22 причины, чтобы жить: новые российские сериалы этой осени

Как всегда, в начале осени на телевидении обновляют сетку вещания и планируют к запуску свежие сериалы. Мы попросили телеканалы и ведущие российские студии, производящие контент для телевидения, поделиться своими планами на начало сезона, и выбрали самые интересные и ожидаемые проекты, которые оказались весьма разнообразны даже по сравнению с прошлым годом. Правда, лидеры вещания, как и раньше, идут проторенными дорогами, оставаясь верными вкусам своей аудитории: Первый канал готовит к эфиру сразу несколько фильмов, действие которых происходит в 60-е годы, Россия-1 выпускает несколько экранизаций и мелодрам, НТВ планирует несколько детективов, а также адаптацию американского шоу «Хорошая жена», в пакете СТС – комедии. Конкуренцию ему составляет телеканал «Супер!», на котором выходят продолжения уже полюбившихся комедийных шоу. Интереснее всех планы ТВ-3, который два года назад вышел на сериальный рынок благодаря смене концепции, и относящейся к тому же продюсерскому составу онлайн-платформы PREMIER (ранее ТНТ-Premier), где качественные отечественные сериалы можно смотреть по подписке. Другой такой успешной площадкой является видеосервис START.ru, который и дает в этом году старт сериальному сезону. С 5 сентября на нем начался показ новой работы Бориса Хлебникова «Шторм». Онлайн-сервисы – это абсолютный прорыв для сериальной индустрии, серьезно повышающий планку и создающий конкурентную среду за совершенно иного зрителя, забросившего телевизионный пульт. Поэтому в этом выпуске мы включили в подборку как телевизионные проекты, так и те, которые создаются исключительно для показа через интернет.
Это первая часть материала о новых российских сериалах. В следующей – о самых интересных продолжениях с успехом прошедших ранее картин.
Эфир: START Жанр: драма Серий: 8 Производство: START, «Марс Медиа» Дата выхода: 5 сентября 2019
фото: пресс-служба START / "Шторм"
Новая совместная работа режиссера Бориса Хлебникова и сценариста Наталии Мещаниновой была заявлена на фестивале «Кинотавр» в июне еще не доделанной пилотной серией. «Шторм» – драма о противостоянии двух друзей, один из которых по фамилии Осокин (Максим Лагашкин) работает в убойном отделе полиции, а второй Градов (Александр Робак) — один из лучших следователей отдела по борьбе с коррупцией. Градов расследует громкое дело о хищении денежных средств во время строительства детского дворца искусств, который обрушивается в день открытия. Градов намерен отправить за решётку главу строительной компании Крюкова (Геннадий Смирнов), без пяти минут мэра города, но узнаёт, что его любимая Марина (Анна Михалкова) тяжело больна и для ее лечения нужны срочная пересадка печени и дорогостоящие препараты. Ради спасения любимой женщины Градов готов поступиться принципами. О том, как создавался сериал «Шторм»
фото: пресс-служба START / "257 причин, чтобы жить"
Режиссерская работа Максима Свешникова. Полина Максимова играет москвичку Женю Короткову, которая в течение трёх лет боролась с раком. Победив страшную болезнь, она вдруг понимает, что здоровая никому не нужна – ни парню, который раньше не бросал её из жалости, ни хитрой сестре, зарабатывавшей на благотворительных сборах, ни начальнику на работе, давно нашедшему ей замену. Начать новую жизнь Жене помогает дневник, куда во время болезни она записала 257 причин, чтобы продолжать жить – от самых простых (достать сахарной ваты) до возвышенных. Все их девушка собиралась исполнить в случае выздоровления. В других ролях Егор Корешков, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, снова Максим Лагашкин и другие. Интервью с Полиной Максимовой
Эфир: PREMIER Жанр: Драма, экранизация Серий: 8 Производство: ТНТ-PREMIER Studios Дата выхода: ноябрь 2019
фото: ТНТ-PREMIER Studios / "Эпидемия"
Жёсткая семейная драма на фоне глобальной катастрофы, «Эпидемия» основана на романе Яны Вагнер «Вонгозеро», переведённом на 11 языков. В основе сюжета - неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать все с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и личной семейной драмы. Режиссер сериала – Павел Костомаров («Чернобыль. Зона отчуждения-2», Закон каменных джунглей-2), а роли исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие известные актеры. Сериал уже побывал участником фестивалей CanneSeries во Франции, «Край света» и ММКФ, а также стал призером первого фестиваля экранизаций «Читка». Обзор фестиваля CanneSeries
Эфир: ТВ-3 Жанр: драма, мистика, ужасы Серий: 8 Дата выхода: ноябрь 2019
фото: Пресс-служба ТВ-3 / "Документалист. Охотник за призраками"
Мистическая драма по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублёвки», «Чернобыль. Зона отчуждения»), который также стал режиссером пилотной серии. Главный герой картины Евгений Морозов (Аристарх Венес) – режиссер-документалист. Он добился больших успехов в профессии, но эти фильмы не принесли ему известности. Евгений решает снять документальное кино, которое взорвет интернет, и собирает группу, состоящую из сценариста Дарьи (Маргарита Аброськина) и оператора Егора (Михаил Филиппов). Осталось только выбрать тему. Остановившись на исследовании сверхъестественного, Евгений даже не догадывается, во что он всех втянул.
Эфир: Первый канал, kino.1tv.ru Жанр: Драма Серий: 16 Производство: продюсерская компания «Среда» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Триггер"
Максим Матвеев сыграл неординарного психолога Артёма, который использует в работе «провокационную терапию». Этот психолог не ведёт долгих сеансов. Пациенты ненавидят его. Но только он может им действительно помочь. Только он знает, как встретить их самые ужасные страхи лицом к лицу. Метод Артема уникален. Он провоцирует клиентов, оскорбляет их, смеется над ними, специально устраивает неловкие ситуации и намеренно выталкивает посетителей из зоны психологического комфорта. Провокации активируют в психике клиентов жгучее желание немедленно разобраться со своими проблемами. И решение проблем происходит очень быстро – буквально за один-два сеанса. Практика Артема процветает. Пока в один день все не летит к чертям: один из пациентов Артёма покончил с собой. Режиссёр Дмитрий Тюрин. Мировая премьера сериала состоялась на MIPCOM в Каннах. Также проект стал финалистом питчинга лучших международных сериалов MIPDrama Screenings 2018.
Эфир: Первый канал, kino.1tv.ru Жанр: Историческая сага Серий: 16 Производство: «Киностудия КИТ», кинокомпания БОНАНЗА Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Отчим"
В отдаленном уральском посёлке в послевоенное время молодая женщина Настя (Карина Андоленко) семь лет ждёт мужа Ивана с фронта. Первая красавица села невольно привлекает к себе взгляды всех мужиков. Бабы сочувствуют её горю, но судачат, что Настя «не в себе», – кидается на каждый стук в дверь в надежде, что это он – её любимый муж, наконец, добравшийся до родного дома, или кто-то с вестью от него... Ожидание и вера – вот, чем живёт Настя, её маленький сын Миша и отец пропавшего без вести мужа Василий Прохорович. Сериал охватит события, происходящие в послевоенной деревне в течение 15 лет и жизнь двух поколений: родителей и взрослеющих детей. История, основанная на воспоминаниях и личном опыте, расскажет о стойких людях, выживающих в самые непростые для страны годы, которые верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь. В ролях Антон Хабаров, Артем Быстров, Александр Бухаров, Владимир Гостюхин, и другие. Режиссер-постановщик Сергей Гинзбург. Актеры – о героях сериала «Отчим»
Эфир: Первый канал, kino.1tv.ru Жанр: судебная драма, процедурал Серий: 16 Производство: продюсерская компания «Среда» для «Первого канала» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Заступники"
Сериал снят по мотивам книги Дины Каминской «Записки адвоката», основанной на реальных судебных процессах знаменитых советских адвокатов. Действие происходит во второй половине 60-х. Нина Метлицкая (Мари Ворожи) – молодой, амбициозный адвокат, среди ее подзащитных – вор в законе, цеховик-миллионер, меломан, обвиняемый в шпионаже, звезда кино, осужденная за убийство сожителя. Берется она и за самые сложные дела, включая обвинения в диссидентстве. Девушке выпадает шанс перевестись из небольшой юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 – самое сильное адвокатское бюро Советского Союза, где ей предстоит доказать, что она оказалась на новом месте заслуженно. Режиссер Владимир Котт. В ролях: Кирилл Гребенщиков, Мария фомина, Екатерина Волкова, Александр Сирин, Максим Виторган, Игорь Гордин, Дмитрий Муляр и др.
Эфир: Первый канал, kino.1tv.ru Жанр: биография Серий: 8 Производство: Киностудия «Амедиа», киностудия «Медиаслово» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Магомаев"
Еще один проект Дмитрия Тюрина на пару с Романом Прыгуновым («Духлесс»). Они стали режиссерами байопика Муслима Магомаева, точнее его любовной истории. Съемки проходили в Баку, Зеленограде и Москве. Вдова Магомаева Тамара Синявская выступила в качестве консультанта. Действие разворачивается в разгар брежневской эпохи, конце 60-х. Во время записи концертной программы Муслим (его сыграл Милош Бикович) знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Тамара замужем, да и Муслим не свободен, но у настоящей любви нет преград.
Эфир: Первый канал, kino.1tv.ru Жанр: Историческая драма Серий: 12 Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Доктор Преображенский"
За историю профессора Льва Преображенского (неожиданно Денис Шведов), талантливого челюстно-лицевого хирурга, взялись режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова («Метаморфозис», «Зимний путь»). Вновь 1966 год. Доктор мечтает создать Институт красоты – первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега Игорь Зорин (Петр Скворцов) рвется на ПМЖ за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее достойное вознаграждение. Преображенский ради своей мечты идёт на сделку с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, если в нём будут проводить операции, о которых не узнает никто кроме Комитета. Зорин ради своей мечты идёт на сделку с Преображенским: он согласен работать с ним, несмотря на все разногласия – если это поможет ему сбежать. В других ролях Мария Андреева, Агния Дитковските, Юлия Ауг, Амбарцум Кабанян, Павел Чинарев.
Эфир: Первый канал, kino.1tv.ru Жанр: Драма Серий: 16 Производство: продюсерская компания «Среда» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Алиби"
Режиссер Нурбек Эген снял сериал о Петре Решетникове (Евгений Стычкин), тридцатилетнем успешном сценаристе. А еще он руководитель агентства «Алиби», которое занимается услугами составления алиби для своих клиентов, будь то прикрытие для мужа, который сказал жене, что улетает в командировку, а сам с любовницей на отдыхе, или простой работник, который должен оправдаться перед начальником. Решетников успешен и в этом деле, ведь для него самое лучшее «кино» – жизнь. Его жена прекрасная Ольга (Ольга Сутулова), режиссёр-документалист, и сын Саша, примерный одиннадцатиклассник, которые не знают о второй жизни Решетникова. Но однажды Ольга приходит к нему в агентство и просит алиби, потому что изменила мужу. А затем приходит известие, что его сын встречается со своей учительницей. Интервью с Евгением Стычкиным
Исторический боевик об эпохе НЭПа. Действие фильма начинается в 1921 году в Петрограде. Вместе с предпринимателями в городе появляются бандиты. На защиту малого бизнеса встает Дядя Коля (Виктор Сухоруков), крышующий бизнесменов и защищающий их от грабежей. Однако не все согласны платить за его услуги. Никита Волков играет одного из главарей банды Дяди Коли – Родю. Банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика – самая известная и продуктивная из всех. Режиссер сериала Елена Николаева. В ролях Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Павел Трубинер и многие другие.
Эфир: Первый канал Жанр: Историческая мелодрама Серий: 12 Производство: Марс Медиа Энтертейнмент Дата выхода: осень 2019
фото: Марс Медиа Энтертейнмент / "СССР"
Действие фильма происходит в 1981 году. На дворе брежневский застой, со стен еще не стерлась олимпийская символика. Четверо друзей возвращаются из армии, вместе они прошли огонь и воду, нештатные ситуации, спасали друг другу жизнь. В шутку они называют себя «СССР» по первым буквам имен – Сергей, Семен, Самвел и Рома. История дружбы и взросления развивается на фоне стремительно меняющейся страны, но у их «СССР», в отличие от Советского Союза, есть надежда. Союз друзей сохранится, хотя за десять лет не раз будет испытан на прочность. Режиссер Алексей Рудаков. В ролях: Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Веселкин, Самвел Тадевосян и другие. Репортаж со съемок сериала «СССР»
Лидер зрительских ожиданий – телесериал по одноименному роману-бестселлеру Гузель Яхиной. Главная роль у Чулпан Хаматовой. История начинается зимой 1930 года, когда у татарской крестьянки убивают мужа, а ее как раскулаченную отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Драму о судьбе ссыльных переселенцев в 30-е годы на экране воплотили Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Елена Шевченко и другие замечательные актеры. Режиссер Егор Анашкин. Трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
Эфир: Россия-1 Жанр: Историческая драма, экранизация Серий: 8 Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского Дата выхода: осень 2019
фото: Пресс-служба Россия-1 / "Обитель"
В 2014 году роман «Обитель» стал событием в мире литературы. Он был отмечен сразу тремя престижными премиями – «Большая книга», «Книга года» и «Книжная премия Рунета». Режиссер Александр Велединский («Географ глобус пропил») экранизировал эту книгу, действие которой происходит в конце двадцатых годов, на закате Серебряного века. Евгений Ткачук играет заключенного соловецкого лагеря особого назначения, а Александра Ребенок - сотрудницу НКВД, любовницу начальника лагеря (Сергей Безруков). Любовная линия в «Обители» - стержень, вокруг которого строится повествование о судьбах и характерах месте, где каждый поступок и каждое слово могут изменить жизнь. Здесь герои переживают не просто личные драмы, но и драму смены эпох.
Остросюжетный детектив режиссера Артема Аксененко о судьбе калиниградского бойца ММА по прозвищу «Волчок», который, отсидев срок за наркотики, начинает жизнь заново. Его мать окончательно спилась, а бывшая девушка Ольга (Агата Муцениеце) не хочет даже разговаривать с ним. Рад его приезду только младший брат, да ещё бывший одноклассник Дилер (Даниил Воробьев), поднявшийся за несколько лет от мелкого барыги до провинциального мафиози средней руки. Отец Сергея - бывший чемпион ММА, а ныне фитнес-тренер Док (Владимир Епифанцев) - тоже возвращается в Калининград после долгого отсутствия. В главной роли Павел Прилучный, который также выступил одним из продюсеров. Расширенная версия сериала уже вышла на платформе Start.ru. Этой осенью ожидается телепремьера. Рецензия на сериал «В клетке»
Эфир: НТВ Жанр:драма Серий: 20 Производство:Sony Pictures Television и продюсерский центр «ЛЕАН-М» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба НТВ/ "Хорошая жена"
Адаптация американского сериала The Good Wife. В течение одного дня жизнь Алисы (Александра Урсуляк) меняется. Её муж, прокурор Ленинградской области, Пётр Филиппов (Александр Домогаров) становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена. Алиса с детьми переезжает в простую, но просторную квартиру свекрови в центре Питера. Теперь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы Алиса возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина (Дмитрий Миллер).
Эфир: Домашний Жанр: мелодрама Серий: 24 Производство: Starmediafilm Дата выхода: 16 сентября 2019
фото: Starmediafilm / "Цыганка"
Середина 90-х. Молодой и перспективный этнограф-аспирант Максим приезжает в село Русалино собирать старинный фольклор для диссертации. Уговорила его приехать в это село студентка Люба, ведь в Русалино живет ее тетя Варвара, а местность славится тем, что в ней сохранено много старинных песен, обрядов. Девушка искренне верит, что их научная экспедиция поможет им сблизиться, ведь она невероятно влюблена в Максима. Люба и не догадывается, что именно здесь Максим познакомится с цыганкой Радой, которая на всю жизнь украдет его сердце. В ролях Екатерина Варченко, Виктория Полторак, Дмитрий Пчела и другие. Трейлер сериала «Цыганка»
Волебольный тренер из клуба «Динамо», сексист, хам и бабник Михаил Ковалёв, теряет работу из-за скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Теперь ему приходится стать наставником студенческой провинциальной женской команды по волейболу. Чтобы вернуться в Суперлигу, ему предстоит выиграть с этой командой чемпионат. Авторы не скрывают, что при создании главного героя они представляли заслуженного тренера России Николая Карполя - обладателя «Спортивного Оскара» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». В главной роли Павел Деревянко, в фильме также снимались Анна Невская, Татьяна Орлова, Дарья Урсуляк, Павел Майков, Анна Антонова и другие.
Эфир: СТС Жанр: драмеди Серий: 21 серия Производство:«Медиаслово» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба СТС/ "Филатов"
Федор Бондарчук блеснет в роли первоклассного гинеколога доктора Филатова, любимца женщин и верного семьянина, которого внезапно бросает жена (Олеся Судзиловская). Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с её уходом, Филатов начинает искать себе новую любовь. Но чем больше он узнаёт женщин, тем больше понимает, что его жена абсолютно идеальна и её во что бы то ни стало надо вернуть. В ролях также Галина Польских, Эммануил Виторган, Егор Корешков, Мария Аронова и в очередной раз Максим Лагашкин, а в режиссерском кресле – на втором проекте за осень Максим Свешников.
Эфир: ТНТ Жанр: комедия Серий: 16 Производство: Дата выхода: 30 сентября
фото: Пресс-служба ТНТ / "Триада"
Аморальная комедия про честного мужчину и трех его беременных женщин. В главной мужской роли Борис Дергачев, его герой подумывает уйти от бесплодной жены к любовнице, но по совету друга он должен переспать с третьей женщиной, чтобы проверить свои чувства. Если после этого Толик не будет испытывать угрызений совести перед женой, то может смело ее бросать. Через некоторое время все три оказываются беременными, включая ликующую жену, которая ждала этого события пять лет. Режиссер Дмитрий Дьяченко. В главных женских ролях Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова.