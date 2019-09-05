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«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака

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5 сентября 2019
На видеосервисе START 5 сентября выходит новый сериал Бориса Хлебникова «Шторм» – история безграничной любви, ради которой можно преступить закон, бессилия, с которым может столкнуться любой, даже самый жесткий человек, и трагедии, которая может постучаться в любой дом. «Шторм» – вторая совместная работа режиссера Бориса Хлебникова и сценариста Наталии Мещаниновой. Вместе они писали «Аритмию» – один из главных российских фильмов 2017-го, где врач скорой помощи в исполнении Александра Яценко не пытался спасти себя и брак, но самоотверженно спасал других. В «Шторме» главный герой – следователь в исполнении Александра Робака – напротив, пытается спасти любовь, любимую женщину (Анна Михалкова) и готов ради этого на все, в том числе и на конфронтацию с другом (Максим Лагашкин).

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В отличие от «Аритмии», которую Мещанинова и Хлебников разрабатывали по собственной идее, «Шторм» изначально был не их проектом. Идея сериала про двух друзей-полицейских, у одного из которых заболевает жена, принадлежала Илье Тилькину, работавшему над «Сталинградом», сериалами «Медное солнце», «Ненастье» и другими проектами.

«Еще до того, как на проекте появился Борис, продюсер Рубен Дишдишян, глава компании «Марс Медиа», предложил мне переработать написанный на 30 страницах синопсис Ильи, – вспоминает Наталия Мещанинова. – Там все было немножко про другое, но я на тот момент искала работу и согласилась переработать этот сценарий, договорившись о том, что мне дадут свободу, потому что работать по чужим материалам довольно непросто. Я написала план переработки, что бы мне хотелось изменить в том синопсисе, который существует, и дальше – опять же в отсутствие Бориса – я начала придумывать жанр. Мне хотелось сделать острую историю о сегодняшнем дне без всякой эзотерики, которая в том первоначальном синопсисе занимала довольно существенное место. Я же пошла другим путем».

Так в центре сюжета оказался следователь Сергей Градов (Робак), «адреналиновый мудак», как его характеризуют уже в самом начале сериала. Это выражение в разговоре с Мещаниновой использовал бывший следователь, с которым сценарист консультировалась во время работы над «Штормом».

«Он говорил, что есть большое количество беспринципных полицейских, которые функционируют в сетке коррупции, а есть какое-то количество следователей, занимающихся серьезным делом. И у них работает голова и, соответственно, внутренний человек. У них возникают такие моменты, когда они зарубаются, и дальше их не остановить. Кроме азарта зарабатывать деньги, есть азарт выиграть, переиграть – это не вполне себе про мораль и этику, это про энергию и про силу. У нас этот типа человека еще шире, потому что у него есть и любовь», – рассказывает режиссер Борис Хлебников.

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Градов встроен в систему, он не хороший и не плохой, именно таких героев всегда и выбирают Хлебников с Мещаниновой.

«Я лично знаю таких следователей, которые, с одной стороны, берут взятки и подстраивают события так, как хочется тем, кто эти взятки дает, а с другой стороны – могут встать в стойку и сказать: «А вот здесь вопрос принципа, и я докопаюсь». Это меня увлекло. Также меня увлекло, что этот герой понимает, что теряет свою женщину, своего самого близкого человека. К тому же на фоне этих человеческих чувств и историй хотелось сделать остросюжетную жанровую штуку, что для меня в новинку, но именно это мы и любим в хороших сериалах», – подчеркивает сценарист.

Своего Градова они оба описывают как «Кинг Конга, который одной рукой нежно держит женщину, а другой – разрушает город». На роль этого противоречивого «Кинг Конга» был сразу же выбран актер Александр Робак.

«Положительных и отрицательных героев нет. Все, что мы делаем, если делаем по-честному, складывается в некий комплекс хороших и плохих поступков. Здесь он слабый, здесь – сильный, здесь – предал, здесь – победил. Единственное, что мы можем сделать – предложить роль этого сложного, противоречивого человека сыграть Саше Робаку, который что бы ни делал, вы все равно его полюбите. А если взять другого артиста, который будет совершенно по-другому играть те же вещи, совершать те же самые поступки, то вы будете его ненавидеть. Как в жизни, когда своему любимому человеку вы готовы простить многое, а другого – ненавидите, даже если он особо и не сделал ничего плохого», – отмечает Борис Хлебников.

Сам Робак также уверен, что его персонаж при столкновении с трагедией, с возможной потерей любимой женщины, не может бездействовать.

«Каждый человек, когда сталкивается с моментом, когда, не дай бог, боль приходит в семью, к близкому человеку, то он всегда думает: «Лучше бы это произошло со мной». И это тяжелый момент бездействия, когда ты не понимаешь, что можешь предпринять. Мой персонаж не может бездействовать, он готов крушить все – ради того, чтобы спасти. При этом он имеет власть, возможности, он достаточно опасен по своей профессии. И он готов идти на все, в том числе на преступление, на сделку с совестью, ради близкого человека. Об этом наша история», – говорит актер.

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

История отношений героя Робака и его любимой женщины Марины, по признанию Наталии Мещаниновой, «практически скопирована» из жизни ее друзей.

«К счастью, у девушки была ремиссия, она излечилась от этого диагноза, но все, что с ней происходило, будет происходить в сериале», – отмечает сценарист.

Роль Марины в «Шторме» исполнила Анна Михалкова, работавшая с Борисом Хлебниковым на сериале «Обычная женщина».

«Драматургия моего персонажа – тоже своего рода превращение в Кинг Конга только женского. Мне было крайне интересно работать. Не только потому, что собралась замечательная команда, а потому, что редко выпадает возможность сыграть такой материал. Любой артист любит играть драму. И здесь была возможность достоверно сыграть трагедию каждого, кто есть в этой истории, и мне кажется что мы справились», – отмечает Михалкова.

Тем не менее она признается, что еще пять лет назад отказалась бы от участия в подобной истории. Не из-за каких-то суеверий (бытует мнение, что артисты боятся играть персонажей со смертельными болезнями), а из-за собственных возможностей.

«Я бы не знала, как это сыграть, и, скорее всего, использовала бы какие-то клише, и все, может, было бы достоверно, но не так, как хотелось бы. Сейчас мне показалось, что моя профессиональная подготовленность, эмоциональное состояние и жизненный опыт дают мне право попробовать себя в этой роли. Для меня это колоссальный опыт. Марина здесь не главный персонаж, это такой драйвер, главный герой у нас мужчина, и мы все, в принципе, играем в его историю», – подчеркивает актриса.

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

За мужскую историю в «Шторме» отвечает не только Робак, но и Максим Лагашкин, исполняющий роль Михаила Осокина, друга Градова и сотрудника убойного отдела полиции, который и будет расследовать связанные с Градовым преступления. Лагашкин и Робак – давние друзья, которые появлялись вместе в небольших ролях в других проектах Хлебникова «Пока ночь не разлучит» и «Озабоченные», а Лагашкин, кроме того, сыграл еще и начальника станции «скорой помощи» в «Аритмии».

«Когда Наташа начала описывать героев, мне сразу было понятно, что это Робак и Лагашкин, – вспоминает Хлебников. – Они давние друзья, а это всегда транслируется на экране. Понятно, что когда люди дружат, бывают конфликты, и им все понятно и про дружбу, и про соперничество, про все, это у них целая жизнь. Вплоть до вещей, когда они здороваются или прощаются, по мизансцене они точно попадают в руки, у них моторика общения многолетняя, и это только одна из таких вещей. У них общение друг с другом уже на уровне физиологии, такое рефлекторное, что тоже было очень важно. Еще мне казалось, что у Саши и Максима есть какие-то устоявшиеся амплуа, которые не все про них рассказывают, и мне хотелось их сделать абсолютно другими – на самом деле теми, кем они являются. Сашино амплуа простака больше является маской, мне как раз наоборот хотелось сделать его максимально ближе к нему самому. И точно так же хотелось сделать с Максимом, который, вроде, комедийный балагур. Поэтому они сразу представились в голове, никакого кастинга и не было».

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Сложностей при написании такой мужской истории у Наталии Мещаниновой не возникало. Более того, она признается, что такие истории ей даются проще, чем женские. Например, сейчас они вместе с Хлебниковым работают над проектом «Три минуты молчания» про моряков Северного рыболовного флота (там, кстати, тоже будет шторм).

«Даже когда мы писали «Аритмию», мне было совершенно невообразимо представить себе, что думает в голове Катя (Ирина Горбачева), при этом я очень хорошо понимала Олега (Александр Яценко) во всем, что с ним происходит. И мне кажется, что я мужчин понимаю лучше. Мы серьезно сейчас написали сценарий, где 15 мужчин и ни одной женщины, и я чувствовала себя более чем комфортно. Что касается «Шторма», то, наверное, героиню Михалковой мне было сложнее писать, чем главного героя или его друга. Однако самая большая сложность была именно в закручивании сюжета, чтобы были какие-то перевертыши, чтобы герои действовали неожиданно, парадоксально. Вот над этой детективной линией, совершенно неизведанной территории, я сломала голову. И на четвертой где-то серии попросила Степу Девонина (актер, муж Мещаниновой – прим.ред.) подключиться, и мы стали соавторами», – рассказывает сценарист.

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Кино Хлебникова и Мещаниновой редко обходится без социально-политического контекста. Так, «Шторм» начинается с того, что в день открытия рушится (по причине халатности) детский дворец искусств. После того, как первую – еще не завершенную серию «Шторма» – показали на «Кинотавре», некоторые СМИ нашли в этом событии отсылки к произошедшей в марте прошлого года трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Мы придумали этот сюжет гораздо раньше. Мне нужно было в сценарии событие, которое должно стать достаточно громким и значимым для города. И когда я придумала эту историю, мы уже свыклись с ней, написали сценарий, произошла «Зимняя вишня», я напугалась и стала говорить продюсерам и Боре Хлебникову, что все будут думать, что это эксплуатация темы, что мы решили хайпануть, что вообще сериал не про это, а он и правда не про это. Мне стало тревожно, что эта ассоциация будет сильно довлеть над сериалом, что все будут думать об этом, а не о том, что там происходит. Но мы не смогли найти другого решения, у нас были варианты, но они были слабее, и мы решили все-таки оставить это событие. Именно потому, что драматургически не было ничего сильнее», – говорит Мещанинова.

Она подчеркивает, что создателям «Шторма» важно, чтобы зрители воспринимали этот сериал, «прежде всего, эмоцией, чувством, чтобы у зрителей было мощное человеческое переживание».

«Это история о невероятной любви и страхе потери, о том, как человек с огромным умом, огромным потенциалом, огромной властью и страшным характером разбивается о неизбежность того, что может произойти, и не знает, что может с этим сделать. Это очень трагическая, но и счастливая при этом история», – подчеркивает сценарист.

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Помочь этому должна и визуальная составляющая, за которую отвечал постоянный оператор Хлебникова – Алишер Хамидходжаев.

«Алишер приехал из Барнаула, где он живет, и привез большую стопку рисунков Мунка, сказал, что прочитал сценарий и мы будем снимать так. Поскольку у меня не было никаких идей, я согласился. Алишер, мне кажется, очень точно почувствовал задачу и точно ее выполнил. Довольно часто все предлагают решение, а выполнить его довольно сложно. Но на протяжении следующих серий видно, что очень точно они с художником-постановщиком Ольгой Хлебниковой тащили линию Мунка и, кажется, она удалась, причем в движении, так как у Алишера камера не статичная», – подчеркивает Борис Хлебников.

Съемки проходили в Кронштадте, а также в настоящей петербургской тюрьме, которая, в основном, пустует, как говорит режиссер. Правда, не в последнее время, когда туда часто привозят демонстрантов: «такая декоративная, еще дореволюционных времен, с витыми лестницами, где элегантно так все сидят».

Тем не менее он признается, что «Шторм», снятый специально для видеосервиса START, создавался без каких-либо компромиссов и давления продюсеров, что часто случается при съемке сериалов для телевидения.

«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Я просто представляю, что бы сказали на федеральных каналах: что много событий в серии, надо растянуть их на четыре, чтобы люди успевали следить за ними, пока готовят ужин, чтобы в сериале был злодей и положительный герой. Они бы предложили сделать героя 27 лет максимум, даже 25-ти, и сделать картинку повеселее. Все эти рецепты я много раз слышал. Точно так же продюсер Александр Плотников ходил по каналам с «Обычной женщиной». И в этом смысле я дико благодарен START за то, что мы делали, что хотели. Конечно, мы общались с продюсерами, советовались на уровне сценария, монтажа, но это был интересный диалог», – отмечает режиссер.

Генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева подчеркивает, что «Шторм» отвечал запросу сервиса на «актуальные и откровенные истории».

5 сентября на START можно увидеть первые две серии «Шторма», далее эпизоды будут выходить раз в неделю.


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«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака фотографии
«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака фотографии
«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака фотографии
«Шторм»: Российский Кинг Конг в исполнении Александра Робака фотографии
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