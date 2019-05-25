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Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

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25 мая 2019
От Римской республики до Шотландии XVIII века

На этой неделе завершилась «Игра престолов», длившаяся восемь лет. Многим не понравился финал, а потому дабы избавиться от дурного привкуса Кино-театр.ру предлагает вашему вниманию замену самому популярному фэнтези современности в виде десяти масштабных исторических сериалов, в которых нашлось место интригам, крови, сексу и даже магии. Ну а будущее нам готовит встречу на малом экране с персонажами обновлённых «Властелина колец» и «Ведьмака», который может как выстрелить так и скончаться на первом сезоне, а также первого спин-оффа «Игры престолов».



«Рим» (2005-2007)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Легионеры Луций Ворен (Кевин Маккидд) и Тит Пуллон (Рэй Стивенсон), сами того не желая, оказались вовлечёнными в политические игры Юлия Цезаря (Киаран Хайндз) и Помпея Великого (Кеннет Крэнэм), развязавших гражданскую войну, итогом которой стало перерождение республики в империю. Масштаб, историческая правдоподобность, интриги и секс превратили сериал Бруно Хеллера, Уильяма Дж. Макдональда, Джона Милиуса и Майкла Эптида в одно из лучших телешоу мира, а Индира Варма, воплотившая образ жены Луция, впоследствии засветилась в «Игре престолов» в качестве Элларии Сэнд.



«Викинги» (2013-2020)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Один из долгожителей современного телевидения, созданный Майклом Хёрстом, заглянул в наш топ благодаря не только масштабности и интриганству, но и элементам фэнтези. Перед нами вольная трактовка древнескандинавских саг о Рагнаре Лодброке (Трэвис Фиммел), которому иногда является Один. Главный герой вместо надоевших набегов на восточные земли решил отправиться на своём драккаре на запад и таким образом попал в мифическую для викингов Англию. В брутальном телешоу, где нашлось место и юмору, заняты Кэтрин Уинник, Габриэль Бирн, Джессалин Гилсиг, Густаф Скарсгард, Алисса Сазерленд, Александр Людвиг и Данила Козловский.



«Марко Поло» (2014-2016)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Историческая драма Джона Фуско с элементами кунфу повествует о венецианском купце, благодаря чьей книге «Книге о разнообразии мира» Европа узнала о быте и нравах азиатских народов. По сюжету молодой Марко Поло (Лоренцо Рикельми) в 1273 году приезжает вместе с отцом (Пьерфранческо Фавино) в Китай, и их приводят ко двору Хубилай-хана (Бенедикт Вонг). Поскольку по дороге тороговцы растеряли все товары, то Поло-старший предлагает правителю сына в услужение в обмен на право торговли на Шелковом пути. За постановку эпизодов отвечают Иоаким Рённинг, Эспен Сандберг и Алик Сахаров, а в кадре можно увидеть Габриэля Бирна, Мишель Йео и Джоан Чен, запомнившуюся по роли Джози Паккард в «Твин Пиксе».



«Медичи: Повелители Флоренции» (2016)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Историческое телешоу, созданное итальянскими и британскими кинематографистами под руководством Фрэнка Спотница и Николаса Мейера, посвящено небезызвестной династии Медичи, чьё политическое могущество основал Джованни ди Биччи де Медичи (Дастин Хоффман). Сюжет первого сезона закручен вокруг вражды Лоренцо Медичи (Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка в «Игре престолов») и Ринальдо Альбицци (Лекс Шрапнел). А продолжение, получившее название «Медичи: Великолепный», повествует о том, как Нед Старк Якопо Пацци (Шон Бин) плетёт заговор против дома Медичи во главе с Лоренцо Великолепным (Дэниел Шарман). В будущем зрителей ожидает и третий сезон, подробности которого пока неизвестны.



«Изабелла» (2011-2014)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Испанский сериал о жизни и смерти королевы Изабеллы Кастильской (Мишель Хеннер), известной также под именем Изабелла Католичка. Мы начинаем следить за её судьбой, когда она ещё живёт и матерью, с которой из-за дворцовых интриг её вместе с братом Альфонсо разлучат. Телешоу не каждому придётся по душе, поскольку, как и многие испанские сериалы, медленно разгоняется и лишён масштабности из-за ограниченного бюджета, но в нём хватает интриг и эротики. Примечательно, что за все три сезона в кадре ни разу не сказали слово «Испания», а Хеннер и Родольфо Санчо, сыгравшие коронованных мужа и жену, в 2015-м встретились в одной из серий «Министерства времени», где она вновь стала Изабеллой Первой, а он — путешественником во времени. У сериала есть два продолжения: фильм «Раскол короны» и многосерийный «Карлос, король и император».



«Белая королева» (2013)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Сериал BBC One, представляющий собой женский взгляд на эпоху войны Алой и Белой Розы, основан на романах Филиппы Грегори «Белая королева», «Алая королева» и «Дочь Создателя королей», которые адаптировала сама автор совместно с Эммой Фрост. Действие начинается в 1464-м и завершается спустя 21 год победой Генриха XVII. За кулисами борьбы Йорков и Ланкастеров за трон показаны три женщины, стремящиеся заполучить власть в свои руки: Елизавета Вудвиль (Ребекка Фергюсон), Маргарита Бофорт (Аманда Хейл) и Энн Невилл (Фэй Марсей). Масштабных сцен здесь мало, кровь в основном остаётся за кадром, но красивых кадров, интриг и секса хватает. Присутствует здесь и магия, поскольку Елизавета часто использует колдовство и проклинает своих врагов. Сюжет телешоу получил развитие в продолжении «Белая принцесса», основанном на романах «Белая королева» и «Проклятие королей», в котором Елизавету Йоркскую сыграла Джоди Комер.



«Борджиа» (2011-2013)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Канадско-венгерско-ирландский сериал Нила Джордана и Майкла Хёрста с Джереми Айронсом в роли Родриго Борджиа, ставшего Папой Римским Александром VI. Действие разворачивается в конце XV века, когда власть Рима в Европе была практически абсолютной. С восхождения нового Папы на престол начинается и возвышение его родного клана Борджиа, представители которого (Франсуа Арно, Холли Грэйнджер, Джоэнн Уэлли, Эйдан Александр и Дэвид Оукс, отметившийся позже в «Белой королеве») были вовсе не святыми. Любопытно, что телешоу стартовало через пару лет после популярной видеоигры Assassin’s Creed II, где антагонистом Эцио Аудиоторе был Родриго Борджиа, а среди персонажей затесались такие именитые люди, как Джованни и Катерина Сфорца, Джироламо Савонарола и Никколо Макиавелли, которых можно наблюдать и в сериале. Сам же Джереми Айронс недавно противостоял главному герою в киноадаптации Assassin’s Creed.



«Тюдоры» (2007-2010)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Джонатан Рис Майерс в образе обаятельного и жестокого английского короля Генриха VIII и Маргери Тирелл Натали Дормер в роли Анны Болейн задействованы в британско-ирландско-канадском сериале всё того же Майкла Хёрста об интригах британского двора XVI века. Здесь будущий Ведьмак с лицом Супермена (он же Генри Кавилл) превратился в герцога Саффолка, Джеймс Фрейн, сыгравший в «Белой королеве» «Делателя королей», стал Томасом Кромвелем, а Джереми Нортэму достался образ Томаса Мора. Рута Гедминтас впоследствии перекочует отсюда в «Борджиа», Сара Болгер из принцессы Мэри станет принцессой Авророй в сериале «Однажды в сказке», Аннабелль Уоллис, запомнившаяся как Джейн Сеймур, свяжется с «Острыми козырьками», а Макс фон Сюдов обернётся Трёхглазым вороном сами понимаете где.



«Чёрные паруса» (2014-2017)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Многосерийный приквел Джонатана Штайнберга и Роберта Левайна к «Острову сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, в котором капитан Флинт (Тоби Стивенс) ещё жив, а у прославленного кока Джона Сильвера (Люк Арнольд) пока есть обе ноги, но нет попугая. Действие разворачивается в Золотой век пиратства в 1715-1720 годах, и судьбы главных героев, включая Элеонор Гатри (Ханна Нью), Макс (Джессика Паркер Кеннеди) и Билли Бонса (Том Хоппер), переплетаются с судьбами таких личностей, как Чарльз Вейн (Зак Макгоуэн), Джек Рэкхем (Тоби Шмитц), Энн Бонни (Клара Пейджт), Вудс Роджерс (Люк Робертс), Эдвард Тич (Рэй Стивенсон) и Израэль Хэндс (Дэвид Уилмот). В финале даже появляется Мэри Рид (Кара Робертс), но её история уже осталась за кадром. Несмотря на явный крен в сторону толерантности, телешоу смотрится на одном дыхании благодаря ярким батальным сценам, интригам Макс и органичному вплетению вымышленных персонажей в историческую действительность.



«Чужестранка» (2014-2020)

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Ещё один женский взгляд на историю и заключительный долгожитель данного списка. Сериал Рональда Д. Мура, основанный на серии романов Дианы Гэблдон, представляет собой любопытную смесь двух времён. По сюжету английская медсестра Клэр Рэндалл (Катрина Балф) по завершении Второй мировой отправляется в Шотландию вместе с мужем Фрэнком Рэндаллом (Тобиас Мензис), увлечённым составлением своего генеалогического древа. После ночного подглядывания за древним друидским ритуалом Клэр решает вернуться днём на священное место и из любопытства дотрагивается до одного из камней. Из-за этого бедную женщину переносит из 1945-го в 1743-й, когда Шотландия находится на грани гражданской войны. Её принимают за шпионку, и она становится гостем и лекарем клана Маккензи. Зрителям обещаны любовь и другие страсти, а на первый план выходят отношения главной героини с Джейми Фрейзером (Сэм Хьюэн).

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Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов» фотографии
Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов» фотографии
Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов» фотографии
Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов» фотографии
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