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Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени

Обзор сериалов >>
23 сентября 2019
Недавно мы писали о новинках отечественного телевидения, а сегодня расскажем об уже известных сериалах, новые сезоны которых выйдут на российских каналах нынешней осенью и зимой.


МЕТОД 2

Эфир: Первый канал
Жанр: психологический триллер
Серий: 16
Производство: продюсерская компания «Среда»
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба Первого канала/ "Метод 2"

Продолжение нашумевшего сериала «Метод», обладателя трех премий ТЭФИ в категориях «Телевизионный фильм/сериал», «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Телевизионный продюсер сезона» (Александру Цекало за создание ряда сериалов). События происходят спустя год после смерти Меглина (Хабенский), и хотя его могила - лишь отвлекающий маневр, чтобы ввести в заблуждение маньяков, Есеня (Паулина Андреева) не знает, что воткнутый в грудь нож его не убил. После возвращения на службу Есеня возьмется за сложное дело, и будет искать метод, чтобы поймать убийцу и, конечно, разгадывать тайны прошлого. Роль одного из маньяков сыграл Сергей Гармаш. В режиссерском кресле вместо Юрия Быкова - Александр Войтинский.



ФОРМУЛА МЕСТИ

Эфир: Первый канал
Жанр: ретро-детектив, триллер
Серий: 8
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба Первого канала / "Формула мести"

Проект является продолжением популярных историй о майоре Черкасове («Мосгаз»). Действие происходит в 1977 году. В новом сезоне Иван Петрович (Андрей Смоляков), как всегда, занят расследованием сложного и запутанного дела. С крыши сбросили студента архитектурного института. Его мать покончила с собой. Следы ведут на ипподром, где погиб жокей. Подозреваемые - жители элитного дома, деятели культуры. Среди них и певец, и модельер, и знаменитые актеры, часто посещающие ипподром. В ролях Марина Александрова, Александр Лазарев, Евгения Крюкова, Дарья Урсуляк, Светлана Немоляева.



ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 2

Эфир: Первый канал
Жанр: мелодрама
Серий: 16
Производство: Всемирные Русские Студии (RWS)
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба Первого канала / "Тест на беременность 2"

Акушер-гинеколог Наташа Бахметьева (Светлана Иванова) возвращается на экраны вместе с Андреем и годовалым болезненным сыном Мишкой, пробуя себя в непривычной роли домохозяйки и матери. Но печальный случай в Медцентре меняет привычный уклад жизни как самого главной героини. В ролях Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Лянка Грыу, Анна Каменкова, Александр Яцко, Анна Пескова, Маргарита Адаева, Татьяна Рассказова и др. И сразу три режиссера нового сезона - Клим Шипенко, Олег Асадулин, Антон Сиверс.



ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ

Эфир: Россия-1
Жанр: Историческая сага
Серий: 16
Производство: COSMOS studio
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: Пресс-служба Россия-1 / "Екатерина. Самозванцы"

Продолжение исторической саги о судьбе русской императрицы Екатерины Второй с Мариной Александровой в главной роли расскажет о периоде русско-турецкой войны, бунте Емельяна Пугачева, провозгласившего себя Петром III, и дворцовых интригах княжны Таракановой, самозванной дочери Елизаветы Петровны. В ролях: Павел Табаков, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Михаил Горевой, Александр Ткачев, Артур Иванов, Ола Кейру и др.



ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Эфир: Россия-1
Жанр: медицинский детектив
Серий: 16
Производство: Нон-стоп продакшн, кинокомпания «Перевал»
Дата выхода: 19 ноября 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1" / "Доктор Рихтер. Продолжение"

Самый харизматичный доктор Алексей Серебряков представит зрителям очередную порцию медицинских загадок в продолжении популярного сериала, адаптации культового «Доктора Хауса». Доктора Рихтера интересуют только самые сложные, запутанные случаи, рутинная же работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии, своеобразная дедукция и врачебная интуиция. В ролях: Анна Михалкова, Полина Чернышова, Павел Чинарев, Дмитрий Ендальцев, Виталий Хаев, Мария Миронова, Олег Васильков, Михаил Пореченков, Мария Смольникова и многие другие.



КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА 2

Эфир: НТВ
Жанр: детектив
Серий: 20 серий
Производство: Триикс Медиа
Дата выхода: 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ / "Канцелярская крыса 2"

Действие нового сезона развивается стремительно буквально спустя несколько месяцев после минувших событий. Вершинин (Константин Стрельников) восстанавливается после ранения и возвращается к работе на должность начальника полиции в Портовом, где различные силы борются за владение портом. Его напарниками становятся младший лейтенант Стас Комаров, 26-летний выпускник академии МВД, а вторым – упрямая идеалистка Мария Давыдова, и один из них является не тем, за кого себя выдает. В ролях Алексей Нилов, Кирилл Полухин, Павел Гайдученко, Евгений Бакалов и другие.



СКОРАЯ ПОМОЩЬ 2

Эфир: НТВ
Жанр: остросюжетная мелодрама
Серий: 20
Производство: РиМ Продакшн
Дата выхода: 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ / "Скорая помощь 2"

Второй сезон медицинской мелодрамы с Гошей Куценко в роли водителя неотложки Константина Кулыгина, который не теряет надежды когда-нибудь всё-таки сдать квалификационный экзамен и стать врачом. В новых сериях ему предстоит ловить змей, спасти от самоубийства подростка и вытащить из подвала прячущуюся там девчонку, разоблачить девушку, которая ради квартиры пыталась отравить родителей. Помимо напряженной работы, каждому из героев предстоят испытания в личной жизни. В ролях: Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Степан Куликов, Азиз Бейшеналиев и другие.



КУБА 2

Эфир: НТВ
Жанр: детектив
Серий: 20
Производство: Киностудия КИТ
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба НТВ / "Куба 2"

Алексей Макаров в роли майора уголовного розыска по прозвищу Куба вернется к расследованию гибели любимой девушки Эрики (Екатерина Кузнецова), а также разберется в самых запутанных преступлениях подмосковного Среднереченска. Помимо расследований герою предстоит новая любовь в лице врача Евгении (Екатерина Никитина), у которой есть ребенок от первого брака. В ролях: Митя Лабуш, Константин Житинев, Александр Лыков, Владимир Стеклов, Елена Сафонова, Мария Голубкина и другие.



ФИТНЕС 2

Эфир: Супер!
Жанр: комедия
Серий: 20
Производство: Yellow, Black & White
Дата выхода: 23 сентября

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба канала "Супер!" / "Фитнес 2"

В первом сезоне девушка-пышка Ася Королева (Софья Зайка) устроилась на работу в фитнес-клуб и постигала новый для нее мир, выстраивая непростые отношения с клиентами и коллегами. Ася обрела любовь в лице Бориса (Борис Дергачев), и встала на путь похудения и обретения гармонии. Вот с тех пор прошло полгода, девушка ведет фитнес-блог (актрисе удалось похудеть на 20 кг), которым так увлечена, что не замечает, что ее идеальный мир слегка пошатнулся. В новом сезоне в сериале появятся и новые герои: Мария Федункив сыграе маму Бориса, а в клуб «СуперФит» устроится работать массажист Фил в лице Филиппа Бледного. Также в ролях Роман Курцын, Татьяна Храмова, Марианна Шульц, Михаил Трухин, Светлана Камынина и др.



ИП ПИРОГОВА 2

Эфир: Супер!
Жанр: комедия
Серий: 13
Производство: Yellow, Black & White
Дата выхода: осень, 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба канала "Супер!" / "ИП Пирогова 2"

Вера Пирогова (Елена Подкаминская) продолжает строить свой кондитерский бизнес, но меняет помещение. Теперь она решает открыть кафе-пекарню на первом этаже своего дома. Только кто из мужчин будет помогать ей продавать тортики: муж Дима, которого она так и не простила за измену, или ее первая любовь Андрей? В ролях: Александр Панкратов-Чёрный, Данила Дунаев, Ксения Теплова, Александр Константинов, Василина Юсковец, Елена Валюшкина и другие.



ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4

Эфир: Домашний
Жанр: мелодрама
Серий: 40
Производство: Prima-film, ISTIL studios & Tanarm Pictures, Film.ua
Дата выхода: ноябрь 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба телеканала "Домашний" / "Женский доктор 2"

В четвертом сезоне популярного украинского сериала двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов (Петр Рыков) с загадочным характером, который сменит доктора Романа Широкова (Илья Носков) и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко (Дарья Егоркина), которые образуют в итоге романтическую пару. В новых сериях, по словам создателей, будет много добрых и светлых историй. Герои будут бороться за жизни детей, оберегать здоровье матерей и помогать семьям находить пути понимания и прощения.



БЫВШИЕ 2

Эфир: СТС
Жанр: драма, мелодрама
Серий: 8
Производство: Yellow, Black and White
Дата выхода: октябрь-ноябрь 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба СТС / "Бывшие 2"

Сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных родях получил высокие рейтинги и получил продолжение, в котором главная героиня истории Яна снова окажется втянутой в опасную авантюру, в которой придется участвовать и Илье (Шведов): на кону деньги, которые им так необходимы. Мама Яны (Наталья Рогожкина) попытается отследить исчезнувшего возлюбленного, а отец (Виталий Хаев) будет искать встречи с молодой любовницей Ритой (Софья Лебедева). Несмотря на трудности, герои не перестают верить в то, что смогут стать счастливыми и покончить с зависимыми отношениями и вредными привычками.



СЕНЯФЕДЯ 3

Эфир: СТС
Жанр: ситком
Серий: 16
Производство: Pick Up Film
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба СТС / "СеняФедя 3"

В новых сериях два друга-повара - Сергей Лавыгин И Михаил Тарабукин - вновь откроют двери своего фудтрака. В третьем сезоне герои попадут в пародии на легендарные фильмы и сериалы, среди которых «Шерлок», «Настоящий детектив», «Собачье сердце». Также они примерят образы Золушки, суперпапы и попробуют себя в стендапе.



ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 4

Эфир: СТС
Жанр: комедия
Серий: 21
Производство: Pick Up Film
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба СТС / "Ивановы-Ивановы 4"

В новом сезоне, девиз которого «Каждый сам за себя», герои строят не только семейные отношения, но и амбициозные карьерные планы. Так, Полина и Лида открывают собственный бутик, Лёша распахнёт двери своего зоопарка, Данила станет управляющим автосалона, заменив отца, а Антон тем временем создаёт интернет-магазин. К команде «Ивановых» в новом сезоне присоединилась «папина дочка» — Елизавета Арзамасова, сыгравшая сексуальную аспирантку. В главных же ролях все те же: Михаил Трухин, Сергей Бурунов, Семён Трескунов, Александра Флоринская, Анна Уколова, Алексей Лукин, Юрий Ицков.



КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ

Эфир: СТС
Жанр: комедия
Серий: 13
Производство: «Арт Пикчерс Вижн» при участии «Блэк Бокс Продакшн»
Дата выхода: осень 2019

Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени
фото: пресс-служба СТС / "Кухня. Война за отель"

Герои популярного комедийного шоу снова вместе - чтобы воевать. Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Элеонора уединяется в Тоскане. Виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. В ролях Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ирина Темичева, Виктор Хориняк и другие.
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Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени фотографии
Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени фотографии
Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени фотографии
Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени фотографии
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