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«Большая маленькая ложь 2»: О чем не говорят женщины

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23 июля 2019
Второй сезон успешного сериала о болоте семейного насилия

«Большая маленькая ложь 2»: О чем не говорят женщины

Пять подруг из калифорнийского города Монтерей газеты прозвали «Монтерейской пятёркой» — недавно они стали свидетелями смерти мужа одной из них, Селесты (Николь Кидман). Следствие, хоть и подозревало неладное, согласилось, что Перри (Александр Скарсгард) неудачно упал с лестницы, оступившись. Кроме подруг никто не знал, что Перри был насильником, регулярно избивавшим жену — и отцом ребёнка Джейн (Шейлин Вудли), родившимся в результате изнасилования. Внешне благополучные и любящие, Селеста и Перри ничем не выдавали зловещую тайну своего брака, но агрессия стала проявляться через детей — близнецы Джош и Макс выбрали себе жертву прямо в первом классе. Теперь их отец мёртв, мать горюет и пьёт таблетки, и для помощи Селесте (или поисках правды о смерти сына) в город приезжает их бабушка Мэри-Луиза (Мерил Стрип).

Второй сезон «Большой маленькой лжи» стал неизбежным продолжением успешного сериала, снятого по одноимённому роману Лианы Мориарти. Хотя литературной основы для сценария второй части не существовало, он был написан с нуля при поддержке самой писательницы. Узнать, как могла развиваться история дальше, действительно интересно — злодей погиб, но исчезло ли зло? Если да, то почему для этого нужно лгать, если нет, то где и в чём оно содержится, где его корни? Можно ли спокойно продолжать жить, убив человека? Можно ли перестать быть жертвой, не став при этом насильником? Продолжение могло коснуться этих и других, не менее важных тем, а блестящий актёрский ансамбль — вернуться к своим героям. Режиссёр первого сезона Жан-Марк Валле был уже занят на съёмках сериала «Острые предметы», и полный карт-бланш на постановку второй части был дан независимому режиссёру, британке Андреа АрнольдГрозовой перевал», «Американская милашка»), которая привела на проект своего постоянного оператора Джима Фрону.

«Большая маленькая ложь 2»: О чем не говорят женщины

Безусловной звездой фильма стала Мерил Стрип, пожалуй, затмившая всех своих талантливых партнёрш. Её героиня, мать погибшего Перри — многоликая женщина-загадка, и, хотя сюжет толкают Селеста, сменившая одну зависимость на другую, и Бонни (Зои Кравец), погружающаяся в пучину раскаяния, главная интрига связана с Мэри-Луизой и её противостоянии с невесткой в борьбе за право воспитывать детей. Истории остальных женщин служат здесь аккомпанементом, но в каждой из них резонирует чувство правды, настоящего, искреннего. Их мужчины по-прежнему играют, скорее, роль терпеливых статистов или фона, развитие получает лишь герой Адама Скотта, Эд. После смерти агрессора-Перри власть, казалось бы, полностью в женских руках, но воспользоваться ею без поддержки мужчин оказывается невозможно.

Одним из основных героев предыдущего сезона также был океан — он присутствовал в картинке, начиная с титров. Мощный образ стихии, колыбели жизни, которая может быть спокойной и мягкой, а может и безжалостной — совсем, как мать. Во второй части он вторгается в ткань фильма сперва незаметными, потом очевидными монтажными вклейками, видениями Бонни, тонущей в своих переживаниях, погружающейся к центру детской травмы — она тоже была жертвой домашнего насилия, и обижала её та, что должна была бы люить и защищать. Линия Бонни не уступает линии Селесты в драматизме, однако в общей стилистике фильма они словно сливаются, растворяясь и не приводя к яркой кульминации. Образ злой матери выглядывает из флэшбеков лишь на мгновения, и снова прячется под сочувствием и всепрощением, надев маски слабости, старости и болезни. Яростные волны океана, бушевавшие в первом сезоне, ушли вглубь — теперь по его поверхности легко скользят Джейн с сыном, берущие уроки серфинга у её бойфренда.

«Большая маленькая ложь 2»: О чем не говорят женщины

Второй сезон, снятый Арнольд, мог стать женским авторским высказыванием на тему насилия в семье, но вместо этого станет символом насилия творческого. По окончании съёмок Андреа Арнольд с согласия HBO приступила к монтажу материала в Лондоне. После того, как первый эпизод был собран, пост-продакшн переместился в Монреаль, под полный контроль Жана-Марка Валле. Продюсеры решили унифицировать стиль обоих сезонов, и, к сожалению, эта неуместная старательность очень заметна. Серии были сокращены и частично досняты, авторская работа Арнольд — уничтожена. Зритель не узнает, насколько пострадала (или стала лучше?) от этого сама история, но почувствовать это получится. Похоже, насилие настолько глубоко внедрилось в нашу жизнь, что смотреть на него из точки свободы сейчас невозможно.

«Большая маленькая ложь» доступна для просмотра на сервисе Амедиатека.

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Жан-Марк ВаллеШейлин ВудлиЛора ДернНиколь КидманЗои КравецАдам СкоттМерил СтрипРиз Уизерспун
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