«Большая маленькая ложь 2»: О чем не говорят женщины

Второй сезон успешного сериала о болоте семейного насилия
Пять подруг из калифорнийского города Монтерей газеты прозвали «Монтерейской пятёркой» — недавно они стали свидетелями смерти мужа одной из них, Селесты (Николь Кидман
). Следствие, хоть и подозревало неладное, согласилось, что Перри (Александр Скарсгард
) неудачно упал с лестницы, оступившись. Кроме подруг никто не знал, что Перри был насильником, регулярно избивавшим жену — и отцом ребёнка Джейн (Шейлин Вудли
), родившимся в результате изнасилования. Внешне благополучные и любящие, Селеста и Перри ничем не выдавали зловещую тайну своего брака, но агрессия стала проявляться через детей — близнецы Джош и Макс выбрали себе жертву прямо в первом классе. Теперь их отец мёртв, мать горюет и пьёт таблетки, и для помощи Селесте (или поисках правды о смерти сына) в город приезжает их бабушка Мэри-Луиза (Мерил Стрип
).
Второй сезон «Большой маленькой лжи
» стал неизбежным продолжением успешного сериала, снятого по одноимённому роману Лианы Мориарти
. Хотя литературной основы для сценария второй части не существовало, он был написан с нуля при поддержке самой писательницы. Узнать, как могла развиваться история дальше, действительно интересно — злодей погиб, но исчезло ли зло? Если да, то почему для этого нужно лгать, если нет, то где и в чём оно содержится, где его корни? Можно ли спокойно продолжать жить, убив человека? Можно ли перестать быть жертвой, не став при этом насильником? Продолжение могло коснуться этих и других, не менее важных тем, а блестящий актёрский ансамбль — вернуться к своим героям. Режиссёр первого сезона Жан-Марк Валле
был уже занят на съёмках сериала «Острые предметы
», и полный карт-бланш на постановку второй части был дан независимому режиссёру, британке Андреа Арнольд
(«Грозовой перевал
», «Американская милашка
»), которая привела на проект своего постоянного оператора Джима Фрону
.
Безусловной звездой фильма стала Мерил Стрип, пожалуй, затмившая всех своих талантливых партнёрш. Её героиня, мать погибшего Перри — многоликая женщина-загадка, и, хотя сюжет толкают Селеста, сменившая одну зависимость на другую, и Бонни (Зои Кравец
), погружающаяся в пучину раскаяния, главная интрига связана с Мэри-Луизой и её противостоянии с невесткой в борьбе за право воспитывать детей. Истории остальных женщин служат здесь аккомпанементом, но в каждой из них резонирует чувство правды, настоящего, искреннего. Их мужчины по-прежнему играют, скорее, роль терпеливых статистов или фона, развитие получает лишь герой Адама Скотта
, Эд. После смерти агрессора-Перри власть, казалось бы, полностью в женских руках, но воспользоваться ею без поддержки мужчин оказывается невозможно.
Одним из основных героев предыдущего сезона также был океан — он присутствовал в картинке, начиная с титров. Мощный образ стихии, колыбели жизни, которая может быть спокойной и мягкой, а может и безжалостной — совсем, как мать. Во второй части он вторгается в ткань фильма сперва незаметными, потом очевидными монтажными вклейками, видениями Бонни, тонущей в своих переживаниях, погружающейся к центру детской травмы — она тоже была жертвой домашнего насилия, и обижала её та, что должна была бы люить и защищать. Линия Бонни не уступает линии Селесты в драматизме, однако в общей стилистике фильма они словно сливаются, растворяясь и не приводя к яркой кульминации. Образ злой матери выглядывает из флэшбеков лишь на мгновения, и снова прячется под сочувствием и всепрощением, надев маски слабости, старости и болезни. Яростные волны океана, бушевавшие в первом сезоне, ушли вглубь — теперь по его поверхности легко скользят Джейн с сыном, берущие уроки серфинга у её бойфренда.
Второй сезон, снятый Арнольд, мог стать женским авторским высказыванием на тему насилия в семье, но вместо этого станет символом насилия творческого. По окончании съёмок Андреа Арнольд с согласия HBO приступила к монтажу материала в Лондоне. После того, как первый эпизод был собран, пост-продакшн переместился в Монреаль, под полный контроль Жана-Марка Валле. Продюсеры решили унифицировать стиль обоих сезонов, и, к сожалению, эта неуместная старательность очень заметна. Серии были сокращены и частично досняты, авторская работа Арнольд — уничтожена. Зритель не узнает, насколько пострадала (или стала лучше?) от этого сама история, но почувствовать это получится. Похоже, насилие настолько глубоко внедрилось в нашу жизнь, что смотреть на него из точки свободы сейчас невозможно.
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