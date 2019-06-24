Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров

Обзор сериалов >>
24 июня 2019
Зло выходит на свободу снова

На телеканале СТС продолжается показ 12-серийного фэнтези «Беловодье. Тайна затерянной страны» с Александром Петровым в главной роли. Сериал является продолжением проекта «Пока цветет папоротник» 2012 года, в котором герой Петрова, журналист газеты «Секретная правда» Кирилл Андреев, нашел магический амулет, изменивший его жизнь, и вместе с друзьями отыскал и сорвал таинственный цветок папоротника, открывающий в человеке необычные способности. События тогда начались после того, как между двумя мирами – магическим и современным – произошло разрушение врат, и в наш мир попали маги, колдуны, хранители и прочие нелюди, не только обладающие чарами, знанием заклятий и завидным долголетием, но и несносным характером и плохой нервной системой. Герой Петрова временно запечатал этот портал, и кажется, без обильной магии в мире стало спокойнее, но сериал решили продолжать.

«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров

Действие «Беловодья» начинается в Санкт-Петербурге спустя три года после событий «Папоротника» с появления в городе импозантного мужчины Эдмона, хранителя людей, которому тут же подсыпают лишающее сил зелье и убивают сторонники темных сил. Зло выходит на свободу снова – сразу через несколько дыр. Одна из них – провал в земле возле психиатрической больницы, в которой томится один из героев прошлой ленты, сошедший с ума Игорь (сосценарист сериала Дмитрий Бедарев). В провале находят запечатанный цепями серебряный ларь, внутри ларя – зеркало, а в зеркале – маг невероятной силы: кто посмотрит, у того вскипает кровь, и он умирает с почерневшим лицом. Вообще смертей в сериале немало, хотя гибнут только второстепенные герои, а главных просто гоняют по двум мирам, берут в плен, пугают и бьют. Кирилл больше не журналист, а мистер Андреев – разъезжает по стране с лекциями «Фольклор и мистика», рассказывая о том, что народные сказки и есть доказательство магии. Но спит тревожно, ужасно скучает по магии и надеется, что силы вернутся. Пока что все, что у него осталось в наследство от папоротника – умение видеть золото на глубину 0,5 метров. Но покоя нет, так как за ним охотятся сразу несколько магических преступных группировок.

Режиссер и сценарист Евгений Бедарев писал сценарий к «Беловодью» вместе с родным братом Дмитрием. В сериале в итоге больше ста героев и огромное количество локаций. Действие попеременно происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Бийске, Барнауле, Владивостоке, а магический мир, судя по пейзажам, расположен в Крыму и иногда в Таиланде и Непале. Там-то и происходят главные беспорядки – волшебники воюют друг с другом за власть, ругаются, предают идеалы своих обкомов, некоторые стучат друг на друга и ведут собственную игру, и, конечно, всем им страшно необходим Кирилл, но зачем – не очень понятно, если честно. Впрочем, и не важно, это просто движок. Вообще сериал до предела насыщен сюжетными линиями: помимо Кирилла, есть его сестра и друзья в исполнении Романа Курцына, Светланы Сухановой, Алексея Васильева, Павла Крайнова и других. В «Папоротнике» они действовали вместе, а теперь у каждого свой путь. В параллельном мире тоже тесно от героев, там чародеи и хранители с разной степенью коварства и могущества и с красивыми именами Клавдий, Витус, Стефаний, Трэвис, Алариус, запомнить всех и различать физически трудно.

«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров

При этом действие топчется на месте, развивается медленно, за серию в 47 минут успеть бы обежать всех персонажей (в четвертой серии Петров, например, 30 из 47 минут лежит в шкафу), навести ужаса на героев, надавать по мордам, а еще и дать пошутить тем героям, в чей типаж заложен юмор (в основном это трусливый писатель Артур и тетя Рая из простого народа, их играют Алексей Васильев и Татьяна Орлова). Фильм, конечно, залипуха, но она достигается не захватывающей историей и проработкой персонажей, а красивыми пейзажами, неплохими для телесериала спецэффектами, костюмами, и, в первую очередь, множеством мистических деталей и артефактов: скайп в ведре с водой или тазике, похожая на штопор штука, открывающая портал между мирами, каменные книги, ларцы, колдовская дантева вода, волшебное кольцо, отравленный ключ, непонятные посохи, свитки.

Любой фильм или сериал про чудеса и про параллельный мир, вход в который внезапно оказывается открыт, притягивает. Вспомним «31 июня» (1978), «Арабеллу» (1979), «Десятое королевство» (1999), «Потерянную комнату» (2006). Фанаты «Пока цветет папоротник» не слишком довольны, по сравнению с ним «Беловодье» потеряло целостность и искренность, поглупело и стало неповоротливым (не зря его держали на полке 3 года), но вместе с тем основную, заложенную в нем развлекательную функцию фильм все равно выполняет, а при желании можно подогнать и смыслы. Например, поискать ответ на извечный русский вопрос «В чем сила, брат?» Что ты будешь делать с силой, когда найдешь? Ведь так просто оказаться рабом этой силы.


версия для печати
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловамистикаРоссийские сериалыфэнтези
персоны
Дмитрий БедаревЕвгений БедаревАлексей Васильев (II)Павел КрайновРоман КурцынАлександр Петров (III)Светлана Суханова
фильмы
31 июняАрабелаБеловодье. Тайна затерянной страныДесятое королевствоПока цветёт папоротникПотерянная комната

фотографии >>
«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров фотографии
«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров фотографии
«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров фотографии
«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Харитонов
23 июня ушёл из жизни актёр Андрей Харитонов.

День рождения >>

Александр Жданович
Станислав Концевич
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Лидия Высоцкая
Иэн Глен
Иоанна Кулиг
Аль Молинаро
Николь Муньос
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Кунг-фу воин
приключения, семейное кино
Китай, 2017
Стреляйте в пианиста
боевик, комедия, криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Индия, 2018
Угоняя лошадей
драма, экранизация
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Битва за Землю
научная фантастика, триллер
США, 2018
Выше неба
мелодрама
Россия, 2019
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Однажды в Стокгольме
криминальный фильм, трагикомедия, триллер
США, 2018
План побега 3
боевик, приключения
Канада, США, 2019
Последняя любовь Казановы
драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Проклятие Аннабель 3
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен