Звездные войны, порношик и королевская судьба: 10 зарубежных сериалов этой осени

Несмотря на то, что осенний прокат гораздо насыщеннее летнего, хмурая погода и возвращение активных рабочих будней вызывают повышенное желание провести время с сериалом. Если летом мы тосковали по «Игре престолов» и искали ему замену, то осенью ожидается сразу несколько размашистых премьер, которые могут стать настоящими событиями. Впрочем, про уже зарекомендовавшие себя шоу тоже не будет забывать, ограничившись, правда, только теми, что длятся не дольше трех сезонов. Про остальные фанаты долгоиграющих историй и так в курсе.
Заключительный сезон «Двойки» – саги Дэвида Саймона («Прослушка»), рассказывающей о феномене порношика, а точнее – о жизни нью-йоркских улиц в период с начала семидесятых и до середины 80-х. Многофигурный симулятор улицы – той самой Двойки – охватывает несколько судеб: проститутки, переквалифицировавшейся в порно-режиссера (Мэгги Джилленхол), двух незадачливых братьев (оба – Джеймс Франко), а также их окружения – полицейских, сутенеров, выпивох, музыкантов, журналистов, преступников и воротил из порно-бизнеса. Порношик сдулся в 1984-м, Саймон, начавший повествование на заре прорыва порнографии в мейнстрим, завершит эту историю уже после конца прекрасной эпохи. Читайте рецензию на первый сезон.
С 9 сентября.
На первый взгляд эта история о реакции общества на сексуальное насилие с женским составом в главных ролях кажется отголоском движения и хэштега #MeToo. Девушка сообщает в полицию о насильнике (который ей это делать запретил), ей сначала верят и поддерживают, потом нет — и осуждают. Затем она отказывается от своих слов, а через некоторое время возникает параллельное расследование подобных случаев, открывающее ее правоту и то, что серийный насильник все еще на свободе. Сериал основан на реальных событиях, а один из продюсеров и режиссеров проекта — Лиза Холоденко, мастер коротких, едких и очень жизненных историй – («Пощёчина», «Что знает Оливия»). Объемность ткани повествования «Невозможно поверить» придают два противоположных взгляда на преступление, две нити рассказа — жертвы-девушки, проживающей его последствия, и женщин-детективов, его расследующих. Оба сюжета объединяются в единую остросоциальную драму, по художественной силе сравниваемой критиками с «Настоящим детективом».
С 13 сентября.
«Разочарование» (Disenchantment), Netflix, вторая половина первого сезона
Осенью выходит не второй сезон мультсериала, а вторая половина первого – такой неожиданный ход решил предпринять Мэтт Гроунинг, добравшись до бюджетов и свобод Netflix. Похождения незадачливой принцессы Тиабини продолжатся с того же места, где и оборвались – в моменте неотвратимой, казалось бы, неудачи для нее, ее спутников (демоненка Люци и эльфа Эльфо), короля-отца, всего королевства, а может, и всего мира.
Славный «Футурамой» и «Симпсонами», Гроунинг обратился к фэнтези и средневековому сеттингу то ли намекая на то, что за окном царит Новое Средневековье, то ли узрев в мире вокруг большую потребность в такого рода иносказании и эскапизме – уже не бытовом, не космическом, но и не в супергеройском. Вторая половина сезона закономерно мрачнее первой, хотя и не обходится без фирменных колкостей. За первые несколько эпизодов Бин окажется в одном загадочном королевстве, а потом и вовсе в аду. Кажется, ее ждет еще долгий путь по поиску себя. Читать рецензию на первый сезон. Слушать подкаст про первый сезон.
С 20 сентября.
«Стамптаун» (Stumptawn), ABC
На ABC очередная экранизация комикса, в этот раз – про Декс Парио, отставную сотрудницу разведки, которая стала частным детективом и решает любые проблемы. Первоисточник, написанный Грегом Рукой, отсылает к традиции американского детектива и нуара, его сравнивают с работами Денниса Лихейна и Рэймонда Чандлера. Также Рука известен комиксом Gotham central – их совместная работа с Эдом Брубейкером рассказывала о заботах полиции в городе Готэм, где, как известно, с преступностью довольно эффективно борется Бэтмен. Место действия «Стамптауна» – Портленд, штат Орегон, а в главной роли снялась звезда «Как я встретил вашу маму» и «Мстителей» Коби Смолдерс.
С 25 сентября.
Сатирический проект Райана Мёрфи («Американская история ужасов», «Вражда»), который будет насмешливо следить за политической карьерой обычного парня из Санта-Барбары Пэйтона Ховарда (Бен Платт), со школьной парты мечтающего стать президентом США. Мать Бена играет Гвинет Пэлтроу (говорят, что ее уговорил сниматься супруг, Брэд Фалчук, продюсер и сценарист сериала), а маму одноклассницы Бена, Инфинити (Зои Дойч), играет любимая актриса Мёрфи, Джессика Лэнг. Первой ступенью карьеры Пэйтона должен стать пост президента студенческого сообщества. Посмотрим, удастся ли ему это.
С 27 сентября.
Один из самых амбициозных телевизионных проектов как минимум года: великий комбинатор Дэймон Линделоф (шоураннер «Остаться в живых» и «Оставленных») взялся за многосерийную адаптацию комикса «Хранители» Алана Мура и Дэйва Гиббонса, который десять лет назад перенес на большой экран Зак Снайдер. «Хранители» – одно из самых почитаемых графических произведений в истории (его помимо прочего включили в список 100 лучших романов XX века), а Мур известен нелюбовью к киноадаптациям собственных произведений, но Линделоф, кажется, задумал кражу века. Новый сериал от HBO будет ремиксов легендарного комикса: его события развернутся в наше время, то ли продолжив, то ли переосмыслив альтернативную историю, описанную Аланом Муром в первоисточнике. В сериале появятся Джереми Айронс и Регина Кинг, но наиболее интересно, насколько эта авантюра вообще удастся.
С 20 октября.
Продолжение комедийного мини-сериала Чака Лорри о двух «стариках-разбойниках», актере Сэнди Комински (Майкл Дуглас) и его агенте Нормане (Алан Аркин). Сэнди и Норман дружат практически 100 лет, и теперь, на верхней границе старости, продолжают с юмором тащиться идти сквозь печальные и комичные события бурной жизни, поддерживая друг друга. Сериал сразу подкупает искренностью, не боится сложных тем – и говорит о болезнях, смерти, старости открыто, но при этом деликатно и феерически смешно. Чак Лорри признанный мастер ситкомов и комедии положений, а первый сезон «Метода Комински» получил сразу два «Золотых глобуса» — лучшей комедии и лучшему актеру (Дуглас). Так что перед премьерой второго просто необходимо пересмотреть и первый — благо его серии совсем короткие.
С 25 октября.
Долгострой телеканала BBC One, основанный на одноименной фантастической трилогии Филипа Пулмана о приключениях девочки Лиры Белаквы (Дафни Кин) среди параллельных миров, в которых действует магия, а кроме людей существуют фантастические персонажи. Миром Лиры управляет религиозная организация Магистериум. Опекун девочки, ее дядя лорд Азриэл (Джеймс Макэвой), во время полярных исследований находит мистическую Пыль, а Лиру в это время препоручают миссис Коултер (Рут Уилсон), от которой она бежит на Север в поисках друга, внезапно пропавшего, как и множество других детей. Девочке будут помогать цыгане, ведьма Серафина Пеккала (Рута Гедминтас), аэронавт Ли Скорсби (Лин-Мануэль Миранда) и панцербьерн (бронированный медведь) Йорек Бирнисон. Лире предстоит найти дядю, узнать правду о родителях и спасти похищенных детей.
Первая книга трилогии Пулмана уже экранизировалась как полнометражный фильм («Темные начала: Золотой компас»). У сериала, первые серии которого поставил Том Хупер, помимо продвинувшейся за 10 лет графики, есть огромное преимущество крупной формы: восемь серий способны вместить целый роман без особых купюр. Судя по тому, что сериал продлен на второй сезон еще до премьеры, его создатели вполне уверены в успехе.
С 3 ноября.
«Мандалорец» (The Mandalorian), Disney+
Один из возможных сериальных флагманов новой стриминговой платформы – Disney+, которая позволит студии-исполину участвовать не только в борьбе за карманные деньги посетителей мультиплексов, но и за виртуальные – любителей посмотреть фильмы и сериалы онлайн. «Мандалорец» принадлежит к вселенной «Звездных войн»: события сериала развернутся между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы» и расскажут о странствиях одинокого стрелка-мандалорца (Педро Паскаль). Связан ли он как-то с Джанго Феттом? Узнаем.
Съемочная команда обещает настоящее шоу-событие: шоураннер проекта – Джон Фавро («Железный человек»), среди режиссеров – он же, Тайка Вайтити и Брайс Даллас Ховард, в ролях – Вернер Херцог, Ник Нолти и Джина Карано. Сериал уже самоуверенно продлили на второй сезон, так что в галактике этой осенью будет явно неспокойно.
С 12 ноября.
Долгожданная третья часть биографической антологии о британской монархии, которая, после громкого успеха двух первых сезонов, была продлена еще на четыре. Первый сезон охватывал правление королевы Елизаветы II с момента свадьбы и до 1955 года, второй — с 1956-го по 1964-й (год рождения принца Эдварда, ее последнего ребенка). Теперь, после двух лет ожидания, выходит третий сезон, действие которого пройдет с 1964-го по 1976-й. Главные герои — Елизаветы II и ее сестра принцесса Маргарет, — которых, вместо Клер Фой и Ванессы Кирби, играют Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер (очевидно, продолжая дуэль своих персонажей, правильной королевы и мятежной принцессы). Впрочем, ради нового периода времени изменится весь актерский состав (так будет и в пятом-шестом сезонах) — персонажей Мэтта Смита и Мэттью Гуда в третьем сезоне играют Тобиас Мензис и Бен Дэниелс соотвественно, а облик железной леди Маргарет Тэтчер воплотит Джиллиан Андерсон. Для артиста играть известную личность из недавнего прошлого весьма – интересный вызов, и весь сериал построен на уважительном, в меру сказочном отношении к биографиям людей, которые формально были у всех на виду, но продолжали оставаться людьми со своими увлечениями, страданиями и слабостями. Помимо этого, «Корона» представляет увлекательный исторический срез недавнего прошлого, бурно летящего в настоящее, и в этом течении времен фигура Елизаветы II присутствует, словно необходимая константа.
С 17 ноября.