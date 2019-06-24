«Беловодье. Тайна затерянной страны»: Пока цветет Александр Петров

Зло выходит на свободу снова
На телеканале СТС продолжается показ 12-серийного фэнтези «Беловодье. Тайна затерянной страны
» с Александром Петровым
в главной роли. Сериал является продолжением проекта «Пока цветет папоротник
» 2012 года, в котором герой Петрова, журналист газеты «Секретная правда» Кирилл Андреев, нашел магический амулет, изменивший его жизнь, и вместе с друзьями отыскал и сорвал таинственный цветок папоротника, открывающий в человеке необычные способности. События тогда начались после того, как между двумя мирами – магическим и современным – произошло разрушение врат, и в наш мир попали маги, колдуны, хранители и прочие нелюди, не только обладающие чарами, знанием заклятий и завидным долголетием, но и несносным характером и плохой нервной системой. Герой Петрова временно запечатал этот портал, и кажется, без обильной магии в мире стало спокойнее, но сериал решили продолжать.
Действие «Беловодья» начинается в Санкт-Петербурге спустя три года после событий «Папоротника» с появления в городе импозантного мужчины Эдмона, хранителя людей, которому тут же подсыпают лишающее сил зелье и убивают сторонники темных сил. Зло выходит на свободу снова – сразу через несколько дыр. Одна из них – провал в земле возле психиатрической больницы, в которой томится один из героев прошлой ленты, сошедший с ума Игорь (сосценарист сериала Дмитрий Бедарев
). В провале находят запечатанный цепями серебряный ларь, внутри ларя – зеркало, а в зеркале – маг невероятной силы: кто посмотрит, у того вскипает кровь, и он умирает с почерневшим лицом. Вообще смертей в сериале немало, хотя гибнут только второстепенные герои, а главных просто гоняют по двум мирам, берут в плен, пугают и бьют. Кирилл больше не журналист, а мистер Андреев – разъезжает по стране с лекциями «Фольклор и мистика», рассказывая о том, что народные сказки и есть доказательство магии. Но спит тревожно, ужасно скучает по магии и надеется, что силы вернутся. Пока что все, что у него осталось в наследство от папоротника – умение видеть золото на глубину 0,5 метров. Но покоя нет, так как за ним охотятся сразу несколько магических преступных группировок.
Режиссер и сценарист Евгений Бедарев
писал сценарий к «Беловодью» вместе с родным братом Дмитрием. В сериале в итоге больше ста героев и огромное количество локаций. Действие попеременно происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Бийске, Барнауле, Владивостоке, а магический мир, судя по пейзажам, расположен в Крыму и иногда в Таиланде и Непале. Там-то и происходят главные беспорядки – волшебники воюют друг с другом за власть, ругаются, предают идеалы своих обкомов, некоторые стучат друг на друга и ведут собственную игру, и, конечно, всем им страшно необходим Кирилл, но зачем – не очень понятно, если честно. Впрочем, и не важно, это просто движок. Вообще сериал до предела насыщен сюжетными линиями: помимо Кирилла, есть его сестра и друзья в исполнении Романа Курцына
, Светланы Сухановой
, Алексея Васильева
, Павла Крайнова
и других. В «Папоротнике» они действовали вместе, а теперь у каждого свой путь. В параллельном мире тоже тесно от героев, там чародеи и хранители с разной степенью коварства и могущества и с красивыми именами Клавдий, Витус, Стефаний, Трэвис, Алариус, запомнить всех и различать физически трудно.
При этом действие топчется на месте, развивается медленно, за серию в 47 минут успеть бы обежать всех персонажей (в четвертой серии Петров, например, 30 из 47 минут лежит в шкафу), навести ужаса на героев, надавать по мордам, а еще и дать пошутить тем героям, в чей типаж заложен юмор (в основном это трусливый писатель Артур и тетя Рая из простого народа, их играют Алексей Васильев и Татьяна Орлова
). Фильм, конечно, залипуха, но она достигается не захватывающей историей и проработкой персонажей, а красивыми пейзажами, неплохими для телесериала спецэффектами, костюмами, и, в первую очередь, множеством мистических деталей и артефактов: скайп в ведре с водой или тазике, похожая на штопор штука, открывающая портал между мирами, каменные книги, ларцы, колдовская дантева вода, волшебное кольцо, отравленный ключ, непонятные посохи, свитки.
Любой фильм или сериал про чудеса и про параллельный мир, вход в который внезапно оказывается открыт, притягивает. Вспомним «31 июня
» (1978), «Арабеллу
» (1979), «Десятое королевство
» (1999), «Потерянную комнату
» (2006). Фанаты «Пока цветет папоротник» не слишком довольны, по сравнению с ним «Беловодье» потеряло целостность и искренность, поглупело и стало неповоротливым (не зря его держали на полке 3 года), но вместе с тем основную, заложенную в нем развлекательную функцию фильм все равно выполняет, а при желании можно подогнать и смыслы. Например, поискать ответ на извечный русский вопрос «В чем сила, брат?» Что ты будешь делать с силой, когда найдешь? Ведь так просто оказаться рабом этой силы.