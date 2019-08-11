7 cамых популярных сериалов Netflix

ревью

«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра

«Медное солнце» с Владимиром Машковым претендует на международную награду

Евгений Цыганов заперт в Одессе с тестем и тёщей из-за карантина

Тайка Вайтити отвлечется от «Тора» на футбол

«Любовь и голуби» опередили «Ивана Васильевича» на YouTube

Как проходил фестиваль в Выборге

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1

Интервью

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Кино-театр.ру выяснил, какая судьба ожидает сцены, которые не вошли в финальную версию, и обсудил связанные с фильмом скандалы