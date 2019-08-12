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Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest

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12 августа 2019
Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде проходил второй международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, учрежденный ресурсом «The Digital Reporter». В этом году на участие в фестивале было подано 1,5 тысячи заявок, из которых в программу основного конкурса отобрано 33 веб-сериала из России, США, Уругвая, Аргентины, Канады, Великобритании, Испании, Израиля и других стран.

Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest

О том, что такое веб-сериалы, а также где, как и зачем их смотреть, продюсер фестиваля Антон Калинкин рассказал Кино-Театру.ру еще в прошлом году. Но мы напомним. Принципиальное отличие этого формата от телевизионного состоит в том, что создатели веб-сериалов ориентируются на интернет-платформы, избавляющие их от необходимости гореть в аду дистрибуции, в котором бесконечное количество менеджеров и продюсеров отвечают за регулирование температуры. В отличие от телевидения интернет даёт возможность доморощенным шоураннерам не думать о референсах и о том, как под чью-то диктовку снять русскую версию «Настоящего детектива» или сериала «Во все тяжкие». Именно в этом пространстве сейчас гораздо больше оригинальных и смелых идей, не купированных политикой каналов и продюсерских компаний. Всеядность и относительная беспристрастность Youtube позволяет таким специфическим проектам как пилот «Готовим из собачьей еды» быть увиденными.



Впрочем, интернет не решает автоматически проблему продвижения контента, а следовательно, и его монетизации. Но это уже отдельная тема, которой, к слову, были посвящены круглые столы, проведенные в рамках фестиваля Realist. Хронометраж - еще одна особенность формата веб-сериалов: длительность одного эпизода колеблется от 1,5 до 20 минут, в среднем не отнимая более пяти минут зрительского времени. В таких сжатых рамках увереннее всего чувствует себя комедия (в том числе полного абсурда), а вот чистой драме в 3 минутах тесновато. Поэтому неудивительно, что подавляющая часть работ основного конкурса фестиваля Realist Web Fest в этом году состояла из комедий. Кино-Театр.ру хотел бы рассказать о всех проектах, которые заслуживают внимания, но в большинстве случаев, увы, это не целесообразно по причине отсутствия этих проектов на доступных российскому зрителю платформах. Поэтому мы выбрали 7 смешных сериалов, большинство из которых находятся в открытом доступе и оснащены субтитрами на английском языке.

Миллионер из Балашихи (Россия)

Победитель фестиваля в номинации «Лучший веб-сериал», пародийная комедия про 22-летнего предпринимателя Богдана Кондаурова, купившего через Авито кондитерскую «Сладкая булочка», которая на поверку оказывается секс-шопом. Применяя на практике знания, приобретенные на тренинге для начинающих миллионеров, Богдан пытается повысить прибыль магазина и эффективность своего единственного сотрудника Ольги, которая любит уйти домой пораньше. Мало того, что это исключительно точная пародия на всевозможных клоунов, знающих кратчайший путь к успеху, это еще и лаконичная антология головных болей бизнесмена: инертные подчиненные, дорогостоящая реклама, ненасытная налоговая, несговорчивые поставщики и долги по арендной плате, которая постоянно растёт.



Типа кино (Россия)

Производственная комедия про приключения начинающей актрисы на кинопробах: гоголевская галерея образов, выполненная с чеховской краткостью. Исчерпывающе отвечает на вопрос: «Почему мне порой кажется, что кино делают случайные люди?» К обнадеживающему сюжету про свет в конце этого тоннеля из дилетантов и извращенцев прилагаются Сергей Безруков и Алексей Смирнов.



Немного юмора / Las Paquitas del Humor (Уругвай)

Утомленные политкорректностью авторы этого скетч-шоу беспощадно высмеивают отношение цивилизованного общества к различным социальным группам. Несколько эпизодов посвящены нищим и политикам. Но самый возмутительный и одновременно уморительный - эпизод про профессионального заклинателя вредных стариков, который приезжает к заказчикам на дом и приучает отбившегося от рук дедушку к горшку, здоровой пище и толерантности.



Театралы / Theatre people (США)

Сериал-долгожитель о повседневной жизни людей, которым не повезло основательно влюбиться в театр и связать с ним свою судьбу. Дипломированные режиссёры в поисках «настоящей оплачиваемой работы», актёры, ведущие двойную жизнь, любительские университетские театральные труппы из трех с половиной человек - всё это показано с максимально близкого расстояния и с сочувственной иронией. На фестивале сериал получил награду за лучший сценарий - и совершенно заслуженно.



Коллежский асессор (Россия)

Детище сценариста Максима Кудымова (одного из косого десятка авторов сериала «Реальные пацаны») - фантастическая комедия про коллежского асессора Евграфа Морозова, который во время усердной погони за опасным преступником попадает из 1886 года в 2019. Двухминутные серии, вписывающиеся в формат телефонного дисплея, в общем-то, в очередной раз доказывают, что можно снять кино за три копейки - была бы история. Дата релиза сериала пока не известна.

Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest

Больдюк и Брэдок / Boldiouk & Bradock (Бельгия)

Бельгийский комедийный броманс-сюр про сценариста Больдюка, который на пике банкротства и творческого кризиса случайно встречает на крыше своего дома воинствующего карлсона по имени Брэдок. Не то чтобы в этом сериале был какой-то внятный сюжет - здесь условная реальность переплетается с выдумками Больдюка - но это тот случай, когда дьявол кроется в деталях. К тому же очаровательный бомжеватый налёт рукодельности, присущий фильмам Гондри, очень подкупает.



Гимель / Gimel (Израиль)

Очень злободневный и оригинальный документально-игровой веб-сериал про 101 способ нанести себе увечье, чтобы приблизить Гимель - день временного освобождения от службы в армии по состоянию здоровья. Израильский режиссёр Ассаф Махнес решил экранизировать реальные истории людей, проявивших невероятную изобретательность на поприще самовредительства на службе. Нельзя назвать этот сериал комедией, но как своеобразная сатира и пацифистское высказывание с щепоткой отчаянного идиотизма он работает на все сто процентов. Пока сериал катается по фестивалям, но очень надеемся, что в скором времени он окажется в свободном доступе.


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Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest фотографии
Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest фотографии
Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest фотографии
Краткие и независимые: 7 комедийных веб-сериалов с фестиваля Realist Web Fest фотографии
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