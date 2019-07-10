«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности

Режиссер «Сладкой жизни» и «Лучше, чем люди» – опять в поисках простого человеческого счастья
Пять лет назад сериал «Сладкая жизнь
» произвел на фоне телестагнации того времени пусть маленький, но фурор. Эротичный, в рамках дозволенного секс вместо заблюренных грудей, дерзкие герои, не комплексующие по поводу своей – пусть только с виду – успешной жизни, подходящий под ситуации обыденный мат, который к тому времени уже был художественно (и не всегда гармонично) замаскирован в других кино- и телепродуктах. Но не только будоражущей тематикой и вседозволенностью отличилась «Сладкая жизнь», но и способом ее показа. До того, как сериал появился на телеэкранах, его полную версию в самом что ни на есть рейтинге 18+ выложили на онлайн-сервисе «Амедиатека» (причем это был один из первых там российских проектов), а только потом пустили в эфир ТНТ – сначала в купированной версии в традиционный слот канала 22.00, а затем уже в ночном эфире, именно в том виде, в котором сериал и снимался.
За эти годы многое изменилось, и проекты, хоть как-то намекающие на откровенные – даже не сцены, а порой разговоры – отправляются из эфирного ТВ на онлайн-платформы, как случилось, например, с недавними «Содержанками
», ставшими в итоге флагманским проектом другого видеосервиса Start. Теперь в борьбу за свой полноценный и заслуженный «18+» вступает платформа ТНТ Premier, выстрелившая в прошлом году «Домашним арестом
» и «Звоните ДиКаприо!
», а в этом уже успевшая «запремьерить» только онлайн «Мертвое озеро
» с Евгением Цыгановым
и «Секту
» со Светланой Ходченковой
(а также выпустить расширенную версию прошлогоднего хита ТВ-3 «Обычная женщина
» с Анной Михалковой
). Новым проектом, который с 11 июля можно будет посмотреть только на ТНТ Premier
, стал сериал «БиХэппи»
, по счастливой случайности снятый режиссером все той же «Сладкой жизни» Андреем Джунковским
. И между двумя этими проектами очень много общего.
В «Сладкой жизни» покорить сытую Москву, еще наслаждающуюся долларом по 30, приезжала из Перми мать-одиночка Саша. «БиХэппи» тоже начинается с покорения Москвы, уже уставшей от бесконечных имперских амбиций, но все еще не способной примириться с резко наступившим после праздника отчаянием. Именно в российскую столицу после нескольких лет жизни в Америке возвращается врач и перфекционист Аркадий Токмаков (успевший за долгое время отсутствия на киноэкранах обрести нужный лоск Шамиль Хаматов
) с женой Шурой (Марина Васильева
) и маленьким сыном. Аркашу, как Токмакова называют друзья, лишили в США лицензии на медицинскую деятельность после того, как он проиграл суд с недовольной пациенткой. Он, кажется, не сожалеет. Уже познал американскую мечту с далеко идущими, но хорошо прогнозируемыми последствиями. «Там все слишком понятно – понятно, где ты будешь работать через 5 лет. Стабильно, предсказуемо
», – говорит он, устраиваясь на работу уже в Москве – в частную клинику помешанного на «пассионариях» и Илоне Маске отца (Федор Лавров
) друга Евгена (Александр Паль
).
Аркаша хочет быть безупречным и, как свойственно идеалистам, верит в то, что и других, и всё вокруг он может сделать лучше. Даже эту выхолощенную коммерческую клинику, где все врачи только и думают, как навязать клиенту очередную дорогостоящую процедуру, а одна из сотрудниц (Маруся Фомина
) и вовсе, не стесняясь, ведет телеграм-канал со всеми сплетнями медучреждения, куда попадают в том числе и высокопоставленные клиенты. Например, мэр (Максим Лагашкин
) одного города (его название запикивают, как мат, хотя в большинстве сцен этого сериала мат не запикан), способный «даже день вторника превратить в вечер пятницы
». Наряду с мэром, впрочем, услуги клиники оказываются доступны и скромной девственнице Алёне (Ясмина Омерович
), увлекающейся Булгаковым, «Кастой» и Оксимироном, а в свободное время подкармливающей бездомных на площади Киевского вокзала.
Алёна становится целью бездельника и ловеласа Евгена, у которого кроме обеспеченных родителей и выжатого из последних сил чувства юмора уже, кажется, ничего в жизни и нет. Но за это его и любит еще одна героиня «БиХэппи» Оксана (Мария Шалаева
), невролог, переквалифицировавшаяся в специалиста по иглоукалыванию и мать двоих детей, обычная женщина, пытающаяся привнести хоть какую-то эмоцию в свою обычную жизнь за счет интрижки с заботливым таксистом Димой (Павел Ворожцов
).
На обочине этих врачебно-любовных интриг находится жена Аркаши, Шура, пока вымещающую неустроенность за счет конфликта с родиной, где в банке говорят «где карту выпускали, туда и идите
», полицейские посреди дня уходят на обеденный перерыв, а неблагодарная пьяная молодежь топчет с любовью приготовленный торт – в виде «толчка», куда и смываются все эти желания простого человеческого счастья в отдельно взятой стране эпохи опостылевшей стабильности. Кажется, за прошедшие пять лет после «Сладкой жизни», уже успевшей порядком надоесть создателям «БиХэппи», в перерыве между двумя этими сериалами недаром снят проект «Лучше, чем люди
», в котором человеческое оказывается не чуждо только роботам.
Сериал «БиХэппи
» смотрите на ТНТ Premier с 11 июля
.