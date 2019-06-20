«А.Л.Ж.И.Р.»: Русь сидящая

Екатерина Гусева и Дарья Екамасова – в ролях жен изменников родины
Конец 1930-х, когда после массовых сталинских репрессий в тюрьмах для врагов народа и изменников Родины яблоку негде было упасть. Главные героини сериала, попавшие в этот лагерный ад, подобраны максимально космополитски, в духе советских «Неуловимых мстителей
». Ольга Павлова (Дарья Екамасова
), бывший начальник швейного цеха - от пролетарской прослойки. Софья Ашатурова (Екатерина Гусева
), будучи театральной певицей почти всесоюзного масштаба, выступает здесь от лица творческой интеллигенции. Случайно попавшая в лагерь казашка Демеш (Дина Тасбулатова
) – от представителей малых народов. Их жизни, кажется, закончились в тот момент, когда женщины вошли в тюремные ворота лагеря для жен изменников родины (именно так расшифровывается заглавная аббревиатура). Их судьбы переплетутся в настоящую мелодраму, замешанную на тюремном быте, которой самое место в любовных романах в мягкой обложке.
С первых минут начального эпизода создатели сериала «А.Л.Ж.И.Р.
» задают высочайшую планку мерзости и непотребства, которые будут сопровождать проект на протяжении всего сезона. Зрителям предстоит увидеть убийства женщин и детей, постоянные избиения, отталкивающих своей беспринципностью и злобой мужиков-вертухаев, предельную жестокость, окутавшую все сюжетные линии повествования. Вот несколько ярких примеров: недавно родившая казашка, отлученная от собственного ребенка, кормит грудью грязного щенка, чтобы избежать приступа мастопатии; жена надзирателя, страдающая бесплодием, делает заключенную сексуальной рабыней своего мужа, чтобы та родила ей здорового ребеночка от любимого; зэчки вырывают золотые коронки изо ртов новоприбывших в барак узниц; конвоир избивает старуху с огромным горбом за то, что та не может участвовать в изнуряющих работах на местном болоте. Если бы что-то подобное промелькнуло в зарубежном проекте, то о его прокатной судьбе можно было бы не без поводов волноваться. Отечественный же сериал не стесняется в своем изобразительном ряде.
Кто-то может сказать, что ужасы, показанные в ленте, призваны донести до зрителя атмосферу тотального ужаса, творившегося в сталинских лагерях. Но эта мысль если и присутствует в «А.Л.Ж.И.Р.», то размазана по сюжету таким тонким слоем, что заметить ее порой становится трудно. На самом деле идейным ядром повествования практически сразу становятся личные сценарные арки главных героинь, которые просто под завязку набиты сериальными штампами. Неразделенная любовь, разлука с детьми, сложная женская доля, ревность к сопернице, измены мужей и любовников – если заменить вертухаев и лагерные бараки на злых начальников и картонные коробки офисных небоскребов, суть происходящего на экране практически не изменится.
Сюжетные линии второстепенных героев, которые хоть как-то выходят за рамки мелодраматического жанра, обрываются на середине, их характеры почти не интересны сценаристам. Одна из немногих «живых» героинь - бывшая идейная коммунистка и учитель химии (Ольга Лапшина
), попавшая в лагерь по сфабрикованному делу о терроризме, как кажется, вживлена в сюжет вообще только для того, чтобы создатели могли сказать: «Ну, вот у нас тут не только про любовь-морковь, есть и такие персонажи». От того вся эта мерзкая эстетика злобы и бессилия, сочащаяся с экрана, работает исключительно в качестве бравирования перед зрителем, и ни о каком рассказе о настоящих ужасах репрессий здесь говорить не приходится. Просто формат, на который натягивают новые эпохи, героев, места действия, но суть всегда остается прежней. Наверно, если создателям этого сериала дать переснять диснеевских «Леди и Бродягу
», несчастных собачек будут бить прикладами по голове злые вертухаи, а беспородные зэчки заберут у маленького кокер-спаниеля позолоченный ошейник.
Хромает на обе ноги и качество исполнения всего этого цирка гротескных крайностей сериального бытия. Декорации кричат о своей дешевизне, атмосфера эпохи из-за, кажется, недорогих костюмов и экономии на гриме абсолютно не читается, а актеры, будто понимая куда они попали, работают в лучшем случае в половину силы. Шутка ли, закоренелые преступницы с грустными лицами сурово курят в кадре не в затяг и даже не скрывают под платками крашенных прядей волос. Профессиональная актриса старой телевизионной закалки Екатерина Гусева здесь сыграла, наверное, одну из самых невыразительных своих работ, а единственный старающийся артист Кирилл Плетнёв
в образе сурового охранника с ранимой душой скован рамками небольшой и незначимой для сценария роли. «А.Л.Ж.И.Р.» ощущается во время просмотра как какой-то привет из прошлого, сериал из середины 2000-х, который пролежал полтора десятилетия на полке и вдруг был выпущен в эфир жадными телевизионными продюсерами.
В итоге после просмотра практически всего сезона главное разочарование остается даже не от качества исполнения материала и не от наплевательского отношения к своей работе почти всей съемочной группы. Больше всего расстраивает факт, что действительно интересные для воссоздания в сериальном формате истории получают у нас такое неказистое воплощение. Страшные зарисовки жизни людей во времена репрессий, ужасы лагерной жизни, героизм бойцов штрафных батальонов – на все эти болевые точки прошлой жизни нашей страны, похоже, обрели монополию создатели дешевого телемыла. Только они в духе китча рассказывают о том, как полстраны сидело, полстраны охраняло, а единственной смазкой этого механизма была повсеместная, огульная ненависть людей друг к другу. Кажется, этим поделкам не будет конца, пока они пользуются стабильным спросом телеаудитории. И изменить что-то возможно, только если мы сами перестанем лелеять подобные проекты вниманием. Но это, как говорили в известной рекламе 90-х, просто фантастика.