За кадром «Острых козырьков»: Секреты съёмок самого стильного гангстерского сериала

Впервые в России ТНТ4 показывает все 4 сезона криминальной саги «Острые козырьки» - со вторника по воскресенье в 23:00. Кроме всех серий, телеканал также получил все производственные секреты и кадры со съёмочной площадки. Как снимали Лондон не в Лондоне, как о сериале говорят его декорации и что Киллиан Мёрфи ненавидит в своём персонаже — читайте в эксклюзивном материале.
Киллиан Мёрфи vs Томми Шелби
Киллиан Мёрфи
совсем не похож на своего персонажа, поэтому на съёмках ему пришлось идти на компромиссы. Во-первых, его персонаж Томми Шелби дымит, как котельные в Бирмингеме, а сам Киллиан придерживается более здорового образа жизни. Поэтому в «сигаретах» актёра была безопасная травяная смесь. Но и та его раздражала, потому что в среднем за сезон Томми Шелби выкуривает около 3000 сигарет, соответственно столько же понадобилось и дубликатов. Ещё актёр неоднократно говорил, что ему не нравится причёска Томми, и он не понимает, почему она стала такой популярной среди английских подростков. Но вот уже пятый раз Киллиан Мёрфи возвращается к ней «через не хочу».
По следам «Козырьков»
Действие сериала происходит в Бирмингеме, но снимают этот Бирмингем по всей Великобритании. Большинство локаций нашли в Ливерпуле. Теперь там даже ходит специальный туристический автобус Peaky Locations Tours, который возит всех желающих по местам, которые засветились в кадрах. Также съёмочная группа работала в Лидсе, Манчестере, Брэдфорде, Дадли, Кейли и немного в самом Бирмингеме. Лондон тоже нашли в другом месте, в городке Болтон. Одну из улиц дали в распоряжении съёмочной группы на одно воскресенье, и в тот же день её стилизовали под Лондон начала века — поставили старинные машины, покрыли проезжую часть с разметкой гравием, замаскировали все парковочные автоматы. И, конечно, полили дождём и добавили тумана.
Трудности перевода
Английский язык богат разнообразными акцентами. Свои особенности произношения есть чуть ли не у каждого районы страны. Актёр Сэм Нилл
родился в Северной Ирландии, но вырос в Новой Зеландии. Поэтому, когда он получил роль инспектора Кэмбелла, ему пришлось заново учиться выговаривать ирландские слова. Даже ещё сложнее — учиться именно ирландскому акценту начала XX века. Он попросил помочь знаменитых ирландцев Джеймса Несбитта
и Лиама Нисона
. И они его так натаскали, что в результате инспектора Кэмбелла могли понять только коренные англичане. Но авторы сериала планировали также продвигать его в Америке, и, чтобы не переозвучивать актёра, акцент персонажа всё-таки пришлось смягчить. Вряд ли Сэм Нил расстроился, кто будет жалеть об уроках с Лиамом Нисоном! Киллиан Мёрфи также ответственно подошёл к роли — некоторое время общался с бирмингемскими цыганами, чтобы лучше понять, как разговаривал бы потомок цыган Томми Шелби. А вот Хелен МакКрори
ни с кем не консультировалась для акцента, она просто пересмотрела по нескольку раз все интервью одного из самых известных бирмингемцев — Оззи Озборна
.
В сериале о семье снимались семьями
Редкий сериал может похвастаться таким количеством «семейных подрядов». Персонажи Джон Шелби и Майкл Грей по сериалу двоюродные братья, а актёры Джо Коул
и Финн Коул
, которые их играют – родные братья в реальной жизни. Да, в актёрской профессии много родственных связей, но в одном фильме редко увидишь, например, братьев Хемсвортов или братьев Аффлеков. Вспоминаются только сёстры Олсен. Братьям Коул сериал дал неплохой старт карьере. Джо сыграл в фильме «Зелёная комната
» и сериале «Чёрное зеркало
», а Финн появится в «Форсаже 9
». Была на съёмочной площадке и другая семья — Том Харди
(Алфи Соломонс) женат на Шарлотте Райли
(Мэй Карлтон) с 2014 года (во время эфира 2 сезона). А встретились они на других съёмках BBC, в проекте «Грозовой перевал
».
Самый молодой «Козырёк»
На роль самого младшего из семьи Шелби, Финна, взяли шестнадцатилетнего Гарри Киртона
из Нортфилда. Продюсеры искали непрофессионального актёра среди тысячи местных жителей. В итоге, Гарри сыграл всего лишь в одной школьной пьесе, прежде чем стать звездой одного из самых известных в мире сериалов. По его словам, экранные братья сильно помогли ему вжиться в роль и прокачать актёрский навык. «С ним (Киллианом Мёрфи) было славно работать и приятно общаться. Сначала я боялся заговорить первым, потому что он такой известный. Но, когда я не знал, как сыграть сцену, он сам подошёл и дал совет. Джо Коул и Пол Андерсон тоже мне очень помогали
», — делиться воспоминаниями Гарри.
От кабинета Черчилля до тюрьмы — один шаг
Грант Монтгомери
— главный по декорациям в «Острых козырьках». Он разрабатывает дизайн, ищет идеальные локации, отвечает за историческое правдоподобие. Только для первого сезона Грант построил 48 декораций, а во втором их количество уже выросло до 120. Их строят и разбирают в зависимости от сюжета и плана съёмок. Самый длинный «срок жизни» декорации был всего лишь 8 дней. Остальные могут продержаться лишь пару часов. Однажды за один день команда сделала с утра комнату Черчилля, днём обустроила комнату для допросов, вечером — тюрьму. И всё на одной локации!
Казалось бы, причём здесь Райан Гослинг?
Джаз-клуб «Eden club» в сериале принадлежит одному из самых влиятельных лондонских гангстеров Дарби Сабини. Интерьер должен был этому соответствовать. Команда декораторов выбрала помещение клуба «Ливерпуль» и придумала покрыть его потолок золотом. Для задумки потребовалось 30 галлонов золотой краской специального оттенка, который теперь прозвали «peaky gold». Особо внимательные могут увидеть в интерьере клуба лепнину в виде скорпиона, похожую на аналогичный рисунок на куртке Райана Гослинга
в фильме «Драйв
». По словам Гранта Монтгомери, эта осознанная отсылка значит, что Сабини притаился позади Томми как скорпион и ждёт удобного момента для атаки.
Вы просите Шелби об одолжении, но делаете это без уважения…
Второй сезон был вдохновлён «Крёстным отцом
», и это также нашло своё отражение в декорациях. Кабинет Томми сделан по аналогии с кабинетом дона Корлеоне в начале фильма. Стол находится справа от окна, а пространство украшено деревянными полками и арками. Также в кадре можно часто заметить апельсины, которые в «Крёстном отце» были символами приближающейся смерти.
Каждой семье – доступное жильё!
Некоторые дома в сериале — тоже известные актёры. Дом Кастерн-Холл, в котором Томми скрывается в начале 4-го сезона, «снимался» в фильмах «Джейн Эйр
», «Вдали от обезумевшей толпы
», в эпизодах сериалов про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро. Его нынешний владелец Чарльз Хёрт бережно хранит наследие своей семьи. Несколько поколений Хёртов владеют домом с 1480 года, а ещё раньше, в 1284 году получили этот участок земли в обмен на лошадь! Соответствующий документ, подписанный Эдмундом Крукбеком, графом Ланкастером и сыном Эдварда I, до сих пор хранится в семье. В трёхэтажном доме 21 комната, и он часто сдаётся для торжественных приёмов и банкетов. По словам хозяев, это позволяет им зарабатывать деньги на уход за домом и придомовой территорией. Сам Чарльз Хёрт с женой не смотрели ни одной серии «острых козырьков», но слышали много положительных отзывов критиков. Во 2 и 3 сезоне резиденцию семейства Шелби нашли в Арли Холле. Этот дом моложе — построен в 1832 году. Специально для съёмок внутри его сильно переделали: привезли портреты Шелби, мебель 1920-х годов, покрасили зал в тёмно-зелёный цвет. Конечно, после съёмок всё вернули как было.
Самые стильные в Бирмингеме
Оператор сериала Джордж Стил
снимает в основном на 40-миллиметровые линзы, как и оператор «Крёстного отца» Гордон Уиллис
. Это позволяет ему стилизовать изображение под период, когда были сняты лучшие, на его взгляд, фильмы в истории — с 1919 по 1974 год. «Это глянцево, гламурно, но в то же время грязно
» — резюмирует стиль сериала Джордж. Дизайнеры одежды тоже лишь стилизовали костюмы главных героев под эпоху, а не дотошно воспроизводили историческую действительность. Главным для них было то, чтобы зрители видели костюм и думали: «Хочу такой же
»! То же самое и с причёсками. Внешний вид банды немного отличается от реальных прототипов, но зато делает картинку более стильной.
Смотрите «Острые козырьки
» - со вторника по воскресенье в 23:00 на ТНТ4