«Поместье в Индии»: Танцующие слоны и песни отменяются

Почему британский сериал так похож на российские телевизионные проекты
4 августа на Первом канале состоится показ британского сериала с восточным колоритом «Поместье в Индии», который маркетологи главной кнопки страны уже окрестили «Аббатством Даунтон» в индийском сеттинге. Наш кинообозреватель Денис Юрьев посмотрел первый сезон проекта, и убедился, что у него намного больше общего с российскими сериалами, чем с знаменитым британским собратом.
На дворе конец 17 века. Британия под флагом якобы мирных торговых намерений Ост-Индской компании продолжает агрессивную колонизацию Индии. Отношения между восточными шахами и английскими подданными накалены до предела, а единственные союзники страны в лице французов также имеют далеко не дружественные, скрытые намерения. Страна уже через каких-то 15 лет станет пешкой британцев, и самобытная индийская культура окажется в глубокой стагнации. Именно в такой неблагоприятной политической обстановке в один из крупнейших городов Индии Дели приезжает отставной военный Джон Бичем (Том Бейтман
), пытающийся убежать от страшного прошлого. Представившись богатым купцом, он покупает поместье на окраине города, где поселяется со своей матерью, братом, и сыном. Правда прислуга очень быстро замечает, что ребенок оказывается индийских кровей, а новый хозяин ведет подозрительно скрытную для торговца жизнь. Что же за секрет стоит за этим человеком? Именно раскрытию этой интриги и посвящен весь первый сезон телешоу.
Отечественные зрители определенно избалованы и испорчены засильем в нашей стране индийского кино в конце восьмидесятых и в начале девяностых. Уже давно сложены и устоялись представления о том, как они должны выглядеть: песни, пляски, слоны в костюмах, расшитых бархатом, признания в родстве на основе неопровержимого доказательств в виде родинки на правой пятке. Кажется, без всего этого кино с индийским колоритом просто не может существовать. Конечно же, стереотипы - это всегда плохо. И взявшись за сериал про страну с богатым культурным наследием, нужно быть очень внимательным и предельно осторожным. Но что делать, если «Поместье в Индии» оказывается настолько пресным и невыразительным, что лучше бы главные герои все таки пустились в неудержимый пляс с парочкой слоних?
На первый взгляд может показаться, что «Поместье в Индии» действительно старается добросовестно отрабатывать взятый за основу сеттинг и временной промежуток. Очень долго и подробно разжевывается, как обстояли дела в Индии в конце 17 века, персонажей вводят медленно и аккуратно, подогревая интерес постоянными флешбеками из их прошлой жизни. Декорации и костюмы пусть и выглядят довольно-таки дешево, но в целом придают происходящему на экране нужную долю правдоподобности. С колоритом не перебарщивают, индийцев пытаются показать достойно, а британскую экспансию тех лет даже в каком-то смысле осуждают, затрагивая исторический и социальный подтексты. Но уже к третьей серии действие начинает вырабатываться и соскальзывать в пародию на событийное телемыло, которым и так пестрит отечественное ТВ.
Российские проекты подобного толка, к примеру, «А.Л.Ж.И.Р
» страдают страшным недугом - сюжет привязан к времени и месту лишь номинально. Если переместить героев в наше время, то ничего важного для происходящего от этого не изменится. Это качество роднит «Поместье в Индии» с нашими проектами. Если копнуть немного глубже, то под слоем индийских пейзажей и героев в красивых чалмах окажутся абсолютно типизированные сюжетные линии, повторяющие себя со времен «Санта-Барбары». Здесь есть все банальности, какие только можно представить: любовный треугольник, обязательный предатель среди близких людей, чьи подлые уши торчат в первой же с ним сцене, проблемы отцов и детей, неразделенная любовь, несчастная и брошенная беременная женщина. Если убрать все клише, которые создатели жадно насыпали в сценарий, то останутся только междометия да мебель.
Дубовые герои тоже будто бы перенеслись в британский сериал прямиком с отечественного ТВ. Продумать персонажей сценаристы не слишком-то старались, потому их характеры можно буквально описать в трех словах: циничный молодой ловелас, печальный благородный джентельмен, коррумпированный глупый генерал, чопорная старая англичанка, завистливая леди. Никакой привязки к эпохе - подобные герои универсальны, и от того просто предельно скучны. Им в уста вложены тонны пафосных и нелепых, как и они сами, диалогов. Вот, например, как по мнению авторов сериала говорят индийцы: «Не дерзи, повар. Твои слова ядовиты как твои блюда!
». Или еще: «Среди огромного сада индийских цветов вы не можете оторвать взгляда от единственной английской розы»
. Многие западные критики ругали шоу за излишнюю стереотипность в изображении Индии. Действительно, подобные речевые конструкции нормальные люди в речи использовать точно не будут. И это тоже - признак родства с отечественными шоу - в наших сериалах герои тоже постоянно перекидываются тяжелыми фразами словно из романов конца 19 века.
При при всех минусах «Поместье в Индии» все же не раздражает органы чувств, несмотря на клишированную и неизобретательную историю. Если вы уже посмотрели все российские сериалы небогатого на премьеры летнего телевизионного сезона или хотите немного разнообразия в мире шоу про ментов и их несчастных жен, то «Поместье в Индии» может вам даже понравиться.
«Поместье в Индии
» на Первом канале с 4 августа
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