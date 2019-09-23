Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени

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А также экранизация «Темных начал» и «Хранителей»

9 сентября

22 причины, чтобы жить: новые российские сериалы этой осени

Хорошие жены, плохие мужья, психологи, гинекологи, уголовники и другие герои отечественных телешоу, за которыми мы будем следить в этом сезоне