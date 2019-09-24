«Блудный сын»: Папа, папа, я скучаю

Маньяк Майкл Шин и его родительская ответственность
На очередном задании специального агента ФБР Малькольма Брайта (Том Пэйн) произошёл пренеприятнейший инцидент. При задержании опасного маньяка-убийцы Брайт попал к нему в заложники, а спас агента его коллега, застреливший злодея. Однако сам Малькольм ничуть этой смерти не обрадовался — напротив, ударил спасителя, назвавшего его «сынком», по лицу со словами: «Я не твой сын». Начальство не стало спускать инцидент на тормозах и уволило Брайта, присовокупив, что тому стоит плотнее заняться своим посттравматическим стрессовым расстройством и возможным нарциссизмом, ведь он начинает быть похожим на отца-психопата. Малькольм не видел своего отца десять лет, но твёрдо знает, что тот не псих, а высокофункциональный социопат.
Посоветовав начальникам выучить разницу между этими терминами, Малькольм покидает ФБР и тут же получает другое предложение — стать профайлером в одном из отделений нью-йоркской полиции, составлять психологические портреты преступников, исходя из следов на месте преступления. Согласившись и поступив под начало старинного приятеля Гила Арройо (Лу Даймонд Филлипс), он тут же сталкивается с убийством, черты которого ему слишком хорошо знакомы. Преступник копирует «почерк» знаменитого серийного убийцы по кличке «Хирург», уже двадцать лет отбывающего наказание в камере-одиночке. Это милейший доктор Мартин Уитли (Майкл Шин), отец Малькольма.
Сериал «Блудный сын» вырос на хорошо возделанной ниве криминальных драм с изрядной долей чёрного юмора, сюжет которых построен вокруг антигероя. С появлением «Декстера» (маньяка, работающего в полиции и бескомпромиссно причиняющего добро, облегчая свою звериную потребность убивать) эти истории вышли на новый уровень детализации психической жизни человека. Действительно, для любого из нас не существует чистого зла или чистого добра, лишь та или иная их пропорция, а у личности всегда присутствует теневая часть. Что же делает человека преступником, а маньяка — тем, кто он есть, всегда ли преступление — свободный выбор? «Блудный сын» закрепляет эту мысль кровными узами и идёт дальше: как будет жить сын маньяка, отец которого уверял, что они едины? Очевидно, что Малькольм справляется с большим трудом. Несмотря на свой рабочий азарт и восторг от разговоров с преступниками, он ежедневно принимает лекарства и почти не спит, а когда спит, погружается в кошмары о своём детстве. Дистанция, взятая им в общении с отцом, не срабатывает, они оба по-прежнему нужны друг другу — не для раскрытия прочих преступлений, а для исцеления почти смертельной психической раны, травмы, которую социопат, совсем не желая, нанёс своему любимому ребёнку, и даже не понимает этого.
Помимо детективных и психологических загадок, «Блудный сын» прикасается к библейской теме отцовства (название сериала — прямая отсылка к евангельской притче о блудном сыне). Однако отец из притчи — благ, чего не скажешь об отце Малькольма. Пожалуй, основной загадкой проекта станет постоянная опасность того, что возвращение произойдет ко злу, и сын антигероя последует его стопами. Возможно, Малькольму нужно вовсе не воссоединение семьи, а окончательная сепарация от родителя, нереальность которой его и мучит. Пока же папа-маньяк скован в клетке и привязан железной стропой, дрожащей, как струна при лишнем шаге в сторону «своего мальчика». Его нельзя отпускать.