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За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала

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1 августа 2019
Впервые в России ТНТ4 показывает все 4 сезона криминальной саги «Острые козырьки» - со вторника по воскресенье в 23:00. Кроме всех серий, телеканал также получил все производственные секреты и кадры со съёмочной площадки. Как снимали Лондон не в Лондоне, как о сериале говорят его декорации и что Киллиан Мёрфи ненавидит в своём персонаже — читайте в эксклюзивном материале.

За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала

Киллиан Мёрфи vs Томми Шелби

Киллиан Мёрфи совсем не похож на своего персонажа, поэтому на съёмках ему пришлось идти на компромиссы. Во-первых, его персонаж Томми Шелби дымит, как котельные в Бирмингеме, а сам Киллиан придерживается более здорового образа жизни. Поэтому в «сигаретах» актёра была безопасная травяная смесь. Но и та его раздражала, потому что в среднем за сезон Томми Шелби выкуривает около 3000 сигарет, соответственно столько же понадобилось и дубликатов. Ещё актёр неоднократно говорил, что ему не нравится причёска Томми, и он не понимает, почему она стала такой популярной среди английских подростков. Но вот уже пятый раз Киллиан Мёрфи возвращается к ней «через не хочу».


По следам «Козырьков»

Действие сериала происходит в Бирмингеме, но снимают этот Бирмингем по всей Великобритании. Большинство локаций нашли в Ливерпуле. Теперь там даже ходит специальный туристический автобус Peaky Locations Tours, который возит всех желающих по местам, которые засветились в кадрах. Также съёмочная группа работала в Лидсе, Манчестере, Брэдфорде, Дадли, Кейли и немного в самом Бирмингеме. Лондон тоже нашли в другом месте, в городке Болтон. Одну из улиц дали в распоряжении съёмочной группы на одно воскресенье, и в тот же день её стилизовали под Лондон начала века — поставили старинные машины, покрыли проезжую часть с разметкой гравием, замаскировали все парковочные автоматы. И, конечно, полили дождём и добавили тумана.

За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала


Трудности перевода

Английский язык богат разнообразными акцентами. Свои особенности произношения есть чуть ли не у каждого районы страны. Актёр Сэм Нилл родился в Северной Ирландии, но вырос в Новой Зеландии. Поэтому, когда он получил роль инспектора Кэмбелла, ему пришлось заново учиться выговаривать ирландские слова. Даже ещё сложнее — учиться именно ирландскому акценту начала XX века. Он попросил помочь знаменитых ирландцев Джеймса Несбитта и Лиама Нисона. И они его так натаскали, что в результате инспектора Кэмбелла могли понять только коренные англичане. Но авторы сериала планировали также продвигать его в Америке, и, чтобы не переозвучивать актёра, акцент персонажа всё-таки пришлось смягчить. Вряд ли Сэм Нил расстроился, кто будет жалеть об уроках с Лиамом Нисоном! Киллиан Мёрфи также ответственно подошёл к роли — некоторое время общался с бирмингемскими цыганами, чтобы лучше понять, как разговаривал бы потомок цыган Томми Шелби. А вот Хелен МакКрори ни с кем не консультировалась для акцента, она просто пересмотрела по нескольку раз все интервью одного из самых известных бирмингемцев — Оззи Озборна.


В сериале о семье снимались семьями

Редкий сериал может похвастаться таким количеством «семейных подрядов». Персонажи Джон Шелби и Майкл Грей по сериалу двоюродные братья, а актёры Джо Коул и Финн Коул, которые их играют – родные братья в реальной жизни. Да, в актёрской профессии много родственных связей, но в одном фильме редко увидишь, например, братьев Хемсвортов или братьев Аффлеков. Вспоминаются только сёстры Олсен. Братьям Коул сериал дал неплохой старт карьере. Джо сыграл в фильме «Зелёная комната» и сериале «Чёрное зеркало», а Финн появится в «Форсаже 9». Была на съёмочной площадке и другая семья — Том Харди (Алфи Соломонс) женат на Шарлотте Райли (Мэй Карлтон) с 2014 года (во время эфира 2 сезона). А встретились они на других съёмках BBC, в проекте «Грозовой перевал».

За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала


Самый молодой «Козырёк»

На роль самого младшего из семьи Шелби, Финна, взяли шестнадцатилетнего Гарри Киртона из Нортфилда. Продюсеры искали непрофессионального актёра среди тысячи местных жителей. В итоге, Гарри сыграл всего лишь в одной школьной пьесе, прежде чем стать звездой одного из самых известных в мире сериалов. По его словам, экранные братья сильно помогли ему вжиться в роль и прокачать актёрский навык. «С ним (Киллианом Мёрфи) было славно работать и приятно общаться. Сначала я боялся заговорить первым, потому что он такой известный. Но, когда я не знал, как сыграть сцену, он сам подошёл и дал совет. Джо Коул и Пол Андерсон тоже мне очень помогали», — делиться воспоминаниями Гарри.


От кабинета Черчилля до тюрьмы — один шаг

Грант Монтгомери — главный по декорациям в «Острых козырьках». Он разрабатывает дизайн, ищет идеальные локации, отвечает за историческое правдоподобие. Только для первого сезона Грант построил 48 декораций, а во втором их количество уже выросло до 120. Их строят и разбирают в зависимости от сюжета и плана съёмок. Самый длинный «срок жизни» декорации был всего лишь 8 дней. Остальные могут продержаться лишь пару часов. Однажды за один день команда сделала с утра комнату Черчилля, днём обустроила комнату для допросов, вечером — тюрьму. И всё на одной локации!

За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала


Казалось бы, причём здесь Райан Гослинг?

Джаз-клуб «Eden club» в сериале принадлежит одному из самых влиятельных лондонских гангстеров Дарби Сабини. Интерьер должен был этому соответствовать. Команда декораторов выбрала помещение клуба «Ливерпуль» и придумала покрыть его потолок золотом. Для задумки потребовалось 30 галлонов золотой краской специального оттенка, который теперь прозвали «peaky gold». Особо внимательные могут увидеть в интерьере клуба лепнину в виде скорпиона, похожую на аналогичный рисунок на куртке Райана Гослинга в фильме «Драйв». По словам Гранта Монтгомери, эта осознанная отсылка значит, что Сабини притаился позади Томми как скорпион и ждёт удобного момента для атаки.


Вы просите Шелби об одолжении, но делаете это без уважения…

Второй сезон был вдохновлён «Крёстным отцом», и это также нашло своё отражение в декорациях. Кабинет Томми сделан по аналогии с кабинетом дона Корлеоне в начале фильма. Стол находится справа от окна, а пространство украшено деревянными полками и арками. Также в кадре можно часто заметить апельсины, которые в «Крёстном отце» были символами приближающейся смерти.

За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала


Каждой семье – доступное жильё!

Некоторые дома в сериале — тоже известные актёры. Дом Кастерн-Холл, в котором Томми скрывается в начале 4-го сезона, «снимался» в фильмах «Джейн Эйр», «Вдали от обезумевшей толпы», в эпизодах сериалов про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. Его нынешний владелец Чарльз Хёрт бережно хранит наследие своей семьи. Несколько поколений Хёртов владеют домом с 1480 года, а ещё раньше, в 1284 году получили этот участок земли в обмен на лошадь! Соответствующий документ, подписанный Эдмундом Крукбеком, графом Ланкастером и сыном Эдварда I, до сих пор хранится в семье. В трёхэтажном доме 21 комната, и он часто сдаётся для торжественных приёмов и банкетов. По словам хозяев, это позволяет им зарабатывать деньги на уход за домом и придомовой территорией. Сам Чарльз Хёрт с женой не смотрели ни одной серии «острых козырьков», но слышали много положительных отзывов критиков. Во 2 и 3 сезоне резиденцию семейства Шелби нашли в Арли Холле. Этот дом моложе — построен в 1832 году. Специально для съёмок внутри его сильно переделали: привезли портреты Шелби, мебель 1920-х годов, покрасили зал в тёмно-зелёный цвет. Конечно, после съёмок всё вернули как было.

За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала


Самые стильные в Бирмингеме

Оператор сериала Джордж Стил снимает в основном на 40-миллиметровые линзы, как и оператор «Крёстного отца» Гордон Уиллис. Это позволяет ему стилизовать изображение под период, когда были сняты лучшие, на его взгляд, фильмы в истории — с 1919 по 1974 год. «Это глянцево, гламурно, но в то же время грязно» — резюмирует стиль сериала Джордж. Дизайнеры одежды тоже лишь стилизовали костюмы главных героев под эпоху, а не дотошно воспроизводили историческую действительность. Главным для них было то, чтобы зрители видели костюм и думали: «Хочу такой же»! То же самое и с причёсками. Внешний вид банды немного отличается от реальных прототипов, но зато делает картинку более стильной.

Смотрите «Острые козырьки» - со вторника по воскресенье в 23:00 на ТНТ4


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За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала фотографии
За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала фотографии
За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала фотографии
За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала фотографии
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