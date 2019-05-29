Было дело: Иностранные сериалы, основанные на реальных событиях

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От Римской республики до Шотландии XVIII века

Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

Пока не все дома: От чего предостерегает россиян сериал «Секта»

Это не единственный «важный» финал 2019-го

Переживем: Алексей Филиппов о том, почему финал «Игры престолов» сделает нас сильнее

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«Толя-робот»: И это нормально

Алексей Нужный и Николай Куликов снова говорят о социальных проблемах – теперь на примере Александра Паля с протезами