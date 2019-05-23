Пока не все дома: От чего предостерегает россиян сериал «Секта»

Бывшая сектантка Лиля (Светлана Ходченкова), чудом сбежавшая из российского филиала Джонстауна в день «всеобщего вознесения», живёт с малолетней дочерью Кирой (Марта Тимофеева) в обшарпанной квартире, ходит в церковь, перебивается случайными подработками и всем своим видом излучает аскезу и самобичевание. В церковь Лиля наведывается за искуплением грехов, отрабатывая различные послушания и беседуя с батюшкой. Батюшка же подкидывает Лиле очередную подработку - сиделкой у таинственной пациентки в загородном доме. Основное условие работы, помимо ухода за «больной» - держать рот на замке и не задавать лишних вопросов.
На даче Лилю встречает парочка вооруженных наёмников и человек сложной судьбы Демидов (Евгений Коряковский). А в одной из комнат дома сидит в заточении и религиозном психозе пациентка Демидова Ника (Ася Чистякова). Довольно быстро Лиля понимает, что ирония судьбы забросила её в компанию «депрограммеров» - наёмников, деятельность которых заключается в выводе людей из культа путём похищения, заточения, раздачи затрещин и сеансов гипноза.
фото: Пресс-служба ТНТ-Premier
По заказу родителей депограммеры выкрали Нику из секты «Первозданных» буквально накануне ритуала жертвоприношения, в котором ей была отведена одна из главных ролей. Лидер «Первозданных» - харизматичный гипнотизёр Берк (Филипп Янковский), который сколотил состояние на своеобразных индивидуальных консультациях с сильными мира сего, и сидя на архиве компромата (не иначе), распространил своё влияние на все ведомства Москвы. Похищение Ники (с которой Берк, разумеется, спал) становится началом войны с участием лидеров двух совершенно разных культов, одного пьющего психиатра, одного полицейского под прикрытием и одной очень странной девочки, обладающей паранормальными способностями.
Тема сектанства не то чтобы самая популярная в русском кинематографе. В отличие от американского. И этому есть разумное объяснение - отечественное законодательство не создает таких благоприятных условий для роста лишая́ инакомыслия распространения разнообразных культов. Впрочем, отсутствие законодательной базы, регулирующей сомнительную религиозную активность, не исключает существование различных закрытых сообществ, а тем более - филиалов крупных международных корпораций вроде «Церкви Саентологии». Но в новейшей истории России нет потрясений, связанных с деятельностью сект: массовых самоубийств (как это было в Джонстауне), трагических осад (как это было в Уэйко) или затяжной войны между местным населением и толпой переселенцев в красных одеждах (как это было в орегонском Раджнишпураме). А если нет травм национального масштаба, то и говорить, почитай, не о чем.
фото: Пресс-служба ТНТ-Premier
Неудивительно, что за эту непопулярную дискуссию взялись продюсеры другого дерзкого проекта - сериала «Звоните ДиКаприо», доставившего зрителям на дом гораздо более актуальную для нашего общества проблему - эпидемию СПИДа. Но если в случае с «ДиКаприо» материал был пугающе близок к натуре, то в «Секте» чувствуется дистанция, неизбежно вырастающая в тот момент, когда отечественные кинематографисты берутся за материал, давно уже превратившийся в поп-культурный миф со сложившейся системой образов. В эту ловушку легко и очень удобно угодить, что и случилось с авторами сериала «Секта».
Что может быть заманчивее темы самопожертвования и массового самоубийства, если уж мы заговорили о секте? Ведь шокировавшие весь мир Джонстаун и Уэйко прославились именно этим. А то, что групповое распитие цианида никогда не было обязательным пунктом программы Джима Джонса, а являлось по сути импульсивным (и бесчеловечным, кто спорит) решением уйти от уголовной ответственности, не допустив роспуска культа - это уже так, частности и всякая там политика. Героиня Ходченковой оказывается в похожих обстоятельствах - все её братья и сёстры добровольно кончают жизнь самоубийством, наслушавшись аргументов от своего лидера Джона. Но что предшествует этому решению? Преследование со стороны власти? Претензии отчужденных родственников? Убийства и незаконная деятельность, за которой неминуемо придёт расплата по законам «неверных»?
фото: Пресс-служба ТНТ-Premier
Да нет. Просто вот такая секта, лидер которой основал своё тоталитарное движение на идее перехода в загробную жизнь, как высочайшего блага и освобождения. Но как бы волнующе это не было, логики в такой программе никакой нет. Практически всех лидеров сект объединяет одна черта - запредельный злокачественный нарциссизм, который необходимо подпитывать всеобщим обожанием и подношениями. Эти люди заинтересованы в том, чтобы росло их влияние, а соответственно, и паства. Иначе зачем бы им вербовать всё новых адептов? Последователи культа - это, прежде всего, ресурс материальных благ, бесплатная рабочая сила и источник бесперебойного потока обожания. А пастырь без паствы - так себе заявка на величие. Поэтому секта бывших зеков в телогрейках, мечтающих поскорее преставиться под руководством Джона, получилась такой карикатурной и бессмысленной. Искупает эту спекулятивную страшилку разве что фигура самого Джона, у которого и впрямь есть глубокая искренняя вера. И парадоксальным образом, на фоне более рационального и корыстного Берка, представляющего собой помесь лидера саентологов Дэвида Мискевиджа с Аланом Чумаком, Джон вызывает уважение своей принципиальностью. Потому что воплощает собой коллективный образ обездоленного народа, напоминающего потерявшей страх «аристократии» в лице Берка, что смерть всех уравняет в правах.
В сериале, к сожалению, нет того, чего от него ждёшь - внятной системы сектантской жизни с её повседневной рутиной, иерархией, манипуляциями, которые заставляют человека проходить путь от безоговорочной преданности до сомнения и попытки к бегству. Всё это проносится эффектными кляксами из универсального набора мифологем, ассоциирующихся с сектами. Групповой секс? Получите. Ритуальное жертвоприношение? Распишитесь. Наркотики, каннибализм, гипноз, угрозы - найдется всё, и всё это фрагментарно, без какой-то объединяющей основы. Этот салат из штампов, воплощающий высокомерный взгляд стороннего наблюдателя, как будто прямым текстом говорит, что все на свете сектанты суть дурачки, и понимать мотивацию их действий незачем, у них там всё так - максимально странно и непонятно. Нам, нормальным людям, это не грозит, но мы с удовольствием подглядим за их причудами.
Итого, у сериала множество проблем. Но было бы несправедливо не отметить, что не оправдавшиеся ожидания с лихвой компенсируются очень динамичным и достаточно интересным сюжетом, центральной фигурой в котором становится дочь Лили, обладающая не совсем обычными способностями. Казалось бы - заезженная тема. Но, во-первых, не для нашего телевидения, а во-вторых, именно на этой линии сценаристы вдруг проявили деликатность и умеренность, оставив место недосказанности. И именно эта линия зажигает пламя конфликта двух культов, что, несомненно, один из интереснейших поворотов сюжета. Даже странно, что авторы сериала не развили эту благодатную тему на несколько сезонов, сняв законченную историю.