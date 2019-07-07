«Последние цари»: Оргия и клюква, или «Матильда» нас к такому не готовила

Netflix выпустил шестисерийный фильм «Последние цари», в котором американцам рассказывают историю последних Романовых: от коронации Николая II до расстрела. Движимые любопытством, мы посмотрели этот сериал и хотим предостеречь вас от этой ошибки.
Уже первый эпизод заполнен под завязку глупейшими историческими реконструкциями и комментариями говорящих голов. Это гибридное по форме повествование о русских царях начинается в каком-то Берлинском госпитале. Там лежит молодая женщина с амнезией и выбитыми зубами, в которой подозревают чудом спасшуюся Анастасию Романову. Начиная якобы расследование, призванное идентифицировать личность бедняжки, бывший воспитатель романовских детей Пьер в черном плаще обращает взор к истокам, когда 49-летний Александр III внезапно умер, а его сын Николай (Роберт Джек
) вступил на царствование. С порога он совершает первую серьезную ошибку в своей жизни – отвергает принципы демократии и присягает самодержавию. «Вы были рождены, чтобы править
», - говорит ему друг Сандро.
По ходу дела сообщается, что у принцессы Алекс (Сюзанна Герберт
) и Николая был брак по любви, и они единственные из всех монархов Европы делили ложе. Это откровение сопровождается, ей богу, сценой секса, в которой показывают оголенную грудь царицы, но главное, конечно, впереди. Где-то в заснеженной Сибири уже выгнан из деревни за разврат страшный бородатый Распутине (Бен Картрайт
). Его образ на протяжении сериала волнует авторов намного больше, чем все остальные персоны. Сперва он бросает жену с ребенком и пускается в паломничество. Без реконструкции сцены оргии с его участием тоже, конечно, не обойдется.
Драматические реконструкции занимают 95% сюжета, поэтому сериал в большей степени является игровым. А интервью с экспертами-историками – просто скрепляют отдельные постановочные эпизоды, то есть используются в качестве монтажного клея. Шесть 45-минутных эпизодов последовательно посвящены важным вехам истории России времен Николая II. Первый эпизод – коронация, Ходынка и прозвище «Кровавый», изгнание Распутина из деревни за беспутство. Вторая серия – катастрофическая русско-японская война и гражданские беспорядки, диагностирование гемофилии у царевича Алексея, сибирский мистик Распутин выходит на главную сцену. Третья – рост влияния Распутина, голодающее население. Четвертая – Первая мировая война, политические интриги Распутина и Александры. Пятая – продолжение катастроф уже после смерти Распутина, неизбежность революции. И, наконец, шестой эпизод – отречение от престола, гражданская война, расстрел. Не надо быть большим знатоком истории, чтобы не знать всего того, что рассказывает этот фильм, с точки зрения знаний он может быть полезен только впечатлительной американской домохозяйке, которая укрепит свои стереотипы о том, услышав, как русские из Сибири шли пешком в лаптях на коронацию монарха, чтобы получить бесплатные угощения и водку.
Впрочем, лучшее представление о том, как плохо сделан этот фильм – это показ Красной площади с Мавзолеем Ленина и титром «Москва, 1905 год». Вот этот кадр.
Также имеется православный монастырь в Уральских горах, снятый где-то в Армении, ужасные претенциозные, пустые диалоги или просто немыслимые диалоги («Хорошо выглядишь» - «Чувствую себя дерьмово»
), плохие костюмы и стилистика самого похабного псевдо-документального фильма о плоской земле.
Сюжетный продюсер сериала Алекс Двиар
, кстати, специализируется именно на вот таком низкопробном псевдоисторическом трэше, экранизируя многие годы Ветхий и Новый заветы (сериалы «В поисках Иисуса», «Иисус: Его жизнь» и «Библия»
), видимо с оптикой «Скандалы, интриги, расследования». Очень плохо, Netflix, более фальшивого и дешевого исторического фильма и не сыскать. Особенно плохо в сравнении с последним сериалом НВО о нас.