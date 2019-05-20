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«Толя-робот»: И это нормально

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20 мая 2019
Алексей Нужный и Николай Куликов снова говорят о социальных проблемах – теперь на примере Александра Паля с протезами

«Толя-робот»: И это нормально

Режиссер Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов спустя чуть больше года после выхода фильма «Я худею», где впервые на российском киноэкране прозвучала тема нормальности разных по сложению людей, замахнулись на историю более резонансную. 20 мая на канале ТНТ выходит сериал «Толя-робот», в котором главный герой в исполнении Александра Паля не имеет ни рук, ни ног, но зато получает бионические протезы. Герой Паля – робот. И это нормально, - доказывают шоураннеры нового сериала.

Где-то в Подмосковье живет Толя (Александр Паль) и особо ни в чем себе не отказывает – пользуется влюбленной в него сиделкой Людой (Валентина Мазунина), грезит о недоступной симпатяшке Маше (Маргарита Аброськина) из соседнего дома, временами гнобит «лучшего друга» Ваню (Евгений Кулик) и ждет очереди на бионические протезы, благодаря которым Толя должен в понимании всех людей по соседству превратиться наконец в нормального парня, а не в инвалида без рук и без ног, на которого уже никто во дворе, кажется, не делает особых ставок. Местный начальник ТСЖ, общественник с амбициями чиновника Эльдар (Азамат Мусагалиев), и вовсе называет Ваню с Толей «полтора человека». Хотя и бесполезного Эльдара кто-то любит и даже боготворит, а именно его секретарша-помощница Галя (Юлия Гришаева), то ли из-за каких-то прошлых заслуг, то ли ради будущих карьерных достижений.

«Толя-робот»: И это нормально

Протезы для Толи, вопреки привычным фильмам о «людях с ограниченными возможностями», находятся практически сразу. Более того, он даже почти безболезненно (хотя очень натуралистично) и быстро учится с ними справляться. Проблема ждет лишь на личном фронте – Маша норовит сбежать в Москву, подальше от мамы и глухой провинциальной жизни, она мечтает стать певицей, которых в этой Москве, конечно, пруд пруди. И Толя как настоящий мужчина отказаться от Маши, не проявляющей к нему никаких чувств, не может и вместе со своим непоседливым и туповатым другом Ваней делает всё, чтобы Маша не уехала из Электроуглей, откуда, конечно, до столицы нашей родины на бионических протезах не доберешься. На дворе все-таки не XVIII век, Электроугли не Холмогоры, а Толя не Михайло Ломоносов.

Вслед за фильмом «Я худею» режиссера Алексея Нужного и сценариста Николая Куликова, а также за «Звоните ДиКаприо!», который показал близкий родственник телеканала ТНТ - платформа ТНТ-Premier, «Толя-робот» говорит со зрителями на до этого в целом запретные на российском телевидении темы (кстати, только этот сериал выходит в прайм-тайм на одном из самых популярных в стране каналов). Если в «Я худею» говорили о принятии себя и том, что лишний вес – это не страшно, страшнее неустроенность в голове, а в «Звоните ДиКаприо!» тема СПИДа и ВИЧ была загримирована известностью, то в «Толе-роботе» учат в первую очередь правильно вести себя с людьми с инвалидностью. И в данном случае "правильно" – это просто нормально.

«Толя-робот»: И это нормально

На главную роль недаром был выбран самый непосредственный и обаятельный актер отечественного кино Александр Паль, который тут, к слову, работает на ура – и с ограниченными, и с безграничными возможностями, что выпадают на долю его уже «роботизированного» героя. Хотя о Толе и его прошлом зрители знают примерно ничего и не узнают, судя по интервью с Алексеем Нужным, до конца сезона. Ничего, кроме, собственно отсутствия рук и ног, которое априори становится предметом для жалости, а не для здорового отношения. Последнее здесь подчеркивается искрометными диалогами, которые звучат постоянно и демонстрируют не только эту самую «нормальность» в отношении людей с ограниченными возможностями, но порой циничный такой оптимизм по отношению и ко внешне здоровым людям. Зрителей без чувства юмора это, конечно, может смутить.

В «Толе-роботе» будет всего восемь серий и в данном случае безумно интересно, куда двинется этот сериал, где у каждого из героев есть если не физическая, то явная душевная травма Дальше: не впадет ли шоу в безумную сентиментальность, сохранит ли здоровое отношение к действительности, которое на первых порах свойственно только главному герою Толе – парню отчаянному, без царя в голове, икс-мэну – не с суперспособностями, но с суперадекватным отношением к жизни, что, возможно, еще более редкое качество.

Смотрите «Толя-робот» с 20 мая на ТНТ.


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