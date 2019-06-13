«В клетке»: Предельно реалистичная история 18+

13 июня на видеосервисе START будут показаны первые две серии одного из главных сериалов этого лета - «В клетке». Главной его особенностью станет рейтинг 18+, с которым без всяких купюр покажут все 10 эпизодов шоу. Затем, уже этой осенью, на канале НТВ состоится эфирная премьера, с менее жестким возрастным цензом. По сути, зрителям покажут две разные версии сериала, которые будут отличаться друг от друга в некоторых ключевых моментах. Кинообозреватель Денис Юрьев по итогам просмотра первой серии с рейтингом 18+ рассказывает, чего стоит ждать зрителю от сериала, и почему не нужно тянуть с просмотром до осени.
В родной Калининград возвращается бывший участник подпольных боев без правил Сергей по прозвищу Волчок (Павел Прилучный
), отсидевший 7 лет по 228 статье. За это время жизнь в городе изменилась до неузнаваемости - бизнес взяла под свой контроль местная мафия, депрессивность окружения приняла какие-то совсем уж гротескные масштабы, а близкие люди парня еще глубже погрузились в сплин тотальной безнадеги. Родная мать (Наталья Парашкина
) спивается, бывшая девушка (Агата Муцениеце
), работающая в местном магазинчике, не хочет его видеть, младший брат не может дать отпор сожителю своей родительницы, а друзья либо умерли в случайной драке, либо окончательно подсели на наркотики. Сергей решает вернуться к старому и проверенному заработку - боям в местном октагоне.
Параллельно с главным героем, убегая от каких-то страшных проблем в Москве, в город возвращается его отец, Алексей (Владимир Епифанцев
), мастер спорта по единоборствам, тренер и бывший кумир местной молодежи, для которой спорт - единственный выход из социального тупика. Их непростым отношениям и будет посвящена история сериала, где через боль и непрекращающуюся борьбу на ринге каждому из них будет предоставлен шанс найти наконец самого себя.
Продюсеры сериала Джаник Файзиев
и Тимур Вайнштейн
в многочисленных интервью утверждают, что, работая над сериалом, создатели пытались всеми силами отойти от привычных телевизионных форматов и показать жесткую и бескомпромиссную историю, в которой на первый план выходит человеческая драма и демонстрация реальности без купюр. И, судя по первой серии, «В клетке» это действительно удается. Сценаристы на всю катушку используют рейтинг 18+, поэтому персонажи шоу не лезут за словом в карман, а если слова недостаточно - в дело идут кулаки. Непрекращающийся мат и брутальность происходящего обусловлены не намерением экзальтировать и спровоцировать зрителя, а попыткой создать тягучую и реалистичную атмосферу на экране.
Стоит сразу приготовиться, что «В клетке» выглядит очень мрачно, и сериальному лоску, присущему многим отечественным тв-проектам, здесь просто нет места. Режиссер сериала Артем Аксененко
снимал до этого довольно-таки жанровые работы вроде «Чемпионов
» и «Неуловимых
», а также остросюжетный драматический сериал «Лапси» для видеосервиса START. И в своей новой работе он использует предоставленную творческую свободу на все сто процентов. Поэтому рейтинг 18+ скорее не возрастное ограничение, а основополагающая концепция всего сериала. Кажется, будто название шоу подразумевает не прутья октагона, а социальную клетку, в которой заперты все действующие лица.
Нетипично для своих прошлых тв-образов смотрится и главная звезда проекта Павел Прилучный. Избавившись от образа сладкого и обаятельного сердцееда, он выглядит здесь суровым и потрепанным жизнью человеком, который не остановится ни перед чем ради собственных идеалов. Он зол, агрессивен, руководствуется исключительно своим кодексом чести, и порой практически переходит черту между положительным персонажем и антигероем. Дополняет его характер второй герой в исполнении Владимира Епифанцева - отец Волчка, который очевидно будет пытаться вытащить сына из этой непрекращающейся жизненной скачки, где в конце обязательно кого-то пристрелят. Их борьба должна стать центральной в сюжете сериала, и чем все закончится ведают пока только сценаристы проекта. Главное, что выглядит все на данный момент интригующе. В непростом хитросплетении характеров участвует и бывшая девушка Волчка Ольга, которая очевидно будет влиять на развитие главного героя, а также любовница его отца (Екатерина Маликова), пытающаяся вернуть своего мужчину обратно в Москву. Выбор между родственными связями и двумя woman fatal только усложнит в итоге и так накаленный добела конфликт. Введенный же под конец первой серии герой Даниила Воробьева, пытающийся по старой дружбе затащить Сергея в лоно криминальной жизни, скорее всего будет главным катализатором развития динамики сюжета.
Дополняет интерес к проекту максимально актуализированная тема боев без правил. В последний год в России этот вид спортивных состязаний популярен как никогда, и создатели, понимая это, пытались показать бои на экране максимально приближенными к реальности. По словам Прилучного, перед съемками он прошел довольно жесткий курс подготовки молодого бойца, чтобы сцены драк выглядели максимально правдоподобно. В первой серии боев практически не было, так что проверить эти слова можно будет только посмотрев проект целиком. По крайней мере, в трейлере бои смотрелись эффектно.
Пока что новый проект START выглядит многообещающе. Актуальная тема боев без правил, позволяющая добавить в повествование побольше динамики, интересный, пусть и довольно типичный конфликт отцов и детей, который впоследствии может раскрыться с разных сторон, предельная реалистичность происходящего на экране и попытка выйти из жанровых рамок. Главное, чего не стоит делать, если вы решите взяться за просмотр шоу - проводить аналогии. Да, некоторые моменты сериала очень напоминают ленту «Воин» с Томом Харди, но это скорее дань традициям подобных творений, чем осознанное эпигонство. В остальном же «В клетке» выглядит очень заманчивым сериалом довольно скудного на подобные премьеры летнего сезона, который заслуживает потраченного на него времени. Как минимум Калининград, трансформирующийся с наступлением ночи в настоящий Город грехов Фрэнка Миллера, нужно увидеть своими глазами. Подобный зрительский опыт вам может предоставиться еще очень нескоро.
Смотреть сериал «В клетке»
на видеосервисе START с 13 июня
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