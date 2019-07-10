Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности

Обзор сериалов >>
10 июля 2019
Режиссер «Сладкой жизни» и «Лучше, чем люди» – опять в поисках простого человеческого счастья

«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности

Пять лет назад сериал «Сладкая жизнь» произвел на фоне телестагнации того времени пусть маленький, но фурор. Эротичный, в рамках дозволенного секс вместо заблюренных грудей, дерзкие герои, не комплексующие по поводу своей – пусть только с виду – успешной жизни, подходящий под ситуации обыденный мат, который к тому времени уже был художественно (и не всегда гармонично) замаскирован в других кино- и телепродуктах. Но не только будоражущей тематикой и вседозволенностью отличилась «Сладкая жизнь», но и способом ее показа. До того, как сериал появился на телеэкранах, его полную версию в самом что ни на есть рейтинге 18+ выложили на онлайн-сервисе «Амедиатека» (причем это был один из первых там российских проектов), а только потом пустили в эфир ТНТ – сначала в купированной версии в традиционный слот канала 22.00, а затем уже в ночном эфире, именно в том виде, в котором сериал и снимался.

За эти годы многое изменилось, и проекты, хоть как-то намекающие на откровенные – даже не сцены, а порой разговоры – отправляются из эфирного ТВ на онлайн-платформы, как случилось, например, с недавними «Содержанками», ставшими в итоге флагманским проектом другого видеосервиса Start. Теперь в борьбу за свой полноценный и заслуженный «18+» вступает платформа ТНТ Premier, выстрелившая в прошлом году «Домашним арестом» и «Звоните ДиКаприо!», а в этом уже успевшая «запремьерить» только онлайн «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым и «Секту» со Светланой Ходченковой (а также выпустить расширенную версию прошлогоднего хита ТВ-3 «Обычная женщина» с Анной Михалковой). Новым проектом, который с 11 июля можно будет посмотреть только на ТНТ Premier, стал сериал «БиХэппи», по счастливой случайности снятый режиссером все той же «Сладкой жизни» Андреем Джунковским. И между двумя этими проектами очень много общего.

«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности

В «Сладкой жизни» покорить сытую Москву, еще наслаждающуюся долларом по 30, приезжала из Перми мать-одиночка Саша. «БиХэппи» тоже начинается с покорения Москвы, уже уставшей от бесконечных имперских амбиций, но все еще не способной примириться с резко наступившим после праздника отчаянием. Именно в российскую столицу после нескольких лет жизни в Америке возвращается врач и перфекционист Аркадий Токмаков (успевший за долгое время отсутствия на киноэкранах обрести нужный лоск Шамиль Хаматов) с женой Шурой (Марина Васильева) и маленьким сыном. Аркашу, как Токмакова называют друзья, лишили в США лицензии на медицинскую деятельность после того, как он проиграл суд с недовольной пациенткой. Он, кажется, не сожалеет. Уже познал американскую мечту с далеко идущими, но хорошо прогнозируемыми последствиями. «Там все слишком понятно – понятно, где ты будешь работать через 5 лет. Стабильно, предсказуемо», – говорит он, устраиваясь на работу уже в Москве – в частную клинику помешанного на «пассионариях» и Илоне Маске отца (Федор Лавров) друга Евгена (Александр Паль).

Аркаша хочет быть безупречным и, как свойственно идеалистам, верит в то, что и других, и всё вокруг он может сделать лучше. Даже эту выхолощенную коммерческую клинику, где все врачи только и думают, как навязать клиенту очередную дорогостоящую процедуру, а одна из сотрудниц (Маруся Фомина) и вовсе, не стесняясь, ведет телеграм-канал со всеми сплетнями медучреждения, куда попадают в том числе и высокопоставленные клиенты. Например, мэр (Максим Лагашкин) одного города (его название запикивают, как мат, хотя в большинстве сцен этого сериала мат не запикан), способный «даже день вторника превратить в вечер пятницы». Наряду с мэром, впрочем, услуги клиники оказываются доступны и скромной девственнице Алёне (Ясмина Омерович), увлекающейся Булгаковым, «Кастой» и Оксимироном, а в свободное время подкармливающей бездомных на площади Киевского вокзала.

«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности

Алёна становится целью бездельника и ловеласа Евгена, у которого кроме обеспеченных родителей и выжатого из последних сил чувства юмора уже, кажется, ничего в жизни и нет. Но за это его и любит еще одна героиня «БиХэппи» Оксана (Мария Шалаева), невролог, переквалифицировавшаяся в специалиста по иглоукалыванию и мать двоих детей, обычная женщина, пытающаяся привнести хоть какую-то эмоцию в свою обычную жизнь за счет интрижки с заботливым таксистом Димой (Павел Ворожцов).

На обочине этих врачебно-любовных интриг находится жена Аркаши, Шура, пока вымещающую неустроенность за счет конфликта с родиной, где в банке говорят «где карту выпускали, туда и идите», полицейские посреди дня уходят на обеденный перерыв, а неблагодарная пьяная молодежь топчет с любовью приготовленный торт – в виде «толчка», куда и смываются все эти желания простого человеческого счастья в отдельно взятой стране эпохи опостылевшей стабильности. Кажется, за прошедшие пять лет после «Сладкой жизни», уже успевшей порядком надоесть создателям «БиХэппи», в перерыве между двумя этими сериалами недаром снят проект «Лучше, чем люди», в котором человеческое оказывается не чуждо только роботам.

Сериал «БиХэппи» смотрите на ТНТ Premier с 11 июля.


версия для печати
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Марина Васильева (II)Павел ВорожцовАндрей ДжунковскийФёдор ЛавровМаксим ЛагашкинАнна МихалковаЯсмина ОмеровичАлександр ПальМария ФоминаШамиль ХаматовСветлана ХодченковаЕвгений ЦыгановМария Шалаева
фильмы
БихэппиДомашний арестЗвоните ДиКаприо!Лучше, чем людиМёртвое озероОбычная женщинаСектаСладкая жизньСодержанки

фотографии >>
«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности фотографии
«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности фотографии
«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности фотографии
«БиХэппи»: Американская мечта против российской стабильности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Златоустовский
8 июля ушел из жизни режиссер Владимир Златоустовский.
Владимир Заметалин
7 июля ушел из жизни продюсер Владимир Заметалин.

День рождения >>

Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Елена Оболенская
Илья Олейников
Наталья Седых
Юрий Стоянов
Эрнест Тимерханов
Никита Тюнин
Гиртс Яковлевс
Далтон Виг
Павле Вуисич
Джон Гилберт
Джон Симм
Гэйл Харольд
Александра Хедисон
Чьюител Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
Красавчик со стажем
комедия
Франция, 2019
Мёртвые не умирают
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Присягнувшая тьме
исторический фильм, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Фиш и Чип. Вредные друзья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2013
Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Русская невеста
триллер
США, 2018
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен