ревью

Милош Бикович, Ксения Лукьянчикова и Григорий Некрасов в кратком пересказе истории русской революции «для чайников»

«Крылья империи»: Мой XX век, или 12 лет рабства

Новости кино

Создатель «Ла-Ла Ленда» вновь хочет взяться за историю кино, причем с Эммой Стоун

Сделка с актрисой, как и сам проект, пока находятся на раннем этапе.