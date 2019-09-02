Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне!

Обзор сериалов >>
2 сентября 2019
Пока «Союзмультфильм» внедряет новые технологии в жизнь всеми знакомых с детства персонажей из «Трое из Простоквашино», телеканал ТНТ вместе с создателями мегахитов «Универ» и «Интерны» решили тоже вспомнить о тяготах деревенской жизни для современной «продвинутой» молодежи – в формате комедийного сериала «Жуки», который стартует вечером 2 сентября в эфире телеканала.

«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне!
фото: пресс-служба ТНТ

Амбициозный Никита (Вячеслав Чепурченко) собирается жениться на дочери депутата Госдумы, но для того, чтобы пройти строгий родительский отбор, ему, конечно, нужно обладать определенными качествами, в том числе и финансового характера. Но Никита уверен в себе, как и в разработанном вместе с друзьями – Дэном (Павел Комаров) и Артемием (Вадим Дубровин) – приложении TWIN, которое, анализируя смартфон, подбирает пользователям идеальную пару. Нейросеть, как говорят создатели приложения, в этом случае не ошибается. В отличие от людей. Дэн накануне презентации «перенастраивает» приложение, чтобы показывать себя в приоритете для симпатичных девушек, а Артемий, пока предпочитающий знакомиться с девушками в интернете и без TWIN, случайно договаривается о «свидании» с работниками военкомата, которые уже жаждут увидеть Никиту, Дэна и Артемия на службе Родине – причем не онлайн, а в самом что ни на есть оффлайне.

Презентация, несмотря на ошибки, внушает доверие владельцу крупного венчурного фонда (Игорь Верник), готовому инвестировать 100 тысяч евро в приложение, которое, конечно, нужно доработать. Желательно – недели за две, а лучше даже за одну. Но горе-стартаперы, как говорится, нарасхват. И вот уже и в военкомате их «принимают» «прямо сейчас». К счастью, на альтернативную гражданскую службу. Так парни оказываются в живописной саратовской деревне с не менее живописным названием «Жуки», где интернет есть, кажется, только в местной школе (но это не точно), чаты в соцсетях заменяются пышными застольями по случаю освобождения из тюрьмы (в роли только что «откинувшегося» – Владимир Епифанцев), права женщин давно попраны, а единственный блюститель закона – любитель выпить и пошутить участковый Серега Маслов (Максим Лагашкин). Он давно потерял ключ от камеры, где периодически сидит местный сумасшедший поджигатель, естественно, в первый же день пребывания стартаперов, оставляющий их без и так неказистого крова (доставшегося от недавно усопшей баби Маши) и соответственно техники, так необходимой для получения таких манящих 100 тысяч евро.

«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне!
фото: пресс-служба ТНТ

«Жуки» – в первую очередь комедия ситуационная, где старая добрая история о столкновении города и деревни набирает свои обороты: условиях, само собой, современного технологичного мира, помешанного на гаджетах. За колорит тут отвечают второстепенные персонажи – будь то уже упомянутый, вечно расслабленный герой Лагашкина, или резко отказавшийся после тюрьмы от водки герой Епифанцева, или его жена, сексапильная продавщица сельпо в исполнении Екатерины Стуловой, или наивный, на первый взгляд, священник, которого играет в «Жуках» Виктор Бычков. И это только в первых двух сериях. Дальше – больше: галерея таких колоритных деревенских жителей пополнится, например, героями Александра Робака и Анатолия Журавлева.

Трем же главным героям приходится «двигать сюжет» и отвечать за «просвещение» нерадивой, но все еще душевной «русской деревни», где, по крайней мере, судя по «Жукам», не изменилось с приходом мобильных телефонов и интернета ровным счетом ничего. Да, в общем-то, и зачем: маршрут через десяток домов знает каждый житель, доставку еды заменяют соседи, всегда готовые угостить молоком, огурцами или даже самогоном (в онлайне такого и не найти), деньги (в частности, пенсию) приносит настоящий, живой почтальон, а не мобильный банк, ответ на любой вопрос вместе «гугла» и «сири» найдет подвыпивший житель деревни. Это ли не настоящее коммьюнити, где точно можно найти друзей – не виртуальных, а вполне реальных. И, вероятно, и пару для отношений – этот TWIN работает без нейросети и даже вай-фая.

Смотрите сериал «Жуки» со 2 сентября на ТНТ.


версия для печати
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Виктор БычковИгорь ВерникВадим ДубровинВладимир ЕпифанцевПавел Комаров (II)Максим ЛагашкинЕкатерина СтуловаВячеслав Чепурченко
фильмы
ЖукиИнтерныТрое из ПростоквашиноУнивер. Новая общага

фотографии >>
«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне! фотографии
«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне! фотографии
«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне! фотографии
«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне! фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Числов
29 августа скончался актёр Александр Числов.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Лия Аманда
Джулиано Джемма
Киану Ривз
Дэн Саутворт
Стефан Фридман
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Акулы
драма
Уругвай, Аргентина, Испания, 2019
Куда ты пропала, Бернадетт?
трагикомедия, экранизация
США, 2018
Работа без авторства
драма, исторический фильм, триллер
Германия, Италия, 2018
Дефолт
драма
Южная Корея, 2018
Жара
комедия
Россия, 2019
Королевские каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, США, Острова Кайман, 2019
Одесса
драма
Россия, 2019
Оно 2
триллер, фильм ужасов, экранизация
Канада, США, 2019
Опасные секреты
драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2019
Царство
военный фильм, драма, исторический фильм
Япония, 2019
В Кейптаунском порту
драма
Россия, 2018
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен