Что мужчине хорошо, то женщине - «Рассказ служанки»

Первые впечатления от третьего сезона сериала
6 июня на стриминг-сервисе Videomore стартует третий сезон неоднозначного сериала «Рассказ служанки». В руки Кино-театр.ру попали первые три серии продолжения шоу, которые дают надежду на то, что проект могут ждать серьезные метаморфозы.
Недалекое будущее. Весь мир объяла страшная катастрофа - практически 98 процентов женщин планеты оказались бесплодны. Причины подобного биологического апокалипсиса неизвестны, важны лишь его последствия. В США к власти приходит религиозная террористическая группировка, которая ставит основной целью несмотря ни на что продолжить процесс размножения человеческого вида. Все фертильные женщины страны становятся так называемыми служанками, сексуальными рабынями, которым не позволено даже читать книг, и единственное их предназначение - рожать детей для высокопоставленных американских чиновников и бизнесменов. Главная героиня сериала Джун (Элизабет Мосс
) попадает в дом к одному из основателей нового режима - властному командору Фреду Уотерфорду (Джозеф Файнс
), чтобы осчастливить его первенцем. Но вместо того, чтобы стать живым инкубатором, женщина решает начать свою маленькую борьбу против мужской узурпации. И конечно же, из маленькой искорки в итоге разгорится пламя революции.
Стартовавший в 2017 году флагманский сериал стриминг-сервиса Videomore «Рассказ служанки» уже сейчас можно назвать одним из самых неоднозначных и странных шоу этой пятилетки. Взяв за основу наивный роман из середины восьмидесятых, в котором американское общество крайне жестокими и порой фашистскими способами пытается бороться с проблемой тотального бесплодия всех женщин Земли, шоураннеры проекта попытались подстроить устаревший нарратив под новые реалии. Из женского гимна благостному человеколюбию и победе над нетерпимостью и ненавистью, каким по сути был первоисточник, экранизация превратилась в настоящий ретранслятор радикальных феминистских воззрений, замешанных на основных болевых точках нынешних американцев - расовый вопрос, религиозная нетерпимость, попытка культурной изоляции внутри страны. И если в романе тема победы женского духа над здравым смыслом была прежде всего общечеловеческой, то в сериале добро и зло имеет чаще всего четко определенный гендерный признак.
Потому ожидания от продолжения были довольно сдержанными - углубление и продолжение заложенных идей, с тем же исключительно черно-белым изображением сторон конфликта. Но, к большому удивлению, в первых трех сериях нового сезона кажется, будто сценаристы решили посмотреть на историю с совершенно другого ракурса, и даже попытались развернуть её на 180 градусов. Правда, похоже, ненадолго.
Если основной темой первого сезона было примирение героев с новыми реалиями жизни, второго - их внутренний бунт против несправедливого тоталитарного общества, то третий несомненно сделал ставку на катарсис всех действующих лиц. Основные конфликты разыграны, промежуточные итоги подведены, историю нужно было двигать дальше. И вместо того, чтобы вновь закольцевать главную сюжетную арку служанки, страдающей от новоявленных господ, сценаристы вывели её из прошлого окружения, дав раскрыться в новых обстоятельствах. По сути, была проведена грандиозная работа над ошибками, которая практически нивелирует все главные проблемы прошлых сезонов шоу.
Джун попадает в новый дом, который оказывается центром подпольной ячейки сопротивления, и наконец начинает действовать. Заменив собой пространные диалоги о несправедливости новоиспеченного режима, на передний план вышло спасение служанок, конфликты со старыми персонажами, попытка реализовать главную материнскую цель - спасти собственного ребенка. Оказалось, что абсолютно деревянному характеру главной героини только и нужно было дать толчок, и она тут же начала расцветать на глазах и стала наконец интересной зрителю. От того, что персонаж перестал быть пассивным, пропал и самый главный грех «Рассказа служанки» - невообразимо тягучее повествование, в котором из 13-и серий каждого сезона хорошо если половина не является откровенными филлерами. За три эпизода продолжения произошло больше действия и сюжетных поворотов, чем за прошлые две трети всего шоу.
Умножилось в десятки раз и основное достоинство сериала - потрясающая операторская работа, и порой крайне смелые режиссерские ходы. Если вы смотрели шоу ради сцен, где по безжизненному серому асфальту отряд служанок в красных одеяниях идет припорошенный белым зернистым снегом, а камера совершает долгий проезд с высоты птичьего полета до крупных планов на лицах героинь, то третий сезон принесет вам нескончаемый поток эстетического оргазма. Подобных эпизодов на три первые серии набралось больше десятка, и все они прекрасны. Потрясающая игра с кадром, рассеивающийся свет, ласкающий лица персонажей всполохами страшного пожара - «Рассказ служанки» все еще остается одним из самых красивых современных шоу.
Но главное, что появилось в новом сезоне - хоть какой-то намек на плюрализм мнений. Робкий отказ от максималистского взгляда на героев и их поступки. Ведь о чем было это шоу до сегодняшнего дня? Нам на протяжении 23 эпизодов безудержно манифестировали идеи среднестатистической посетительницы феминистских протестов. Практически все положительные персонажи сериала имели исключительно темный цвет кожи, больше половины главных героев были бисексуальны, или придерживались гомосексуальных предпочтений. Все же отрицательные персонажи сплошь оставались белыми гетеросексуальными мужчинами, или же женщинами, которые поддались властительным догмам рассадника патриархата. И та рьяная бескомпромиссность, с которой создатели «Рассказа служанки» продвигали свои идеи, отпугивала неподготовленного зрителя, а порой и вообще вызывала ассоциации с откровенной и безвкусной пропагандой.
И что же сделали сценаристы? Просто ввели в сюжет нового героя. Командор Лоуренс (Карсон Мэннинг
), к которому теперь приставлена Джун, наконец вызывает её на диалог, пытаясь обосновать свою точку зрения. И во время этих столкновений двух доведенных до гротеска идей шовинизма и феминизма вдруг появляется зернышко истины. Оказывается, что главная героиня в своей ненависти к мужчинам новой Америки забыла о самом главном - беспристрастно анализировать собственные поступки. Каждая сцена с двумя этими персонажами наполнена попыткой сценаристов перестать принимать чью-то сторону, и посмотреть на вещи здраво. И для «Рассказа служанки» мысль о том, что не все мужчины сволочи, а некоторые женщины далеко не оплот морали и ролевая модель для подражания, уже выглядит крайне смело.
Расстраивает пока лишь финал третьей серии, где героиня вновь обещает почти прямым текстом «показать всем этим мужикам». Хочется верить, что показать создатели шоу хотят наконец-таки нормальную и динамичную драму, которая феноменально талантливо снята, и развлекает своего зрителя. Ведь очень хотелось бы, чтобы третий сезон не вернулся к повторению уже пройденного им пути, и не оказался в итоге очередным громогласным возгласом «Девчонки рулят!».
Третий сезон сериала «Рассказ служанки
» смотрите на стриминг-сервисе Videomore
с 6 июня.