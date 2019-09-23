Доктора, повара и мусора: 15 продолжений популярных российских сериалов этой осени

Эфир: Первый канал Жанр: психологический триллер Серий: 16 Производство: продюсерская компания «Среда» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала/ "Метод 2"
Продолжение нашумевшего сериала «Метод», обладателя трех премий ТЭФИ в категориях «Телевизионный фильм/сериал», «Лучший актёр телевизионного фильма/сериала» (Константин Хабенский), «Телевизионный продюсер сезона» (Александру Цекало за создание ряда сериалов). События происходят спустя год после смерти Меглина (Хабенский), и хотя его могила - лишь отвлекающий маневр, чтобы ввести в заблуждение маньяков, Есеня (Паулина Андреева) не знает, что воткнутый в грудь нож его не убил. После возвращения на службу Есеня возьмется за сложное дело, и будет искать метод, чтобы поймать убийцу и, конечно, разгадывать тайны прошлого. Роль одного из маньяков сыграл Сергей Гармаш. В режиссерском кресле вместо Юрия Быкова - Александр Войтинский.
Эфир: Первый канал Жанр: ретро-детектив, триллер Серий: 8 Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба Первого канала / "Формула мести"
Проект является продолжением популярных историй о майоре Черкасове («Мосгаз»). Действие происходит в 1977 году. В новом сезоне Иван Петрович (Андрей Смоляков), как всегда, занят расследованием сложного и запутанного дела. С крыши сбросили студента архитектурного института. Его мать покончила с собой. Следы ведут на ипподром, где погиб жокей. Подозреваемые - жители элитного дома, деятели культуры. Среди них и певец, и модельер, и знаменитые актеры, часто посещающие ипподром. В ролях Марина Александрова, Александр Лазарев, Евгения Крюкова, Дарья Урсуляк, Светлана Немоляева.
Эфир: НТВ Жанр: детектив Серий: 20 серий Производство: Триикс Медиа Дата выхода: 2019
фото: пресс-служба НТВ / "Канцелярская крыса 2"
Действие нового сезона развивается стремительно буквально спустя несколько месяцев после минувших событий. Вершинин (Константин Стрельников) восстанавливается после ранения и возвращается к работе на должность начальника полиции в Портовом, где различные силы борются за владение портом. Его напарниками становятся младший лейтенант Стас Комаров, 26-летний выпускник академии МВД, а вторым – упрямая идеалистка Мария Давыдова, и один из них является не тем, за кого себя выдает. В ролях Алексей Нилов, Кирилл Полухин, Павел Гайдученко, Евгений Бакалов и другие.
Эфир: НТВ Жанр: остросюжетная мелодрама Серий: 20 Производство: РиМ Продакшн Дата выхода: 2019
фото: пресс-служба НТВ / "Скорая помощь 2"
Второй сезон медицинской мелодрамы с Гошей Куценко в роли водителя неотложки Константина Кулыгина, который не теряет надежды когда-нибудь всё-таки сдать квалификационный экзамен и стать врачом. В новых сериях ему предстоит ловить змей, спасти от самоубийства подростка и вытащить из подвала прячущуюся там девчонку, разоблачить девушку, которая ради квартиры пыталась отравить родителей. Помимо напряженной работы, каждому из героев предстоят испытания в личной жизни. В ролях: Екатерина Волкова, Марина Доможирова, Александр Тютин, Петр Баранчеев, Степан Куликов, Азиз Бейшеналиев и другие.
Эфир: Супер! Жанр: комедия Серий: 20 Производство: Yellow, Black & White Дата выхода: 23 сентября
фото: пресс-служба канала "Супер!" / "Фитнес 2"
В первом сезоне девушка-пышка Ася Королева (Софья Зайка) устроилась на работу в фитнес-клуб и постигала новый для нее мир, выстраивая непростые отношения с клиентами и коллегами. Ася обрела любовь в лице Бориса (Борис Дергачев), и встала на путь похудения и обретения гармонии. Вот с тех пор прошло полгода, девушка ведет фитнес-блог (актрисе удалось похудеть на 20 кг), которым так увлечена, что не замечает, что ее идеальный мир слегка пошатнулся. В новом сезоне в сериале появятся и новые герои: Мария Федункив сыграе маму Бориса, а в клуб «СуперФит» устроится работать массажист Фил в лице Филиппа Бледного. Также в ролях Роман Курцын, Татьяна Храмова, Марианна Шульц, Михаил Трухин, Светлана Камынина и др.
Эфир: Домашний Жанр: мелодрама Серий: 40 Производство: Prima-film, ISTIL studios & Tanarm Pictures, Film.ua Дата выхода: ноябрь 2019
фото: пресс-служба телеканала "Домашний" / "Женский доктор 2"
В четвертом сезоне популярного украинского сериала двери клиники откроют два новых харизматичных главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов (Петр Рыков) с загадочным характером, который сменит доктора Романа Широкова (Илья Носков) и заведующая отделением гинекологии Наталья Тимченко (Дарья Егоркина), которые образуют в итоге романтическую пару. В новых сериях, по словам создателей, будет много добрых и светлых историй. Герои будут бороться за жизни детей, оберегать здоровье матерей и помогать семьям находить пути понимания и прощения.
Эфир: СТС Жанр: драма, мелодрама Серий: 8 Производство: Yellow, Black and White Дата выхода: октябрь-ноябрь 2019
фото: пресс-служба СТС / "Бывшие 2"
Сериал с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных родях получил высокие рейтинги и получил продолжение, в котором главная героиня истории Яна снова окажется втянутой в опасную авантюру, в которой придется участвовать и Илье (Шведов): на кону деньги, которые им так необходимы. Мама Яны (Наталья Рогожкина) попытается отследить исчезнувшего возлюбленного, а отец (Виталий Хаев) будет искать встречи с молодой любовницей Ритой (Софья Лебедева). Несмотря на трудности, герои не перестают верить в то, что смогут стать счастливыми и покончить с зависимыми отношениями и вредными привычками.
Эфир: СТС Жанр: комедия Серий: 13 Производство: «Арт Пикчерс Вижн» при участии «Блэк Бокс Продакшн» Дата выхода: осень 2019
фото: пресс-служба СТС / "Кухня. Война за отель"
Герои популярного комедийного шоу снова вместе - чтобы воевать. Потерпев фиаско в гостиничном бизнесе и попрощавшись с отелем Элеонора уединяется в Тоскане. Виновный в её банкротстве экс-жених Дмитрий Нагиев приступает к строительству грандиозного комплекса «Курортище» в Сочи. Чтобы отомстить шоумену за все обиды, Элеонора покупает гостиницу, на которую положил глаз Нагиев, нанимает бывшего мужа, шеф-повара Виктора Баринова, их дочку Катю и управляющего Михаила Джековича. В ролях Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Валерия Федорович, Михаил Башкатов, Ирина Темичева, Виктор Хориняк и другие.