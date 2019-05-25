Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

От Римской республики до Шотландии XVIII века
На этой неделе завершилась «Игра престолов»
, длившаяся восемь лет. Многим не понравился финал, а потому дабы избавиться от дурного привкуса Кино-театр.ру
предлагает вашему вниманию замену самому популярному фэнтези современности в виде десяти масштабных исторических сериалов, в которых нашлось место интригам, крови, сексу и даже магии. Ну а будущее нам готовит встречу на малом экране с персонажами обновлённых «Властелина колец»
и «Ведьмака»
, который может как выстрелить так и скончаться на первом сезоне, а также первого спин-оффа «Игры престолов».
«Рим» (2005-2007)
Легионеры Луций Ворен (Кевин Маккидд
) и Тит Пуллон (Рэй Стивенсон
), сами того не желая, оказались вовлечёнными в политические игры Юлия Цезаря (Киаран Хайндз
) и Помпея Великого (Кеннет Крэнэм
), развязавших гражданскую войну, итогом которой стало перерождение республики в империю. Масштаб, историческая правдоподобность, интриги и секс превратили сериал Бруно Хеллера
, Уильяма Дж. Макдональда
, Джона Милиуса
и Майкла Эптида
в одно из лучших телешоу мира, а Индира Варма
, воплотившая образ жены Луция, впоследствии засветилась в «Игре престолов» в качестве Элларии Сэнд.
«Викинги» (2013-2020)
Один из долгожителей современного телевидения, созданный Майклом Хёрстом
, заглянул в наш топ благодаря не только масштабности и интриганству, но и элементам фэнтези. Перед нами вольная трактовка древнескандинавских саг о Рагнаре Лодброке (Трэвис Фиммел
), которому иногда является Один. Главный герой вместо надоевших набегов на восточные земли решил отправиться на своём драккаре на запад и таким образом попал в мифическую для викингов Англию. В брутальном телешоу, где нашлось место и юмору, заняты Кэтрин Уинник
, Габриэль Бирн
, Джессалин Гилсиг
, Густаф Скарсгард
, Алисса Сазерленд
, Александр Людвиг
и Данила Козловский
.
«Марко Поло» (2014-2016)
Историческая драма Джона Фуско
с элементами кунфу повествует о венецианском купце, благодаря чьей книге «Книге о разнообразии мира»
Европа узнала о быте и нравах азиатских народов. По сюжету молодой Марко Поло (Лоренцо Рикельми
) в 1273 году приезжает вместе с отцом (Пьерфранческо Фавино
) в Китай, и их приводят ко двору Хубилай-хана (Бенедикт Вонг
). Поскольку по дороге тороговцы растеряли все товары, то Поло-старший предлагает правителю сына в услужение в обмен на право торговли на Шелковом пути. За постановку эпизодов отвечают Иоаким Рённинг
, Эспен Сандберг
и Алик Сахаров
, а в кадре можно увидеть Габриэля Бирна, Мишель Йео
и Джоан Чен
, запомнившуюся по роли Джози Паккард в «Твин Пиксе»
.
«Медичи: Повелители Флоренции» (2016)
Историческое телешоу, созданное итальянскими и британскими кинематографистами под руководством Фрэнка Спотница
и Николаса Мейера
, посвящено небезызвестной династии Медичи, чьё политическое могущество основал Джованни ди Биччи де Медичи (Дастин Хоффман
). Сюжет первого сезона закручен вокруг вражды Лоренцо Медичи (Ричард Мэдден
, сыгравший Робба Старка в «Игре престолов») и Ринальдо Альбицци (Лекс Шрапнел
). А продолжение, получившее название «Медичи: Великолепный»
, повествует о том, как
Нед Старк
Якопо Пацци (Шон Бин
) плетёт заговор против дома Медичи во главе с Лоренцо Великолепным (Дэниел Шарман
). В будущем зрителей ожидает и третий сезон, подробности которого пока неизвестны.
«Изабелла» (2011-2014)
Испанский сериал о жизни и смерти королевы Изабеллы Кастильской (Мишель Хеннер
), известной также под именем Изабелла Католичка. Мы начинаем следить за её судьбой, когда она ещё живёт и матерью, с которой из-за дворцовых интриг её вместе с братом Альфонсо разлучат. Телешоу не каждому придётся по душе, поскольку, как и многие испанские сериалы, медленно разгоняется и лишён масштабности из-за ограниченного бюджета, но в нём хватает интриг и эротики. Примечательно, что за все три сезона в кадре ни разу не сказали слово «Испания», а Хеннер и Родольфо Санчо
, сыгравшие коронованных мужа и жену, в 2015-м встретились в одной из серий «Министерства времени»
, где она вновь стала Изабеллой Первой, а он — путешественником во времени. У сериала есть два продолжения: фильм «Раскол короны»
и многосерийный «Карлос, король и император»
.
«Белая королева» (2013)
Сериал BBC One, представляющий собой женский взгляд на эпоху войны Алой и Белой Розы, основан на романах Филиппы Грегори «Белая королева»
, «Алая королева»
и «Дочь Создателя королей»
, которые адаптировала сама автор совместно с Эммой Фрост
. Действие начинается в 1464-м и завершается спустя 21 год победой Генриха XVII. За кулисами борьбы Йорков и Ланкастеров за трон показаны три женщины, стремящиеся заполучить власть в свои руки: Елизавета Вудвиль (Ребекка Фергюсон
), Маргарита Бофорт (Аманда Хейл
) и Энн Невилл (Фэй Марсей
). Масштабных сцен здесь мало, кровь в основном остаётся за кадром, но красивых кадров, интриг и секса хватает. Присутствует здесь и магия, поскольку Елизавета часто использует колдовство и проклинает своих врагов. Сюжет телешоу получил развитие в продолжении «Белая принцесса»
, основанном на романах «Белая королева» и «Проклятие королей»
, в котором Елизавету Йоркскую сыграла Джоди Комер
.
«Борджиа» (2011-2013)
Канадско-венгерско-ирландский сериал Нила Джордана
и Майкла Хёрста с Джереми Айронсом
в роли Родриго Борджиа, ставшего Папой Римским Александром VI. Действие разворачивается в конце XV века, когда власть Рима в Европе была практически абсолютной. С восхождения нового Папы на престол начинается и возвышение его родного клана Борджиа, представители которого (Франсуа Арно
, Холли Грэйнджер
, Джоэнн Уэлли
, Эйдан Александр
и Дэвид Оукс
, отметившийся позже в «Белой королеве») были вовсе не святыми. Любопытно, что телешоу стартовало через пару лет после популярной видеоигры Assassin’s Creed II
, где антагонистом Эцио Аудиоторе был Родриго Борджиа, а среди персонажей затесались такие именитые люди, как Джованни
и Катерина Сфорца
, Джироламо Савонарола
и Никколо Макиавелли
, которых можно наблюдать и в сериале. Сам же Джереми Айронс недавно противостоял главному герою в киноадаптации Assassin’s Creed
.
«Тюдоры» (2007-2010)
Джонатан Рис Майерс
в образе обаятельного и жестокого английского короля Генриха VIII и
Маргери Тирелл Натали Дормер
в роли Анны Болейн задействованы в британско-ирландско-канадском сериале всё того же Майкла Хёрста об интригах британского двора XVI века. Здесь будущий Ведьмак с лицом Супермена (он же Генри Кавилл
) превратился в герцога Саффолка, Джеймс Фрейн
, сыгравший в «Белой королеве» «Делателя королей», стал Томасом Кромвелем, а Джереми Нортэму
достался образ Томаса Мора. Рута Гедминтас
впоследствии перекочует отсюда в «Борджиа», Сара Болгер
из принцессы Мэри станет принцессой Авророй в сериале «Однажды в сказке»
, Аннабелль Уоллис
, запомнившаяся как Джейн Сеймур, свяжется с «Острыми козырьками»
, а Макс фон Сюдов
обернётся Трёхглазым вороном сами понимаете где.
«Чёрные паруса» (2014-2017)
Многосерийный приквел Джонатана Штайнберга
и Роберта Левайна
к «Острову сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона
, в котором капитан Флинт (Тоби Стивенс
) ещё жив, а у прославленного кока Джона Сильвера (Люк Арнольд
) пока есть обе ноги, но нет попугая. Действие разворачивается в Золотой век пиратства в 1715-1720 годах, и судьбы главных героев, включая Элеонор Гатри (Ханна Нью
), Макс (Джессика Паркер Кеннеди
) и Билли Бонса (Том Хоппер
), переплетаются с судьбами таких личностей, как Чарльз Вейн (Зак Макгоуэн
), Джек Рэкхем (Тоби Шмитц
), Энн Бонни (Клара Пейджт
), Вудс Роджерс (Люк Робертс
), Эдвард Тич (Рэй Стивенсон) и Израэль Хэндс (Дэвид Уилмот
). В финале даже появляется Мэри Рид (Кара Робертс
), но её история уже осталась за кадром. Несмотря на явный крен в сторону толерантности, телешоу смотрится на одном дыхании благодаря ярким батальным сценам, интригам Макс и органичному вплетению вымышленных персонажей в историческую действительность.
«Чужестранка» (2014-2020)
Ещё один женский взгляд на историю и заключительный долгожитель данного списка. Сериал Рональда Д. Мура
, основанный на серии романов Дианы Гэблдон
, представляет собой любопытную смесь двух времён. По сюжету английская медсестра Клэр Рэндалл (Катрина Балф
) по завершении Второй мировой отправляется в Шотландию вместе с мужем Фрэнком Рэндаллом (Тобиас Мензис
), увлечённым составлением своего генеалогического древа. После ночного подглядывания за древним друидским ритуалом Клэр решает вернуться днём на священное место и из любопытства дотрагивается до одного из камней. Из-за этого бедную женщину переносит из 1945-го в 1743-й, когда Шотландия находится на грани гражданской войны. Её принимают за шпионку, и она становится гостем и лекарем клана Маккензи. Зрителям обещаны любовь и другие страсти, а на первый план выходят отношения главной героини с Джейми Фрейзером (Сэм Хьюэн
).