«Тень за спиной»: Чувствительный милиционер

На минувшей неделе канал НТВ показал детективный сериал «Тень за спиной», все серии сразу. Проект режиссера Марка Горобца с Иваном Оганесяном в главной роли, казалось бы, не предвещал никаких сенсаций – сюжет его вполне в стилистике телеканала, уже набившего руку на разного рода детективах с положительными следователями, бойкими полицейскими, стоящими на страже порядка и загадочными преступлениями. Но «Тень за спиной» оказался не вполне обычным, и уже сейчас претендует на роль одного из самых сильных проектов не только НТВ, но, возможно, и всего начавшегося телесезона.
фото: Пресс-служба НТВ
В вымышленном городе Лахтинске образца начала 2000-х обнаруживают несколько изуродованных женских тел – все жертвы были изнасилованы перед убийством, все находились в состоянии алкогольного опьянения разной степени тяжести, многие относились к так называемым неблагополучным семьям и категориям, многие, просто развлекаясь в пятничный или субботний вечер, становились жертвами преступника. Или преступников. Серией местная полиция и прокуратура эти случаи убийств старалась не называть – небольшому городку, где власть имущие пытаются подстроиться под новое время и «отжать» очередной завод, маньяк, которым точно заинтересуются столичные прокуроры, совершенно ни к чему. Но местные «игры престолов» и кучка молодых следователей во главе с простоватым Мишей Воробьевым (Александр Ляпин) и дерзковатой Светой Мирошниченко (Карина Андоленко) – сверху и снизу – вдруг начинают вбрасывать идею серийных убийств.
Так в Лахтинске появляется столичный следователь Николай Горобец (Иван Оганесян), специализирующийся на маньяках. Приезд московского специалиста наводит в городе шуму, а под подозрение попадают чуть ли не все жители (а особенно служители порядка) маленького Лахтинска.
фото: Пресс-служба НТВ
Действие «Тени за спиной» охватывает не только самое начало 2000-х, оно растягивается на долгие 10 лет, в ходе которых наездами в Лахтинск пытается найти истинного преступника Горобец. И все эти 10 лет укладываются всего в 12 серий органично и, как ни странно, динамично. Сценарий Андрея Бережанского – самая сильная сторона этого продуманного и четко проработанного сериала, где по большому счету нет ни одной неважной линии и практически нет лишних кадров (даже небольшие романтические ответвления от детектива здесь на своем месте, порой они и вовсе усиливают основную интригу – что важно, без каких-либо мелодраматических вклеек).
Сюжет «Тени за спиной» вдохновлен, если так можно сказать, историей знаменитого ангарского маньяка. Впрочем, знание дела Михаила Попкова тут совершенно не мешает восприятию детективной линии. Создателям «Тени за спиной» удается довести сюжетообразующую интригу о том, кто истинный маньяк, до самого финала. В одной из серий (вовсе не финальных) есть сцена опознания преступника одной из жертв (подлинной или нет – это тоже вопрос), когда перед ней выставляют и реальных на тот момент подозреваемых по делу, и, можно сказать, случайных людей, и она делает свой выбор (возможно наугад, как и зритель, который весь сериал, подозревает то одного, то другого персонажа). Но в «Тени за спиной», как в действительно хорошем детективе случайностей нет в принципе.
фото: Пресс-служба НТВ
В эту добротную жанровую историю создатели сериала вплетают (как бы невзначай) и важные социальные контексты, причем вневременные, актуальные и в 2000-м, когда начинается действие сериала, и в условном 2006-м, о котором также там идет речь, и уже в нашем, 2019-м. Здесь и дискурс на тему жертв насилия с извечной полемикой «сама виновата», и пытки, под которыми стражи правопорядка могут добиться признания в любых, самых страшных, преступлениях, и противостояние «свой-чужой», особо сильное как раз в таких специализированных группах, как сотрудники органов, и ментовской беспредел (решенный, впрочем, совершенно в несвойственном предыдущим проектам НТВ ключе), и вообще законодательная система, к которой в России принято относиться гибко (не то, что в Германии, как говорит одна из героинь сериала).
Благодаря этому «Тень за спиной» не выводит на экран извечное противостояние людей в погонах и без них, она показывает именно что объемную картину общества, сформировавшегося в данном случае в небольшом российском городке начала 2000-х, со всеми его страхами, проблемами, невылеченными травмами, сиюминутными приступами жестокости и постоянными отклонениями от нормы в разных их интерпретациях. И в этом смысле, в сериале, конечно, чувствуется влияние западных образцов, уже давно перешедших за рамки чистого детектива с выводом про убившего всех адвоката. Мрачная атмосфера «Тени за спиной» может напомнить о скандинавских нуарах, но этому проекту ближе все же недавние американские «Настоящий детектив» и даже «Охотник за разумом», на которого явно намекает завершение сериала. И режиссер Марк Горобец, передавший свою фамилию герою Ивана Оганесяна, тоже пытается наследовать этим образцам. Получается не всегда удачно (есть несколько моментов, когда перекрестный монтаж явно лишний, да и обилие музыки порой играет плохую роль), но тем не менее «Тень за спиной» можно с уверенностью назвать самым новаторским для НТВ проектом. И по смыслу, и по содержанию.