«Коп»: Американский мажор

27 мая на Первом канале стартовал новый продюсерский проект Александра Цекало - сериал «Коп». Денис Юрьев по просьбе Кино-театр.ру посмотрел первые 4 эпизода шоу, которые рушат все надежды на смешной комедийный детектив про двух не похожих друг на друга напарников.
В Москву по программе обмена опытом отправляют американского полицейского Джона Маккензи (Кирилл Зайцев
), который должен за несколько месяцев ознакомиться с принципами работы российских оперов. В напарники заграничному гостю дают бывалую оперативницу Василису Вихреву (Анна Снаткина
), настоящего профессионала своего дела, которая в свободное от работы время пытается справиться с обязанностями матери-одиночки. Из-за проблем с бюджетом копа поселяют в её квартире, а уже после первого раскрытого дела парочку переводят в специальный отдел по раскрытию преступлений против иностранных граждан. Дуэт должен доказать, что может стать настоящей командой как в работе, так и в обычной жизни, разобравшись наконец в собственных непростых взаимоотношениях.
В начале двухтысячных в популярнейшем тогда сериале Первого канала «Убойная сила
» был замечательный эпизод, очень похожий по концепту на весь сюжет «Копа». Американский полицейский, приехавший в Питер с делегацией по налаживанию международных отношений двух государств, отбивается от своей группы и решает прогуляться по городу в одиночку. Экскурсия заканчивается плачевно - местные наркоманы бьют его в подворотне по голове, забирают деньги, дорогую технику, пальто, и уходят в закат. Американец отправляется в райотдел, где встречается с полицейским Васей Роговым, с которым отправляется искать потерянное имущество. Всего за 40 минут серии сценаристы выжимали из кооперации между правоохранителями двух разных стран максимум возможного нарратива. Удивление от методов российского полицейского, допрос свидетелей с «аргументом», которым Рогов назвал резиновую дубинку, поиски такси, так как служебный автомобиль уже полгода как не на ходу. Это было смешно, живо, актуально, а главное - передавало всю суть удивления иностранца реалиям российской действительности. Понятное дело, что между повесткой 2002 и 2019 годов есть большая разница, но чего-то подобного ждали и от «Копа». К сожалению, новый сериал не только не раскрывает заданный им самим концепт, но и не работает даже на уровне банального телемыла.
Казалось бы, что можно сделать не так с классической историей двух непохожих друг на друга напарников? Противостояние противоположностей в лице американского и российского полицейских должно само по себе рождать кавалькаду шуток и интересных ситуаций. Он хочет делать все по закону, она наоборот, пытается раскрывать дела, порой обходя острые углы уголовного кодекса. Он не понимает российского менталитета, она не знает, как совладать с его ковбойскими замашками. Два абсолютно разных взгляда на преступление, две методики, которые в итоге должны дополнять друг друга и помогать в деле раскрытия убийств.
Вместо этого зрителям предлагают очень долго, скучно и рутинно раскрывающийся роман главных героев. Все их противостояние, которое должно было стать центральным для сюжета, практически сразу деградирует в затянувшийся флирт, итог которого известен даже тем, кто вообще не включал телевизор последние 20 лет. Перепалки двух разных характеров превращаются в ссоры между еще не состоявшимися любовниками, где она ревнует его к коллегам, а он намекает на ее излишнюю мужеподобность. Между персонажами нет вообще никакой химии, они не похожи ни на напарников, ни даже на влюбленную парочку. Оттого сюжетная ветка с сыном Василисы, который начинает видеть в Джоне отца, вообще не нужна и становится неуместным филлером. Да, мы все знаем, что они полюбят друг друга, давайте уже к следующей сцене, пожалуйста. И весь этот мелодраматический любовный кисель занимает треть хронометража, если не больше.
Не получается у сценаристов отработать и интереснейшую тему жизни иностранцев в России. Наши герои вроде как работают в отделе по борьбе с преступлениями против граждан других стран. Что это может дать сюжету? Конечно же потрясающий колорит жизни людей с другой ментальностью в нашей стране, а значит необычные уголовные дела, носящие ярко выраженный национальный характер. Но в трех из четырех первых серий сезона действующих лиц можно легко заменить на россиян, и суть повествования не изменится. Вместо того, чтобы наполнять историю необычными героями, сценаристы просто взяли классические криминальные сюжеты, и поместили в них иностранцев. Это выглядит так же странно, как если бы Онегин был филиппинцем, Ленский мексиканцем, а Татьяна кореянкой, но при этом их конфликт остался прежним.
Подкрепляет же этот странный карнавал нереализованных идей национальной самобытности просто ужасная актерская игра почти всех действующих лиц. Иностранные граждане в сериале выглядят как какая-то злобная карикатура на самих себя. Китаянка говорит с акцентом вьетнамской проститутки из «Цельнометаллической оболочки
» Стенли Кубрика. Индусы похожи на плохую пародию какого-нибудь злобного американского комика на них самих. Вообще у создателей сериала странные представления об акценте иностранцев, говорящих по-русски. Речь главного героя Джона, в исполнении актера Кирилла Зайцева, похожа на выговор классического американца из советских фильмов семидесятых. Тогда настоящего жителя США люди видели разве что на картинках, и акцент подобных персонажей был очень похож на прононс ближайших иностранцев в СССР - эстонцев. Это сложно передать в тексте, но, когда в 2019 году в русском сериале американец говорит что-то вроде «play back and pull назад» с произношением уровня Арнольда Шварценеггера
из «Красной жары
», становится и смешно и отчего-то грустно. Как это работает на создание атмосферы в шоу, говорить, как кажется, излишне.
Добивает сериал очень посредственная постановка всего происходящего на экране. Режиссер «Копа» Радда Новикова
работала раньше с комедийными ситкомами вроде «Интернов
», и в её новой работе это очень заметно. В сериале остался тот уровень продакшена, который Цекало задал еще в своем «Методе
» - здесь можно встретить порой неплохую операторскую работу, качественное и дорогое изображение. Но монтаж и некоторые режиссерские ходы просто аннулируют эту работу, превращая «Копа» в зрелище уровня проходного телемыла. Шоу не ощущается динамичным, сцены порой просто до нелепости затянуты, а некоторые из них вообще, кажется, снимались одним-двумя дублями. В качестве огромного раздражителя выступает и саундтрек, который звучит, словно дешевые проекты из пиратского GarageBand, и практически не перестает транслироваться в головы зрителей. Серьезно, порой складывается впечатление, что постановщик боится оставить зрителя хотя бы на минуту в полной тишине, и не дает ему «заскучать» все 48 минут каждой серии. Это может быть работало бы в ситкоме, но непрекращающаяся музыка в полноразмерных эпизодах большого сериала просто раздражает, и уже на 5 минуте эпизода хочется сделать звук тише. Очень странное творческое решение.
Сложно понять, зачем нужно выпускать в 2019 году (а что еще более странно - смотреть)подобные проекты. Русские сериалы за последние несколько лет сильно выросли в качестве подачи. Да, русского НВО у нас пока нет, но выдавать настолько неудобоваримый продукт, который позиционируют как главное шоу закончившегося весеннего сезона, просто стыдно. «Коп» подходит только для одного режима просмотра - в качестве фонового шума вечером после работы. Ни на что большее это шоу, только если вы не любите посмеяться над подобным трешем, не годится. Разве что в качестве настольного пособия для юных постановщиков под названием «Как не нужно снимать современные русские сериалы».