенно для современной России, где война и юмор – вещи несовместимые, а про «ДМБ
» и «Похождения бравого солдата Швейка» не помнит уже примерно никто.