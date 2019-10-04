«Екатерина Великая»: Потемкинские деревни

Жизнь и судьба императрицы Екатерины II продолжает волновать не только российских кинематографистов, посвятивших уже два сериала («Великая» и «Екатерина» со всеми ее продолжениями) этой неординарной правительнице, но теперь и британских кинопроизводителей, выпустивших сериал «Екатерина Великая», который в России можно посмотреть на онлайн-сервисе «Амедиатека». В нем, в отличие от отечественных проектов, жизнь императрицы укладывается всего в четыре серии, по верхам касающихся истории страны, но выжимающих все соки из любовной драмы последней женщины, стоявшей во главе государства российского.
1762 год, только что коронованная Екатерина II (Хелен Миррен
), жестко свергнувшая с престола мужа Петра III (об этом ей на протяжении всего сериала будут напоминать подельники, «на руках которых кровь царя») навещает самого знаменитого узника Шлиссельбургской крепости – Ивана VI. «Знаешь, кто я? Знаешь, кто ты?» – строго спрашивает его владычица. Узник обвиняет ее во всех грехах, главный из которых, конечно, незаконная власть, но это Екатерину не смущает, она готова на все ради трона, в том числе и на новое убийство – конечно, не собственными руками, благо для этого при дворе есть огромное количество мужчин. Тронная речь Екатерины II о величии России трогает народ, но не патриархальный двор, явно недовольный женщиной, управляющей страной. Мать ненавидит даже сын Павел (Джо Куинн
), привычно показанный сумасшедшим, и фаворит Григорий Орлов (Ричард Роксбург
), чувствующий, что охладела к нему «шальная императрица». В столь непростое для Екатерины время на горизонте появляется харизматичный Григорий Потемкин (Джейсон Кларк
), в котором Екатерина и находит надежду, опору и страстную любовь.
Именно на отношениях Потемкина и Екатерины и строится британский сериал. Причем охватывает длительный период их жизни, что поначалу выглядит довольно странно, так как Хелен Миррен, которой 74 года, в первой серии приходится исполнять роль 33-летней императрицы. Ни грим, ни хорошая по сути актерская игра не помогает в этих сценах добиться реалистичности, возраст, к сожалению, заметен, и он сильно отвлекает от происходящих на экране событий. Впрочем, создателям сериала они не так важны. Авторы действуют по нехитрой схеме – в каждой серии есть конкретные исторические события, безусловно, влиявшие на историю страны, но показаны они лишь как фон для развивающейся любовной мелодрамы. Народное восстание, Пугачев? - «Где Потемкин?» Война? - «А что с Потемкиным? Где он?». Гришенька (так называет князя императрица) захотел Крым? Матушка (так называет в свою очередь императрицу Потемкин) хочет Черное море? - Конечно, надо брать. Пусть и после долгих разговоров, чуть не приведших к разрыву крепкого союза... Екатерины и Потемкина, конечно, а не России и других стран.
Причем, несмотря на название сериала, именно Потемкин здесь, является главным героем. И надо сказать, что Джейсон Кларк в роли могущественного фаворита довольно убедителен. Екатерине, которую, в общем, тоже прекрасно отыгрывает Хелен Миррен, остается только ждать Потемкина с бесконечных полей боя и с влажными глазами обсуждать с ним их отношения. Редкие разговоры о том, что трон принадлежит Екатерине и только ей, позволяют не забывать, что речь в сериале идет все же о российской императрице, от чего-то прозванной Великой. Но по сериалу ей чаще принадлежит роль неугомонной любовницы, меняющей фаворитов, как перчатки (исключение лишь, конечно, Потемкин, при котором она, впрочем, позволяла себе других любовников – шоу об этом не умалчивает), а впоследствии и заботливой бабушки, передавшей престол внуку Сашеньке: «Я же ненавижу детей», – говорит уже во второй половине картины героиня Миррен и идет сюсюкаться с только что родившемся внуком.
Сценарий «Екатерины Великой» написал Найджел Уильямс
, работавший над другим «сольником» Миррен – мини-сериалом «Елизавета I
» про английскую королеву, по историческому значению сопоставимую не только с Екатериной II, но и с Петром I. Но в рассказе о делах давно минувших дней родной страны Уильямс был явно более объемен и подробен. Не последнюю роль тогда сыграл, конечно, и постановщик ленты Том Хупер
. «Екатерину Великую» снимал Филип Мартин
, работавший над нашумевшей «Короной
», тоже посвященной британской истории, и – опять же – сделанной более детально, со знанием дела. В отличие от сериала про Екатерину II, по сюжету больше напоминающего отечественную «Матильду
» (недаром «Амедиатека» за пару дней до «Екатерины Великой» выложила сериальную версию фильма Алексея Учителя
«Коронация
»), но последняя, надо признать, снята более изобретательно. «Екатерина Великая» – это не клюква в привычном ее понимании. Здесь нет медведей и балалаек, даже водка появляется в кадре всего один раз (смешно, кстати, но - после разговора о том, чей Крым), до добротного исторического сериала ей далеко. Это, скорее, классическая мелодрама о традиционной роли женщины, которая здесь – так уж сложилась судьба – стоит во главе государства. Но ничего: «Екатерина Великая была последней женщиной, которая правила Россией», – как бы успокаивают создатели в финальных титрах.
Смотрите сериал «Екатерина Великая
» на Амедиатеке.