«Жуки»: А какой у вас пароль от вай-фая? Домик в деревне!

Пока «Союзмультфильм» внедряет новые технологии в жизнь всеми знакомых с детства персонажей из «Трое из Простоквашино», телеканал ТНТ вместе с создателями мегахитов «Универ» и «Интерны» решили тоже вспомнить о тяготах деревенской жизни для современной «продвинутой» молодежи – в формате комедийного сериала «Жуки», который стартует вечером 2 сентября в эфире телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Амбициозный Никита (Вячеслав Чепурченко) собирается жениться на дочери депутата Госдумы, но для того, чтобы пройти строгий родительский отбор, ему, конечно, нужно обладать определенными качествами, в том числе и финансового характера. Но Никита уверен в себе, как и в разработанном вместе с друзьями – Дэном (Павел Комаров) и Артемием (Вадим Дубровин) – приложении TWIN, которое, анализируя смартфон, подбирает пользователям идеальную пару. Нейросеть, как говорят создатели приложения, в этом случае не ошибается. В отличие от людей. Дэн накануне презентации «перенастраивает» приложение, чтобы показывать себя в приоритете для симпатичных девушек, а Артемий, пока предпочитающий знакомиться с девушками в интернете и без TWIN, случайно договаривается о «свидании» с работниками военкомата, которые уже жаждут увидеть Никиту, Дэна и Артемия на службе Родине – причем не онлайн, а в самом что ни на есть оффлайне.
Презентация, несмотря на ошибки, внушает доверие владельцу крупного венчурного фонда (Игорь Верник), готовому инвестировать 100 тысяч евро в приложение, которое, конечно, нужно доработать. Желательно – недели за две, а лучше даже за одну. Но горе-стартаперы, как говорится, нарасхват. И вот уже и в военкомате их «принимают» «прямо сейчас». К счастью, на альтернативную гражданскую службу. Так парни оказываются в живописной саратовской деревне с не менее живописным названием «Жуки», где интернет есть, кажется, только в местной школе (но это не точно), чаты в соцсетях заменяются пышными застольями по случаю освобождения из тюрьмы (в роли только что «откинувшегося» – Владимир Епифанцев), права женщин давно попраны, а единственный блюститель закона – любитель выпить и пошутить участковый Серега Маслов (Максим Лагашкин). Он давно потерял ключ от камеры, где периодически сидит местный сумасшедший поджигатель, естественно, в первый же день пребывания стартаперов, оставляющий их без и так неказистого крова (доставшегося от недавно усопшей баби Маши) и соответственно техники, так необходимой для получения таких манящих 100 тысяч евро.
фото: пресс-служба ТНТ
«Жуки» – в первую очередь комедия ситуационная, где старая добрая история о столкновении города и деревни набирает свои обороты: условиях, само собой, современного технологичного мира, помешанного на гаджетах. За колорит тут отвечают второстепенные персонажи – будь то уже упомянутый, вечно расслабленный герой Лагашкина, или резко отказавшийся после тюрьмы от водки герой Епифанцева, или его жена, сексапильная продавщица сельпо в исполнении Екатерины Стуловой, или наивный, на первый взгляд, священник, которого играет в «Жуках» Виктор Бычков. И это только в первых двух сериях. Дальше – больше: галерея таких колоритных деревенских жителей пополнится, например, героями Александра Робака и Анатолия Журавлева.
Трем же главным героям приходится «двигать сюжет» и отвечать за «просвещение» нерадивой, но все еще душевной «русской деревни», где, по крайней мере, судя по «Жукам», не изменилось с приходом мобильных телефонов и интернета ровным счетом ничего. Да, в общем-то, и зачем: маршрут через десяток домов знает каждый житель, доставку еды заменяют соседи, всегда готовые угостить молоком, огурцами или даже самогоном (в онлайне такого и не найти), деньги (в частности, пенсию) приносит настоящий, живой почтальон, а не мобильный банк, ответ на любой вопрос вместе «гугла» и «сири» найдет подвыпивший житель деревни. Это ли не настоящее коммьюнити, где точно можно найти друзей – не виртуальных, а вполне реальных. И, вероятно, и пару для отношений – этот TWIN работает без нейросети и даже вай-фая.