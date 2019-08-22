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«Учителя»: Я календарь переверну – и снова 1 сентября

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22 августа 2019
Онлайн-платформа ТНТ-Premier в рамках традиционного для конца августа предшкольного периода решила подготовить зрителей к новому учебному году сериалом «Учителя». Первый эпизод еще год назад был показан на фестивале «Пилот» (приз за сценарий), а затем – в социальной сети «Одноклассники». На платформе можно посмотреть сразу три серии нового проекта от создателя «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова, который вновь – на примере отдельной группы «бюджетников» – пытается размышлять о судьбе российского общества. Теперь, правда, уже не в комедийном, а сугубо драматическом ключе.

«Учителя»: Я календарь переверну – и снова 1 сентября

В vip-зал московского аэропорта заходит стильно одетый чиновник, «без пяти минут замминистра образования» Сергей Григорьев (Владимир Вдовиченков) с довольной и симпатичной спутницей (Ольга Дибцева). За стойкой их встречает скромная работница vip-зала Мария (Ирина Старшенбаум), которая, кажется, знает о Григорьеве не из деловых газет. Но Мария не очередная любовница, а младшая дочь еще свежо выглядящего чиновника, которая вот-вот устроится на работу мечты – учительницей русского языка и литературы в обычную школу, без какой-либо протекции со стороны «дорогого папы».

Старшая дочь Григорьева – Татьяна (Анна Котова) – уже давно пристроена на хлебное место в престижном университете, где, видимо, не стесняется брать взятки и немного выпивать между парами. Работа нервная, да и в личной жизни все как-то странно. Мужа - примерного, но какого-то уж слишком тихого и хорошего Пашу (Алексей Ильин) - она уже давно не любит, может быть, даже почти ненавидит, а по вечерам развлекается в ночных клубах с другими «одинокими» душами. Свое одиночество Татьяна топит в алкоголе и задушевных беседах с отцом, которого обожает, и сестрой, за которой на правах старшенькой присматривает. Вместе с папой, конечно, – без него эти две взрослые женщины, кажется, не могут ступить и шагу. Старшая – по своей воле, а младшая – вынуждена находиться под неустанным контролем. Так, заботливый родитель подтирает за Татьяной все ее косяки, а Маше организовывает лучшую работу – накануне 1 сентября обычная школа превращается в престижный лицей с цепким и «своим» директором Шашкиным (Дмитрий Мазуров), который теперь и отвечает за комфортную работу нового педагога – Марии Григорьевой, дочери самого замминистра образования.

«Учителя»: Я календарь переверну – и снова 1 сентября

На этих травмирующих детско-родительских отношениях и построены «Учителя», концентрирующиеся на странно-неполной взрослой семье, которую по-настоящему объединяет, кажется, лишь трагическая потеря матери, случившаяся много лет назад. О ней, впрочем, вспоминают не сразу – только во второй серии. Тогда же учительская династия сталкивается и с сопутствующими профессии проблемами, а создатели сериала – с многочисленной школьной и студенческой массовками. Судя по первым трем сериям, учащиеся – только фон для проблем этой патриархальной в прямом смысле слова семьи. Герой Вдовиченкова при этом не выглядит жестким и жестоким манипулятором: он даже мудрый и справедливый, по-настоящему любит дочерей. И такой же одинокий, как и они.

«Учителя»: Я календарь переверну – и снова 1 сентября

Атмосфера тотального одиночества и неумения переживать детские травмы – пожалуй, главное, чем примечателен этот сериал. Хотя «Учителя» пытаются изобразить и «дивный русский мир» со всеми его противоречиями, царящими особенно в так называемой бюджетной сфере, к которой так часто обращается сценарист и режиссер Илья Куликов. «Полицейский с Рублевки» рассказывал в общем-то о том же. Только если в комедии иронизировали над проблемами общества, в драме их пытаются заглушить всеми доступными средствами. В том числе и на первый взгляд неочевидным саундтреком в виде перепетых (Софьей Каштановой) песен Егора Летова, чьи композиции стали все чаще звучать в отечественном кино (вспомнить даже недавнее «Братство» Павла Лунгина). На начальных титрах побеждает «пластмассовый мир» из «Моей обороны», на финальных – все по-прежнему надеются на «долгую счастливую жизнь». Но потрясениям, горизонтам, вдохновениям и праздникам – по-прежнему «нет, нет, нет, нет». И каждый год – снова первое сентября: забудьте обо всем, чему вас учили в школе; забудьте обо всем, чему вас учили в институте. На каждом этапе – новая жизнь. Может быть, и долгая, но счастливая ли.

Сериал «Учителя» на ТНТ-Premier с 22 августа.


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