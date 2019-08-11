7 cамых популярных сериалов Netflix

Кино-театр.ру совместно с Hyundai в рамках партнерского материала составили рейтинг самых популярных* сериалов Netflix. Это - самые яркие, скандальные, захватывающие, шокирующие проекты в мире, о которых говорят, пишут и бесконечно спорят в социальных сетях. Осторожно! Они вызывают привязанность и даже зависимость.
«Корона» (2016-2017)
Страна
: Великобритания, США
Жанр
: драма, исторический фильм
Биографическая мелодрама, основанная на жизнеописании Елизаветы II, ныне правящей королевы Великобритании. Срез истории двадцатого века и по совместительству самая длинная и качественная реклама британской монархии. Корона здесь символ тяжести власти, слишком многих и высоких ожиданий, которые следует оправдать; знак, определяющий человека на всю оставшуюся жизнь; семейный герб, обозначающий огромную семью — и самостоятельный персонаж, во всём великолепии появляющийся в кадре в середине первого сезона. Мало кто может быть интересней публике, чем человек, облечённый властью — тем более, когда обнаруживается, что вне своих официальных обязанностей он точно такой же, как и все (возможно, лишь чуточку лучше). Эту человеческую уязвимость своих царственных персонажей фильм обнаруживает с первых же кадров и сохраняет в качестве важнейшего лейтмотива. Перед нами король, который не хотел им быть, но стал; король, который должен быть им, но отрёкся; королева, которая хочет оставаться женой и муж королевы — который, увы, не является королём. «Слабость никому не нужна, также, как уязвимость», — произносит в фильме Георг Vl-й, отец Елизаветы II-й. Однако для ткани художественного произведения (да и для драмы жизни, в целом) слабость совершенно необходима — именно она делает персонажей живыми людьми и исполняет нас сочувствия. Иллюстрацией этой необходимости служат два успешных сезона «Короны», а следующие четыре уже на подходе.
«Карточный домик» (2013-2019)
Страна
: США
Жанр
: политическая драма
Антипод «Короны», сериал о власти, словно иллюстрирующий поговорку «из грязи в князи». Пять сезонов перед зрителем разворачивалась захватывающая и омерзительная история битвы циничного политика Фрэнка Андервуда (Кевин Спейси
) за президентское кресло США, не гнушающегося ради своих целей ни ложью, ни взятками, ни убийством. Закулисье Белого Дома никогда ещё не выглядело таким привлекательно-безобразным, и оторвать зрителей от этого зрелища смог только реальный скандал с исполнителем главной роли и его увольнение из проекта. В шестом сезоне Фрэнка заменила его супруга, Клэр Андервуд (Робин Райт
) — и рейтинги сериала, несмотря на талант актрисы, предсказуемо упали.
«Охотник за разумом» (2017)
Страна
: США
Жанр
: детектив, триллер
Десятисерийный триллер Дэвида Финчера
, экранизация книги «Охотник за разумом: В элитной команде следователей ФБР» Джона Дугласа
и Марка Олшакера
, рассказывающей об изучении психологии преступников. Америка второй половины 1970-х, заканчивается Вьетнамская война, идёт сексуальная революция. Два сотрудника ФБР, молодой агент Холден Форд (Джонатан Грофф
) и старый агент Билл Тэнч (Холт МакКэллани
), опрашивают преступников, осужденных за серийные убийства, многие из которых охотно делятся деталями своих бесчеловечных замыслов. Задача агентов — систематизировать, осмыслить полученную информацию для предотвращения и раскрытия преступлений. Сделать это крайне тяжело, так как в этой ситуации обычный (хоть и подготовленный работой) человек контактирует с чистым злом, способным разрушить любую психику. Дэвид Финчер выступил продюсером сериала и поставил только две первые серии, задав тон всему проекту. Второй сезон мрачной эпопеи, действие которого будет происходить спустя два года после событий первой части, выходит уже 16 августа.
«Очень странные дела» (2016-2019)
Страна
: США
Жанр
: детектив, драма, ужасы
Научно-фантастический сериал братьев Мэтта
и Росса Даффер
появился на на Netflix 15 июля 2016 года и произвёл настоящий фурор. Пожалуй, секрет проекта в тонких связях множества жанров и сильной ностальгической ноте: время его действия протекает в 1980-х годах, а главные герои — 12-летние дети, расследующие пропажу своего товарища. Приключенческое детское кино свободно перетекает в детектив, сказку, психологическую драму и фильм ужасов, постоянно находясь в движении не задерживаясь надолго ни в одной ипостаси. Здесь есть дружба мальчишек, их ровесница-девочка с необычайными способностями, секретная правительственная лаборатория и чудовища из параллельного мира. В «Очень странных делах» уютный до-компьютерный мирок таких знакомых (в том числе, по обильно цитируемым в кадре фильмам и музыке) 80-х и простая детская жизнь персонажей контрастируют с леденящими душу ужасами, словно выпрыгнувшими из ночных кошмаров — и этот знакомый приём также доставляет зрителям удовольствие.
«Черное зеркало» (2011-2019)
Страна
: Великобритания
Жанр
: драма, научная фантастика, триллер
Мини-сериал, первые два сезона и рождественская серия которого были показаны по британскому каналу Channel 4, куплен Netflix в 2015-м году. Саркастичная антология рассказывает о мире самого ближайшего будущего, в котором информационные технологии в лице гаджетов и соцсетей незаметно внедрились в тело и сознание людей, теперь балансирующих между комфортом и ужасом такого существования. Неизвестно, как долго продержится граница между виртуальным и реальным миром в действительности, но поразмышлять об этом (и испугаться) весьма любопытно. Третий и четвёртый сезоны антиутопии были увеличены с трёх до шести серий, затем выпущен интерактивный фильм «Брандашмыг
» (при просмотре на Netflix зритель может выбирать варианты развития его событий сам), но пятый сезон, вышедший летом текущего года, снова стал трёхсерийным — и, возможно, последним.
«Видоизмененный углерод» (2018)
Страна
: США
Жанр
: драма, научная фантастика, триллер, киберпанк
Экранизация одноимённого бестселлера Ричарда К. Моргана
, действие которого происходит на Земле далёкого будущего. Ключевой особенностью цивилизации стала возможность сохранять сознание и личность человека в цифровом виде — и переносить из тела в тело, поддерживая «вечную» жизнь. Сознание главного героя, наёмника Такеси Ковача (Йоэль Киннаман
), освобождается из виртуальной тюрьмы, где пробыло аж 250 лет, и помещается в новое тело, с детективным заданием от богача Банкрофта (Джеймс Пьюрфой
). Банкрофт прошедшие 250 лет путешествовал из тела в тело, и теперь хочет расследовать убийство своего последнего воплощения. Тема с перезаписью и сохранением сознания роднит историю с «Чёрным зеркалом», также нащупывающим штрихи нашего будущего и иронизирующего над ним — однако «Видоизмененный углерод» гораздо ближе к фильмам-нуар. Фантастический антураж добавляет ему экзотики, но в центре событий всё тот же одинокий, страдающий герой и экзистенциальные переживания человека, из смысла жизни которого здесь исключена ключевая составляющая — бренность бытия.
«Лемони Сникет: 33 несчастья» (2017-2019)
Страна
: США
Жанр
: сказка, приключения, черная комедия
Экранизация серии детских книг Дэниела Хэндлера
(творившего под псевдонимом Лемони Сникет) «33 несчастья», которые описывают страдания и приключения трех детей семейства Бодлер, родители которых погибли при пожаре. Теперь дети переходят от опекуна к опекуну, спасаясь от преследований графа Олафа, жаждущего завладеть их наследством. От многочисленных опасностей детей чаще всего спасают дружба и смекалка. Три сезона сериала охватывают все 13 книг серии — лучший подарок их читателям — и сохраняют высокий градус абсурда и юмора, за который их так любят. Эксцентричная роль графа Олафа, который не моет ноги, не чистит ногти, страдает манией величия и постоянно совершает преступления (а помогает ему собственная театральная труппа) стала бенефисом музыкальных и комических талантов Нила Патрика Харриса
, достойного конкурента Джима Керри
, сыгравшего Графа в полнометражной экранизации 2004-го года
.
Смотреть сериалы Netflix мы рекомендуем на новом телевизоре Hyundai EU701 на операционной системе Android 8.0. Элегантная подставка, ультратонкие корпус и рамка создают ощущение, словно экран парит в воздухе. И главное, в этом умном 4К телевизоре уже есть предустановленное лицензионное приложение Netflix. Это значит, что смотреть любые сериалы на большом экране проще простого, а четкая картинка с невероятной детализацией, поражающая своей реалистичностью, просто не позволит вам остановиться на первом сезоне. За счет HDR изображение получается глубоким и естественным, а алгоритм Motion compensation позволяет минимизировать эффект размытости движущегося объекта. Большой плюс для динамичных сцен. Hyundai EU701 демонстрирует захватывающий объемный звук 5.1 за счет декодера Dolby. В то время, как Smart Volume позаботится о том, чтобы устранить скачки громкости звука, например, при резкой смене звуковых сцен. Не отрываясь от просмотра сериалов можно записывать телепередачи, использовать смартфон в качестве пульта управления, устанавливать приложения, осуществлять поиск и просматривать Интернет-страницы. Все это – благодаря наличию Google TV.
Теперь у вас есть все, чтобы начать смотреть самые горячие сериалы Netflix. Не забудьте купить еду, напитки и позвать друзей, чтобы разделить впечатления и обсудить, разумеется.
*Рейтинг составлен по количеству просмотров страниц сериалов на Кино-театр.ру за прошедшие 6 месяцев (с 1 февраля по 1 августа 2019 года).