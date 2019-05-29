Было дело: Иностранные сериалы, основанные на реальных событиях

На HBO (в России — Амедиатека) быстро оправились от конца «Игры престолов», выпустив драматический сериал «Чернобыль», рассказывающий об аварии на чернобыльской ГЭС в 1986 году. Создатель шоу Крэйг Мазин очень ответственно и педантично подошел к работе: переслушал кассеты химика Валерия Легасова, который рассказывал о случившемся, ознакомился с другими версиями трагедии, а также постарался дотошно воспроизвести советский быт, так что сердце екает при виде дуршлаков, линолуема и прочих бытовых мелочей. Мы решили вспомнить, какие еще шоу рассказывают про реальные события с дотошностью и почтением, которое может передаться зрителю.
1840-е
«Террор» (2018) [AMC]
Не выстреливший хит канала AMC выбивается из нашей подборки сразу по двум причинам причинам: его события разворачиваются не в XX веке, а также это экранизация одноименного романа Дэна Симмонса. Прославленный фантаст подробно пересказывает реальную экспедицию кораблей «Террор» и «Эребус», но добавляет туда немного мистики. Роман писался до того, как останки кораблей нашли на морском дне пару лет назад, так что даже век спустя ситуация выглядела довольно загадочно. Тем не менее сериал, а тем более книга, позволяют погрузиться в нравы Европы первой половины XIX века, а также пронаблюдать, как самодовольная западная цивилизация идет ко дну, столкнувшись с тайнами мироздания, которые не стоило тревожить. Продюсер – Ридли Скотт
, в главных ролях – Киаран Хайндс
и Джаред Харрис
из «Чернобыля».
События второго сезона уже не будут никак связаны с романом, а речь пойдет о Второй Мировой и лагерях для японских солдат в Южной Калифорнии.
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1930-е:
«Странный ангел» (2018 —) [CBS]
Амбициозное шоу не слишком амбициозного канала CBS, байопик Джона Парсонса (Джек Рейнор
), который придумал Марк Хейман
, пару эпизодов снял визионер Дэвид Лоури
, а спродюсировал жадный до неожиданных идей Ридли Скотт
. Парсонс — человек удивительной судьбы, поучаствовавший как в развитии американского ракетостроения, так и ставший видной фигурой оккультизма, не менее значимой, чем прославленный Алистер Кроули. В сериале Хеймана научные и мистические устремления человечества рифмуются: каждый хочет выйти за предел обыденного: сменить работу уборщика на конструктора, изучить многообразие чувственности (тут не обходится без оргий), а также покинуть грешную землю, улетев в космос или астрал. Все это в антураже 1930-х и 1940-х.
1940-е
«Братья по оружию» (2001) [HBO]
Про Вторую Мировую снято немало сериалов, многие из них основаны на реальных событиях и могут похвастаться педантичной подготовкой к съемкам, но история американской роты Easty, прошедшей от высадки в Нормандии до конца войны, интригует не только достоверностью, фирменным спилберговским гуманизмом (он и Том Хэнкс
– продюсеры) или бандой блестящих артистов (от Дэмиэна Льюиса
и Майкла Фассбендера
до Тома Харди
и Дэвида Швиммера
). Каждый эпизод начинается и заканчивается интервью с выжившими участниками тех событий. Целиком эти воспоминания можно посмотреть в документальном фильме «Мы остались одни вместе
».
1950-е
«Уормвуд» (2017) [Netflix]
Документально-игровой сериал живого классика Эррола Морриса
(«Тонкая голубая линия
»), повествующий о загадочной смерти бактериолога Фрэнка Олсона (Питер Сарсгаард
) в 1953 году. Олсон работал на ЦРУ и как-то якобы выпал из окна. Следующие 60 лет его старший сын пытался выяснить правду. Разные президенты давали разные ответы, извинялись и выплачивали компенсацию, пока наконец не стало очевидно, что это было убийство (Олсену подмешали ЛСД). Однако шестисерийный док Морриса с игровыми вставками рассказывает не о старшем Олсоне, а о его сыне, который положил жизнь, чтобы узнать наверняка то, о чем он подозревал. Библейская отсылка, вынесенная в заглавие, подчеркивает именно этот аспект истории, которая лучше бы смотрелась в формате фильма, а не растянутой, пускай и мастеровитой саги на шесть часов.
1960-е
«Мастера секса» (2013 – 2016) [Showtime]
На самом деле исследования сексуальных реакций человека, которые осуществляли доктор Уильям Мастерс (Майкл Шин
) и Вирджиния Джонсон (Лиззи Каплан
), длились почти полвека – с конца 1950-х по 1990-е. На фоне стильных и рыщущих в поисках разного рода свобод и новых путей 1960-х они исследуют «половую сферу», в отношении которой как тогда, так и сейчас существует множество предубеждений. Дополнительным драматическим стержнем выступают личные отношения Мастерса и Джонсон, которые приводят к закономерному финалу шоу.
1970-е
«Траст» (2018) [FX]
1973 год, у одного из богатейших людей на Земле Жана Поля Гетти (Дональд Сазерленд
) крадут внука и требуют выкуп. Он не соглашается, потому что внуков у него много и на всех он миллионов не напасется, вдобавок есть версия, что Пол Гетти III (Харрис Дикинсон
) подстроил похищение, чтобы выбить из деда денег на кутежи. Сюжет уже знаком кинозрителям по не слишком удачному фильму Ридли Скотта «Все деньги мира
», однако в версии режиссера Дэнни Бойла
и сценариста Саймона Бофоя
реальный сюжет приобретает настоящий драматический, если не античный размах. Каждый эпизод, как в «Гражданине Кейне
», предлагает взглянуть на похищение и быт Гетти под новым углом, «следствие» ведет начальник безопасности по фамилии Чейс (чуть было не занесенный песком «Мумии
» Брендан Фрейзер
в ослепительно белой ковбойской шляпе), который ломает четвертую стену и разговаривает со зрителем, наконец, сам Бойл, забарахливший, казалось, в последние годы выдает целый вагон смелых и эффектных режиссерский решений (кажется, после «Т2: Трейнспоттинг
» у него открылось второе дыхание). Что еще нужно, чтобы встретить старость?
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«Призраки Энфилда» (2015) [Sky]
1977 год, в доме семейства Ходжсон начинает твориться всякая дьявольщина: двигаются гардеробы, летают чашки, орут дети, а Джанет, одна из четырех детей, начинает говорить дурным голосом. Расследовать дело приезжает психиатр Гросс (блестящий артист Тимоти Сполл
), у которого, как и у Ходжсонов, есть семейная драма. Кинематографическое явление полтергейста для кинематографа уже 1970-х не было в новинку, а вот произошедшее в лондонском боро 40 лет назад настолько потрясло современников, что этот случай считается одним из самых изученных. Есть якобы потусторонние снимки, хотя девочки из семейства Харпер (настоящая фамилия экранных Ходжсонов) признались, что часть происшествий симулировали, чтобы проверить исследователей. Резонанс был такой, что коллега Гросса по Обществу психологических исследований Гай Лион Плейфер (Мэттью Макфэдиен
) написал об этом книгу, послужившую основой для сериала. Британское шоу однако интерпретирует полтергейста, как мистическую силу, заполняющую пустующее в чьем-то сердце место: так мистер Ходжсон ушел из семьи, дети предыдущих жильцов тоже злятся на отца, а Гросс с женой страдают от смерти дочери (ее тоже зовут Джанет).
Бонус
: сериал Дэвида Финчера
«Охотник за разумом
» – гипнотический многочасовой триллер про серийных убийц и детективов, которые их ловят, параллельно формируя сегодняшнюю криминалистику, основанную на психологии, а не бытовых домыслах участковых. [Слушайте подкаст про сериал «Охотник за разумом»
]
1980-е
«Блеск» (2017 —) [Netflix]
1985 год, женщины разных судеб и на грани нервного срыва (в том числе и серьезная драматическая актриса Рут в исполнении Элисон Бри
) оказываются вовлечены в индустрию развлечений, но не так, как им бы хотелось. GLOW – это женский рестлинг, где, наряжаясь в забавные костюмы сексуальных ученых, волчиц, воительниц из СССР и прочие эротико-маскультные образы, им приходится биться на потеху публике, параллельно решая жизненные неурядицы. «Блеск» рассказывает об удивительном феномене 1980-х, трагико-смехотворном явлении, которое оказалось очень уместно на телевидении нулевых: тут хватает и откровенности, и остроумия, и трагизма, и неоднозначности человеческих характеров, а также модных в последние годы блесток 80-х.
«Покажите мне героя» (2015) [HBO]
Шоу Дэвида Саймона
(одного из лучших шоураннеров в истории телевидения, автора «Прослушки
») разворачивается в городке Йонкерс, штат Нью-Йорк, с 1987-го по 1994-й. Это трагическая история молодого мэра Ника Васиско (Оскар Айзек
), который пытался изменить жизнь города к лучшему, но оказался пешкой в сложной политической игре. В это время происходила десегрегация государственного жилья, что только усложняло благие намерения Васиско, так как преодолеть многолетние расовые проблемы одним законом оказалось не так-то просто.
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Бонус
: «Нарко
» – еще одно нетфликсовское шоу, рассказывающее про становление и смерть известного наркобарона Пабло Эскобара, а также про наркобизнес в Мексике и США, с 1970-х до конца XX века.
1990-е
«Американская история преступлений» (2016, 2018, ?) [FX]
Кэмп-антология Райана Мерфи
, собаку съевшего на американских историях (правда, ужаса
). Уже выпущено два сезона, третий – про мародерство во время урагана Катрина — уже несколько лет откладывается. Вышедшие серии описывают яркие преступления, совершенные в 90-е. Первый сезон рассказывал о деле Орентала Джеймса Симпсона (Куба Гудинг-младший
), который убил жену и ее любовника, но был оправдан судом присяжных. Второй — об убийстве Джанни Версаче (Эдгар Рамирес
) амбициозным гомосексуалом Эндрю Кьюнененом (Даррен Крисс
).
В истории Симпсона Мерфи интересует влияние медиа на человеческое восприятие ситуации (не случайно слово 2016 года — постправда), и первый сезон выполнен в телевизионной манере тех лет. Второй, подражая дизайнерской манере Версаче, базируется на стыке пошлого и великого, классического и кэмпового. История убийства Версаче, рассказанная в обратном порядке (от убийства — к замыслу) демонстрирует не только античный сюжет убийства бога, но и разные пути для гомосексуалов в США 90-х. Оба сезона отличаются большим вниманием к костюмам, дизайну и гриму, а также интересными актерскими работами. Помимо центральных фигур стоит выделить Дэвида Швиммера
в роли Роберта Кардашяна (отец звезды инстаграма Ким), неподражаемую Сару Полсон
, сыгравшую прокурора, а также Рики Мартина
в образе возлюбленного Версаче и Пенелопу Крус
, воплотившую Донателлу Версаче.
Также у Мерфи есть основанная на реальных событиях антология «Вражда
», где пока вышел первый сезон, рассказывающий о противостоянии вышедших на пенсию голливудских звезд Джоан Кроуфорд
и Бэтт Дэвис
на съемках «Что случилось с Бэби Джейн?
».
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