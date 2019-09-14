10 интересных фактов о сериале «Цыганка»

16 сентября состоится одна из основных осенних премьер телеканала Dомашний – в 19:00 стартует 24-серийная мелодрама «Цыганка», главные роли в которой исполнили Виктория Полторак и Дмитрий Пчела.
В лихие 90-е, несмотря на отсутствие перспектив в науке, коренной петербуржец, филолог, изучающий фольклор, Максим отправляется в село Русалино, где до сих пор бережно хранятся и соблюдаются старинные традиции, обычаи и песни. В волшебную ночь на Ивана Купалу Максим встретит красавицу-цыганку Раду, в которую безоглядно влюбится... Их любовь вспыхнет как пламя, но обстоятельства не дадут быть им вместе. Трагические события переплетутся в затянутый узел семейных тайн… Колорит современного табора, роковые страсти и коварные интриги перемешаются в запутанном сюжете о любви длиной в 20 лет.
Мы собрали 10 интересных фактов о сериале и его героях.
фото: Пресс-служба телеканала "Домашний"
1. В фильме снимались настоящие цыгане – артисты цыганского театра «Романс» под руководством Игоря Крикунова. В одной из сцен, когда снималась волшебная ночь на Ивана Купалу, в съемке участвовало одновременно 70 цыган. И даже у исполнительницы главной женской роли, актрисы Виктории Полторак, есть цыганские корни – ее бабушка была настоящей цыганкой.
2. Сцена свадьбы Рады и цыганского барона снималась почти сутки. Чтобы приглашенные актеры не остались голодными, цыгане накрыли для них хлебосольный стол, угощая гостей своими традиционными блюдами. Также в съемках этой сцены принимали участие мама и младшая дочка Виктории - Софи.
фото: Пресс-служба телеканала "Домашний"
3. Во время съемочного процесса актеры не пользовались мобильными телефонами. Съемки сериала проходили в глухом селе на границе с Беларусью, где не ловила связь.
4. Сцена расставания Рады и Максима, где они бросаются в реку, была полностью придумана Викторией Полторак – таким образом актриса хотела сделать ее более эмоциональной. Сцену сняли с одного дубля – поскольку она стала полным экспромтом, реквизиторы не успели заранее приготовить двойной комплект одежды для актеров. Вместе с героями в холодную воду заходили также режиссер и операторы.
фото: Пресс-служба телеканала "Домашний"
5. По сюжету Рада рожает мальчика, но «играла» его крошечная девочка – малышку привезли на съемочную площадку прямо после выписки из роддома.
6. Героиня Виктории Полторак Рада много ездит верхом на лошади – актрису это нисколько не смутило, поскольку она серьезно увлекается конным спортом. А вот на мотоцикл Вика впервые села на съемках, отказавшись от услуг дублера.
7. У Звездочки, лошади Рады, во время съемок родился жеребенок. Это, конечно, не было запланировано сценарием, но малыш после рождения стал полноправным членом актерского состава, и в кадре постоянно сопровождал маму.
фото: Пресс-служба телеканала "Домашний"
8. В сцене, где герой Дмитрия Пчелы Максим записывает фольклор у местной жительницы, снималась непрофессиональная актриса - 96-летняя бабушка Нюра, жительница соседнего села. Пригласить ее поучаствовать в съемках режиссеру посоветовали местные жители, зная, что она прекрасно знает и поет старинные песни.
9. В картине все замужние цыганки ходят в платках на голове, ведь по обычаям этого народа, платок обязательно должен покрывать плечи и руки женщины, если она несвободна.
10. Настоящей звездой проекта стала живая курица. В фильме ее зовут Алла Борисовна и она участвует в сцене гадания, а также еще в ряде значимых моментов. Алла Борисовна оказалась настолько талантливой, что все сцены с ее участием снимались с первого дубля.
Смотрите сериал «Цыганка» с 16 сентября на телеканале «Домашний».